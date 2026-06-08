Aleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadi
Rossiya milliy terma jamoasining sobiq hujumchisi Aleksandr Kerjakov AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mashhur futbolchi turnir favoritlari, to‘purarlik uchun asosiy nomzodlar, mezbon jamoalarning imkoniyatlari hamda ilk bor mundialda ishtirok etadigan O‘zbekiston milliy terma jamoasi haqida gapirdi.
Kerjakovning aytishicha, boshlanayotgan Jahon chempionati uning uchun juda qiziq bo‘lishi kutilmoqda. U turnirda bitta aniq favoritni ajratish qiyinligini, ammo sovrin uchun kurashishi mumkin bo‘lgan bir nechta kuchli terma jamoalar borligini ta’kidladi.
“Boshlanayotgan Jahon chempionati men uchun juda qiziq. Menda chempionlik uchun yagona favorit yo‘q, ammo sovrin uchun kurashadigan bir guruh kuchli terma jamoalar bor: Angliya, Ispaniya, Fransiya va Portugaliya”, — dedi Kerjakov.
Bu fikr juda mantiqiy. Chunki JCH-2026da bir nechta jamoa yuqori darajadagi tarkib, katta tajriba va yulduz futbolchilarga ega. Angliya so‘nggi yillarda juda kuchli avlodni shakllantirdi. Ispaniya an’anaviy to‘p nazorati va yosh iqtidorlari bilan xavfli. Fransiya esa har doim katta turnirlarda asosiy favoritlardan biri bo‘lib keladi. Portugaliya ham yulduzlar tarkibi va katta maqsadlari bilan jiddiy da’vogar sifatida ko‘rilmoqda.
Sobiq hujumchi Jahon chempionati to‘purarligi uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida Kilian Mbappeni alohida tilga oldi. Uning fikricha, Fransiya terma jamoasi yetakchisi turnirda ko‘p gol urish uchun katta imkoniyatga ega.
“Jahon chempionatining eng yaxshi to‘purari bo‘lish uchun nomzodlar orasida alohida Kilian Mbappeni ta’kidlamoqchiman. Menimcha, uning bunga imkoniyati juda yaxshi”, — dedi Kerjakov.
Mbappe haqiqatan ham bunday bashorat uchun eng tabiiy nomzodlardan biri. Uning tezligi, gol sezgisi, katta o‘yinlardagi sovuqqonligi va Fransiya terma jamoasidagi roli uni mundialdagi eng xavfli hujumchilardan biriga aylantiradi. Katta turnirlarda Mbappening hal qiluvchi epizodlarda o‘z so‘zini aytishi ko‘p bor kuzatilgan.
Kerjakov turnirda syurpriz qilishi mumkin bo‘lgan jamoalar haqida gapirar ekan, mezbonlar — Meksika, AQSH va Kanadani alohida ajratib ko‘rsatdi. Uning fikricha, o‘z maydonida o‘ynash bu jamoalarga qo‘shimcha kuch, ishonch va muxlislar qo‘llab-quvvatlovini beradi.
“Syurpriz qilishi mumkin bo‘lgan kuchli bo‘lmagan terma jamoalar orasida turnir mezbonlari — Meksika, AQSH va Kanada futbolchilarini ajratib ko‘rsatgan bo‘lardim. Ular o‘z maydonida o‘ynaydi, shuning uchun yaxshi natija ko‘rsatish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Balki ulardan kimdir haqiqatdan ham turnirning eng yuqori bosqichlarigacha yetib borishi mumkin”, — deya ta’kidladi u.
Mezbonlik omili Jahon chempionatlarida doim katta ahamiyat kasb etgan. Stadiondagi muxlislar bosimi, mahalliy sharoitga moslashganlik, safar charchog‘ining kamligi va emotsional ko‘tarinkilik ba’zan jamoalarga kutilmagan natijalar olib keladi. Shu ma’noda Kerjakovning Meksika, AQSH va Kanada haqidagi fikri bejiz emas.
Suhbat davomida Aleksandr Kerjakov O‘zbekiston milliy terma jamoasi haqida ham alohida to‘xtaldi. U ko‘plab rossiyalik muxlislar kabi O‘zbekistonga xayrixohlik bildirishini aytdi. Ayniqsa, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev bilan shaxsan tanishganidan keyin milliy jamoamizga bo‘lgan qiziqishi yanada oshganini ta’kidladi.
