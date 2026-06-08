O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi
Butun o‘zbek xalqi va millionlab mahalliy futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida orziqib kutgan tarixiy lahzalarga juda oz vaqt qoldi. Vakillarimiz nufuzli dunyo birinchiligiga olib boradigan so‘nggi tayyorgarlik bosqichini qizg‘in davom ettirishmoqda. Bugun okean ortida, muhtasham Nyu-York shahrida Fabio Kannavaro boshchiligidagi "oq bo‘rilar" Yevropaning eng qudratli va nomdor grandlaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o‘ta jiddiy o‘rtoqlik uchrashuvida saf tortadilar. Mazkur bahs hamyurtlarimiz uchun bo‘lajak mundial oldidan o‘z kuch va imkoniyatlarini sinab oladigan eng so‘nggi va eng muhim nazorat imtihoni vazifasini o‘tab beradi.
Ushbu tarixiy uchrashuvning boshlanish vaqti va milliy jamoamizning Jahon chempionatidagi raqiblari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
MILLIY TЕRMA JAMOAMIZNING SO‘NGGI IMTIHONI VA JCH-2026 GURUHI
Bugungi nazorat bahsi vaqti
O‘yin bo‘lib o‘tadigan manzil
JCH-2026 turniridagi raqiblarimiz ("K" guruhi)
Toshkent vaqti bilan:
soat 23:45 da start oladi.
AQSH, Nyu-York shahri.
(Dunyo nigohi qaratilgan arena)
Portugaliya — Krishtianu Ronaldu yurti, Yevropa grandi.
Kolumbiya — Janubiy Amerikaning shiddatli vakili.
Kongo DR — Afrikaning jismonan baquvvat jamoasi.
Mazkur uchrashuv murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy va taktik holatini ideal darajaga keltirish uchun oxirgi imkoniyatdir.
Okean ortidagi katta jang va millionlar duosi
"Oq bo‘rilar"ning mazkur nufuzli turnirdagi ishtiroki butun o‘zbek futboli uchun yangi davrni boshlab berishi shubhasiz. Jahon chempionatining "K" guruhidan joy olgan vakillarimizni oldinda Portugaliya va Kolumbiya kabi dahshatli raqiblar kutayotganini hisobga olsak, bugungi lolalar yurti vakillariga qarshi kechadigan bahs yigitlarimiz uchun haqiqiy chiniqish maktabi bo‘ladi. Futbolchilarimiz Nyu-York maydonlarida nafaqat o‘z mahoratlarini namoyish etadilar, balki butun boshli vatan sharafini himoya qilish uchun bor kuchlarini ishga soladilar.
Zamin sharhi: O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatiga yetib kelishining o‘zi ulkan bir ertakning ro‘yobga chiqishidir. Jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaroning jamoa boshqaruviga kelishi va yigitlarimizga o‘z taktik bilimlarini singdirayotgani bugungi Niderlandiya bilan o‘yinda yaqqol ko‘zga tashlanishi aniq. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va boshqa yulduzlarimiz bugun kuchli bosim ostida qanday o‘ynash kerakligini ko‘rsatib berishlari lozim. Portugaliya va Kolumbiya kabi grandlar bilan to‘qnashishdan oldin Kuman shogirdlari bilan kuch sinashish eng to‘g‘ri tanlov bo‘ldi. Bugun tunda butun O‘zbekiston uxlamaydi va o‘z suyuklilarini monitorlar qarshisida turib qo‘llab-quvvatlaydi. Ishonchimiz va duolarimiz siz bilan, yigitlar!
Milliy terma jamoamizning Niderlandiyaga qarshi o‘yinidan matnli va onlayn translyatsiyalar, uchrashuvdan keyingi eksklyuziv fikrlar hamda JCH-2026 kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…