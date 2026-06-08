O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi

·52·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi

Butun o‘zbek xalqi va millionlab mahalliy futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida orziqib kutgan tarixiy lahzalarga juda oz vaqt qoldi. Vakillarimiz nufuzli dunyo birinchiligiga olib boradigan so‘nggi tayyorgarlik bosqichini qizg‘in davom ettirishmoqda. Bugun okean ortida, muhtasham Nyu-York shahrida Fabio Kannavaro boshchiligidagi "oq bo‘rilar" Yevropaning eng qudratli va nomdor grandlaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o‘ta jiddiy o‘rtoqlik uchrashuvida saf tortadilar. Mazkur bahs hamyurtlarimiz uchun bo‘lajak mundial oldidan o‘z kuch va imkoniyatlarini sinab oladigan eng so‘nggi va eng muhim nazorat imtihoni vazifasini o‘tab beradi.

Ushbu tarixiy uchrashuvning boshlanish vaqti va milliy jamoamizning Jahon chempionatidagi raqiblari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

MILLIY TЕRMA JAMOAMIZNING SO‘NGGI IMTIHONI VA JCH-2026 GURUHI

Bugungi nazorat bahsi vaqti

O‘yin bo‘lib o‘tadigan manzil

JCH-2026 turniridagi raqiblarimiz ("K" guruhi)

Toshkent vaqti bilan:


soat 23:45 da start oladi.

AQSH, Nyu-York shahri.


(Dunyo nigohi qaratilgan arena)

Portugaliya — Krishtianu Ronaldu yurti, Yevropa grandi.



Kolumbiya — Janubiy Amerikaning shiddatli vakili.



Kongo DR — Afrikaning jismonan baquvvat jamoasi.

Mazkur uchrashuv murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy va taktik holatini ideal darajaga keltirish uchun oxirgi imkoniyatdir.

Okean ortidagi katta jang va millionlar duosi

"Oq bo‘rilar"ning mazkur nufuzli turnirdagi ishtiroki butun o‘zbek futboli uchun yangi davrni boshlab berishi shubhasiz. Jahon chempionatining "K" guruhidan joy olgan vakillarimizni oldinda Portugaliya va Kolumbiya kabi dahshatli raqiblar kutayotganini hisobga olsak, bugungi lolalar yurti vakillariga qarshi kechadigan bahs yigitlarimiz uchun haqiqiy chiniqish maktabi bo‘ladi. Futbolchilarimiz Nyu-York maydonlarida nafaqat o‘z mahoratlarini namoyish etadilar, balki butun boshli vatan sharafini himoya qilish uchun bor kuchlarini ishga soladilar.

Zamin sharhi: O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatiga yetib kelishining o‘zi ulkan bir ertakning ro‘yobga chiqishidir. Jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaroning jamoa boshqaruviga kelishi va yigitlarimizga o‘z taktik bilimlarini singdirayotgani bugungi Niderlandiya bilan o‘yinda yaqqol ko‘zga tashlanishi aniq. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va boshqa yulduzlarimiz bugun kuchli bosim ostida qanday o‘ynash kerakligini ko‘rsatib berishlari lozim. Portugaliya va Kolumbiya kabi grandlar bilan to‘qnashishdan oldin Kuman shogirdlari bilan kuch sinashish eng to‘g‘ri tanlov bo‘ldi. Bugun tunda butun O‘zbekiston uxlamaydi va o‘z suyuklilarini monitorlar qarshisida turib qo‘llab-quvvatlaydi. Ishonchimiz va duolarimiz siz bilan, yigitlar!

Milliy terma jamoamizning Niderlandiyaga qarshi o‘yinidan matnli va onlayn translyatsiyalar, uchrashuvdan keyingi eksklyuziv fikrlar hamda JCH-2026 kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

OʻzbekistonNiderlandiyaNyuyorkFabio KannavaroPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaMourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaBugun, 04:01Aleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiAleksandr Kerjakov O‘zbekistonning mundial imkoniyatlarini baholadiBugun, 03:55Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiRoy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdiBugun, 03:47Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiAleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiBugun, 03:31Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiMateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiBugun, 03:23O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?Bugun, 03:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)