“Shuningdek, ko‘plab rossiyalik tomoshabinlar kabi men ham O‘zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilaman. Ayniqsa, yaqinda Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev bilan shaxsan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ldim”, — dedi sobiq hujumchi.
Bu so‘zlar O‘zbekiston terma jamoasi atrofida xalqaro qiziqish ortib borayotganini ko‘rsatadi. Milliy jamoamiz ilk bor Jahon chempionatiga yo‘l olgani sabab nafaqat yurtimizda, balki qo‘shni mamlakatlar va Rossiya futboli muhitida ham alohida e’tibor uyg‘otmoqda.
Biroq Kerjakov O‘zbekiston uchun guruh bosqichi juda og‘ir kechishini ham ochiq aytdi. Uning fikricha, Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan bir guruhdan joy olish vakillarimiz uchun katta sinov bo‘ladi.
“Muammo shundaki, ular juda og‘ir guruhga tushgan. Bu kvartetda Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoalari bilan kuchli raqobat bo‘ladi”, — dedi Kerjakov.
Haqiqatan ham, O‘zbekiston uchun “K” guruhi oson emas. Portugaliya yulduzlar tarkibi va katta tajribasi bilan guruh favoritlaridan biri hisoblanadi. Kolumbiya texnik, jismonan kuchli va Janubiy Amerika futboliga xos harakatchan jamoa. Kongo DR esa ko‘pchilik o‘ylaganidan ancha xavfli raqib bo‘lishi mumkin.
Kerjakov aynan Kongo DRni yetarli darajada baholamaslik xato ekanini ta’kidladi. Uning fikricha, ushbu terma jamoa Afrika qit’asining juda kuchli va jismonan baquvvat jamoalaridan biri hisoblanadi.
“Negadir ko‘pchilik Kongo Demokratik Respublikasini yetarli darajada baholamayapti, holbuki bu Afrika qit’asining juda kuchli jamoasi. Shuning uchun O‘zbekistonga juda qiyin bo‘ladi. Pley-offga chiqishning o‘zi ham o‘zbeklar uchun ulkan muvaffaqiyat bo‘ladi”, — dedi u.
Bu baho muxlislar uchun real signal bo‘lishi kerak. Jahon chempionatida nom jihatidan uncha katta ko‘rinmagan raqib ham maydonda juda katta muammo tug‘dirishi mumkin. Ayniqsa, Afrika jamoalari tezlik, kuch va yakkama-yakka kurashlardagi ustunlik bilan xavfli. Kongo DRga qarshi o‘yin O‘zbekiston uchun guruhdagi eng muhim bahslardan biriga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
Kerjakovning fikricha, O‘zbekistonning pley-offga chiqishi ulkan muvaffaqiyat bo‘ladi. Bu gapda reallik bor. Chunki vakillarimiz ilk bor mundialda ishtirok etadi. Bunday sharoitda guruhdan chiqish nafaqat sport natijasi, balki o‘zbek futboli tarixidagi yangi rekord bo‘ladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidagi ishtirokini 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi bahs bilan boshlaydi. Ilk o‘yin har doim juda muhim. U jamoaning turnirdagi ruhiy holati, ishonch darajasi va keyingi o‘yinlarga tayyorgarligiga katta ta’sir ko‘rsatadi.
Mundial esa 11 iyun kuni Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv bilan start oladi. Turnir AQSH, Meksika va Kanada maydonlarida o‘tkaziladi. Uch mamlakat mezbonligidagi ushbu chempionat futbol tarixidagi eng yirik musobaqalardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
O‘zbekiston uchun bu Jahon chempionati faqat o‘yinlar to‘plami emas. Bu — tarixiy imkoniyat, o‘zbek futboliga dunyo nigohini qaratish imkoni va yangi avlod uchun katta ilhom manbai. Kerjakov kabi tajribali futbolchilarning fikrlari esa jamoamizning bu turnirda qanday sinovlarga duch kelishini yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
Xulosa oddiy: O‘zbekistonga oson bo‘lmaydi. Lekin futbolda katta voqealar aynan qiyin vaziyatlarda yaratiladi. Milliy jamoamiz pley-offga chiqsa, bu haqiqatan ham ulkan natija bo‘ladi. Endi esa barchasi maydonda — xarakter, tayyorgarlik va ishonchda hal bo‘ladi.
…