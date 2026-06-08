Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqda
Yevropa futbolida transfer oynasi rasman ochilish arafasida turgan bir paytda, inqilobiy yangiliklar va shov-shuvli kelishuvlar ketma-ketligi OAV sahifalarini bezashda davom etmoqda. Bugungi kunda grand klublar o‘rtasidagi eng shiddatli kurash obyektiga aylangan inson — Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi bilan muvaffaqiyatli hamkorligini yakunlagan Portugaliya terma jamoasi a’zosi Bernardu Silvadir. Yaqindagina Madridning «Real» klubi prezidentligiga qayta saylangan Florentino Peres tomonidan jamoa boshqaruviga qaytarilgan afsonaviy mutaxassis Joze Mourino «qirollik klubi»dagi yangi davrni aynan o‘z vatandoshi bilan boshlamoqchi.
Mashhur AS nashri tarqatgan eksklyuziv xabarga ko‘ra, «Special One» Madrid rahbariyatiga taqdim etgan transfer ro‘yxatida Bernardu Silvaning nomi birinchilar qatorida qayd etilgan.
Kuchli intellektga ega futbolchi atrofidagi transfer bahslari, uning joriy mavsumdagi statistikasi va unga xaridor bo‘layotgan jahon grandlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
BЕRNARDU SILVANING TRANSFЕR VARIANTLARI VA STATISTIKASI
Futbolchining maqomi va shartnomasi
Joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Uni o‘z tarkibida ko‘rishni istayotgan klublar va davlatlar
Bernardu Silva
(31 yosh, yarim himoyachi)
Joriy yilning 30 iyun kuni «Manchester Siti» bilan tuzilgan amaldagi shartnomasi rasman yakuniga yetadi va u erkin agentga aylanadi.
Barcha turnirlarda jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
Raqiblar darvozasiga 3 ta gol urib, jamoadoshlariga 5 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
• «Real Madrid» (Joze Mourino loyihasi)
• «Barselona» (Xans-Diter Flik transferni ma’qullagan)
• «Atletiko Madrid» va o‘z vatanining «Benfika» klubi.
• Turkiya, Fransiya, Italiya va Saudiya Arabistoni grandlari.
Portugaliyalik sehrli pleymeyker 2017 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini munosib himoya qilib, Pep Gvardiola qo‘l ostida barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritgan edi. Endi esa u faoliyatida mutlaqo yangi sahifa ochish arafasida turibdi.
El-Klasiko transfer bozoriga ko‘chmoqda
Avvalroq tarqalgan xabarlarda Bernardu Silvaning «Barselona»ga o‘tishi deyarli hal bo‘lgani va Kataloniya klubining yangi bosh murabbiyi Xansi Flik ushbu transferga yashil chiroq yoqqani aytilgan edi. Biroq Joze Mourinoning «Real Madrid» ruliga kelishi va Silvani o‘z rejalarining markaziga qo‘yishi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Endilikda Ispaniyaning ikki azaliy raqibi yashil maydondan tashqarida, transfer bozorida haqiqiy jang olib borishiga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, Saudiyaning boy klublari va Yevropaning boshqa top-jamoalari ham portugaliyalik daho uchun kosmik takliflarni tayyorlab qo‘yishgan.
Zamin sharhi: Bernardu Silva «Manchester Siti»da o‘z missiyasini to‘liq bajarib bo‘ldi va uning erkin agent sifatida ketishi transfer bozoridagi eng katta sovg‘adir. To‘g‘ri, u joriy mavsumda ko‘p gol urmagan bo‘lishi mumkin, ammo uning maydondagi ish hajmi, taktik savodxonligi va o‘yin tempini nazorat qila olishi Joze Mourino uchun ayni muddaodir. «Barselona» Flik davrida yangi tizim qurmoqchi bo‘lgan bir paytda, «Real Madrid» Mourino bilan birgalikda tayyor va tajribali yulduzlarni yig‘ishni boshladi. Bernarduning qarori nafaqat uning faoliyatini, balki La Ligadagi kuchlar nisbatini ham belgilab beradi. Ko‘ramiz, portugaliyalik sehrgar vatandoshi Mourinoni tanlaydimi yoki Flikning Kataloniyadagi loyihasini. Bizni dahshatli intriga kutmoqda!
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, Bernardu Silvaning yakuniy qarori va Joze Mourinoning «Real»dagi yangi yurishlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…