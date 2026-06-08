Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqda

·0·Sport
Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqda

Yevropa futbolida transfer oynasi rasman ochilish arafasida turgan bir paytda, inqilobiy yangiliklar va shov-shuvli kelishuvlar ketma-ketligi OAV sahifalarini bezashda davom etmoqda. Bugungi kunda grand klublar o‘rtasidagi eng shiddatli kurash obyektiga aylangan inson — Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi bilan muvaffaqiyatli hamkorligini yakunlagan Portugaliya terma jamoasi a’zosi Bernardu Silvadir. Yaqindagina Madridning «Real» klubi prezidentligiga qayta saylangan Florentino Peres tomonidan jamoa boshqaruviga qaytarilgan afsonaviy mutaxassis Joze Mourino «qirollik klubi»dagi yangi davrni aynan o‘z vatandoshi bilan boshlamoqchi.

Mashhur AS nashri tarqatgan eksklyuziv xabarga ko‘ra, «Special One» Madrid rahbariyatiga taqdim etgan transfer ro‘yxatida Bernardu Silvaning nomi birinchilar qatorida qayd etilgan.

Kuchli intellektga ega futbolchi atrofidagi transfer bahslari, uning joriy mavsumdagi statistikasi va unga xaridor bo‘layotgan jahon grandlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

BЕRNARDU SILVANING TRANSFЕR VARIANTLARI VA STATISTIKASI

Futbolchining maqomi va shartnomasi

Joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Uni o‘z tarkibida ko‘rishni istayotgan klublar va davlatlar

Bernardu Silva


(31 yosh, yarim himoyachi)



Joriy yilning 30 iyun kuni «Manchester Siti» bilan tuzilgan amaldagi shartnomasi rasman yakuniga yetadi va u erkin agentga aylanadi.

Barcha turnirlarda jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushgan.



Raqiblar darvozasiga 3 ta gol urib, jamoadoshlariga 5 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

«Real Madrid» (Joze Mourino loyihasi)


«Barselona» (Xans-Diter Flik transferni ma’qullagan)


«Atletiko Madrid» va o‘z vatanining «Benfika» klubi.


• Turkiya, Fransiya, Italiya va Saudiya Arabistoni grandlari.

Portugaliyalik sehrli pleymeyker 2017 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini munosib himoya qilib, Pep Gvardiola qo‘l ostida barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritgan edi. Endi esa u faoliyatida mutlaqo yangi sahifa ochish arafasida turibdi.

El-Klasiko transfer bozoriga ko‘chmoqda

Avvalroq tarqalgan xabarlarda Bernardu Silvaning «Barselona»ga o‘tishi deyarli hal bo‘lgani va Kataloniya klubining yangi bosh murabbiyi Xansi Flik ushbu transferga yashil chiroq yoqqani aytilgan edi. Biroq Joze Mourinoning «Real Madrid» ruliga kelishi va Silvani o‘z rejalarining markaziga qo‘yishi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Endilikda Ispaniyaning ikki azaliy raqibi yashil maydondan tashqarida, transfer bozorida haqiqiy jang olib borishiga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, Saudiyaning boy klublari va Yevropaning boshqa top-jamoalari ham portugaliyalik daho uchun kosmik takliflarni tayyorlab qo‘yishgan.

Zamin sharhi: Bernardu Silva «Manchester Siti»da o‘z missiyasini to‘liq bajarib bo‘ldi va uning erkin agent sifatida ketishi transfer bozoridagi eng katta sovg‘adir. To‘g‘ri, u joriy mavsumda ko‘p gol urmagan bo‘lishi mumkin, ammo uning maydondagi ish hajmi, taktik savodxonligi va o‘yin tempini nazorat qila olishi Joze Mourino uchun ayni muddaodir. «Barselona» Flik davrida yangi tizim qurmoqchi bo‘lgan bir paytda, «Real Madrid» Mourino bilan birgalikda tayyor va tajribali yulduzlarni yig‘ishni boshladi. Bernarduning qarori nafaqat uning faoliyatini, balki La Ligadagi kuchlar nisbatini ham belgilab beradi. Ko‘ramiz, portugaliyalik sehrgar vatandoshi Mourinoni tanlaydimi yoki Flikning Kataloniyadagi loyihasini. Bizni dahshatli intriga kutmoqda!

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, Bernardu Silvaning yakuniy qarori va Joze Mourinoning «Real»dagi yangi yurishlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiAleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiBugun, 03:55Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiRoy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiBugun, 03:47Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiAleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiBugun, 03:31Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiMateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiBugun, 03:23O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?Bugun, 03:10O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)