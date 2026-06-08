“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi
Myunxenning “Bavariya” klubi prezidenti Herbert Hayner jamoa vingeri Maykl Olisega Madridning “Real” klubi qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Nemis klubi rahbari fransiyalik futbolchining kelajagi borasida aniq va qat’iy pozitsiyasini ma’lum qildi.
Avvalroq Madrid klubi prezidenti lavozimiga nomzod Florentino Peres “Real”ning transfer rejalari doirasida Maykl Oliseni qo‘lga kiritishni maqsad qilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Ayrim manbalarda Peres myunxenliklarga futbolchi uchun 150 million yevro miqdorida taklif yuborishi mumkinligi aytilgandi.
Biroq “Bavariya” bu masalada hozircha muzokaralarga ochiq emasligini ko‘rsatdi. Herbert Hayner Olise myunxenliklar futbolchisi ekanini va uning klub bilan uzoq muddatli shartnomasi borligini ta’kidladi.
“Maykl Olise — “Bavariya” futbolchisi va uning klub bilan uzoq muddatli shartnomasi bor. Biz futbolchilarini sotishni maqsad qilgan klub emasmiz”, — dedi Hayner.
Bu so‘zlardan “Bavariya” Oliseni jamoaning kelajakdagi muhim figuralaridan biri sifatida ko‘rayotgani sezilib turibdi. Myunxen klubi odatda o‘z yetakchi futbolchilarini osonlikcha qo‘yib yuboradigan jamoalardan emas. Ayniqsa, gap hali yosh, o‘sishda davom etayotgan va hujum chizig‘ida katta salohiyatga ega futbolchi haqida ketsa, klub yanada ehtiyotkor harakat qiladi.
Olise so‘nggi vaqtlarda o‘zining tezligi, texnikasi, raqibni aldab o‘tish qobiliyati va hujumdagi kreativ harakatlari bilan e’tibor qozonmoqda. U qanotda faol harakat qilib, jamoaga kenglik beradi, vaziyat yaratadi va hal qiluvchi epizodlarda o‘yin taqdiriga ta’sir ko‘rsata oladi. Shunday futbolchiga “Real” kabi klub qiziqishi tabiiy.
Madrid klubi har doim dunyo futbolidagi eng iqtidorli futbolchilarni kuzatib boradi. Florentino Peres nomi transfer bozori bilan bog‘liq tilga olinsa, muxlislar odatda katta xaridlarni kutardi. Olise uchun 150 million yevro atrofidagi ehtimoliy taklif haqidagi xabarlar ham shu sabab katta muhokamaga sabab bo‘ldi.
Ammo Hayner bu gaplarga juda sovuqqon va qat’iy javob qaytardi. Uning aytishicha, agar Peres haqiqatan ham taklif yuborishni o‘ylayotgan bo‘lsa, hozircha bunday holat bo‘lmagan. Shu bilan birga, “Bavariya” prezidenti madridliklarga ortiqcha ovora bo‘lmaslikni ham ishora qildi.
“Agar Florentino Peres bizga taklif yubormoqchi bo‘lsa — hozircha bunday holat bo‘lgani yo‘q, — u bunga ovora bo‘lmasa ham bo‘ladi”, — deya Haynerning so‘zlarini keltiradi Bayern Germany.
Bu bayonot transfer bozori uchun juda aniq signal: “Bavariya” Oliseni sotishni rejalashtirmayapti. Albatta, futbolda katta pul ko‘p narsani o‘zgartirishi mumkin. Lekin hozirgi vaziyatda myunxenliklar futbolchini o‘z loyihasining muhim qismi sifatida saqlab qolishni istashmoqda.
“Real” uchun esa bu transfer oson bo‘lmasligi aniq. Agar Madrid klubi Olisega jiddiy qiziqish bildirsa, “Bavariya”ni ishontirish uchun faqat katta summa emas, balki juda kuchli sport va moliyaviy taklif kerak bo‘ladi. Shunda ham yakuniy qaror myunxenliklar qo‘lida qoladi.
Olise uchun esa bunday qiziqish uning bozordagi maqomi oshib borayotganini ko‘rsatadi. “Bavariya”da o‘zini ko‘rsatayotgan futbolchiga “Real” kabi klubning nomi bog‘lanishi uning karyerasidagi muhim e’tiroflardan biri bo‘lishi mumkin. Ammo hozircha u myunxenliklar rejasida qolmoqda.
Bunday vaziyatlar yozgi transfer oynasiga yanada intriga qo‘shadi. Bir tomonda katta xaridlarga moyil “Real”, ikkinchi tomonda o‘z yetakchilarini saqlab qolishni istaydigan “Bavariya”. Ikki grand o‘rtasidagi bunday transfer tortishuvlari futbol bozorining eng qiziq syujetlaridan biriga aylanishi mumkin.
Hozircha esa “Bavariya”ning pozitsiyasi juda oddiy: Maykl Olise sotilmaydi. Haynerning javobi esa Peresga diplomatik, lekin ancha qattiq “bezovta qilmang” degandek chiqdi. Futbol tilida aytganda, transfer eshigi hozircha qulflangan, kalit esa Myunxenda qolgan.
…