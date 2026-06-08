“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi

·100·Sport
“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi

Myunxenning “Bavariya” klubi prezidenti Herbert Hayner jamoa vingeri Maykl Olisega Madridning “Real” klubi qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Nemis klubi rahbari fransiyalik futbolchining kelajagi borasida aniq va qat’iy pozitsiyasini ma’lum qildi.

Avvalroq Madrid klubi prezidenti lavozimiga nomzod Florentino Peres “Real”ning transfer rejalari doirasida Maykl Oliseni qo‘lga kiritishni maqsad qilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Ayrim manbalarda Peres myunxenliklarga futbolchi uchun 150 million yevro miqdorida taklif yuborishi mumkinligi aytilgandi.

Biroq “Bavariya” bu masalada hozircha muzokaralarga ochiq emasligini ko‘rsatdi. Herbert Hayner Olise myunxenliklar futbolchisi ekanini va uning klub bilan uzoq muddatli shartnomasi borligini ta’kidladi.

Maykl Olise — “Bavariya” futbolchisi va uning klub bilan uzoq muddatli shartnomasi bor. Biz futbolchilarini sotishni maqsad qilgan klub emasmiz”, — dedi Hayner.

Bu so‘zlardan “Bavariya” Oliseni jamoaning kelajakdagi muhim figuralaridan biri sifatida ko‘rayotgani sezilib turibdi. Myunxen klubi odatda o‘z yetakchi futbolchilarini osonlikcha qo‘yib yuboradigan jamoalardan emas. Ayniqsa, gap hali yosh, o‘sishda davom etayotgan va hujum chizig‘ida katta salohiyatga ega futbolchi haqida ketsa, klub yanada ehtiyotkor harakat qiladi.

Olise so‘nggi vaqtlarda o‘zining tezligi, texnikasi, raqibni aldab o‘tish qobiliyati va hujumdagi kreativ harakatlari bilan e’tibor qozonmoqda. U qanotda faol harakat qilib, jamoaga kenglik beradi, vaziyat yaratadi va hal qiluvchi epizodlarda o‘yin taqdiriga ta’sir ko‘rsata oladi. Shunday futbolchiga “Real” kabi klub qiziqishi tabiiy.

Madrid klubi har doim dunyo futbolidagi eng iqtidorli futbolchilarni kuzatib boradi. Florentino Peres nomi transfer bozori bilan bog‘liq tilga olinsa, muxlislar odatda katta xaridlarni kutardi. Olise uchun 150 million yevro atrofidagi ehtimoliy taklif haqidagi xabarlar ham shu sabab katta muhokamaga sabab bo‘ldi.

Ammo Hayner bu gaplarga juda sovuqqon va qat’iy javob qaytardi. Uning aytishicha, agar Peres haqiqatan ham taklif yuborishni o‘ylayotgan bo‘lsa, hozircha bunday holat bo‘lmagan. Shu bilan birga, “Bavariya” prezidenti madridliklarga ortiqcha ovora bo‘lmaslikni ham ishora qildi.

“Agar Florentino Peres bizga taklif yubormoqchi bo‘lsa — hozircha bunday holat bo‘lgani yo‘q, — u bunga ovora bo‘lmasa ham bo‘ladi”, — deya Haynerning so‘zlarini keltiradi Bayern Germany.

Bu bayonot transfer bozori uchun juda aniq signal: “Bavariya” Oliseni sotishni rejalashtirmayapti. Albatta, futbolda katta pul ko‘p narsani o‘zgartirishi mumkin. Lekin hozirgi vaziyatda myunxenliklar futbolchini o‘z loyihasining muhim qismi sifatida saqlab qolishni istashmoqda.

“Real” uchun esa bu transfer oson bo‘lmasligi aniq. Agar Madrid klubi Olisega jiddiy qiziqish bildirsa, “Bavariya”ni ishontirish uchun faqat katta summa emas, balki juda kuchli sport va moliyaviy taklif kerak bo‘ladi. Shunda ham yakuniy qaror myunxenliklar qo‘lida qoladi.

Olise uchun esa bunday qiziqish uning bozordagi maqomi oshib borayotganini ko‘rsatadi. “Bavariya”da o‘zini ko‘rsatayotgan futbolchiga “Real” kabi klubning nomi bog‘lanishi uning karyerasidagi muhim e’tiroflardan biri bo‘lishi mumkin. Ammo hozircha u myunxenliklar rejasida qolmoqda.

Bunday vaziyatlar yozgi transfer oynasiga yanada intriga qo‘shadi. Bir tomonda katta xaridlarga moyil “Real”, ikkinchi tomonda o‘z yetakchilarini saqlab qolishni istaydigan “Bavariya”. Ikki grand o‘rtasidagi bunday transfer tortishuvlari futbol bozorining eng qiziq syujetlaridan biriga aylanishi mumkin.

Hozircha esa “Bavariya”ning pozitsiyasi juda oddiy: Maykl Olise sotilmaydi. Haynerning javobi esa Peresga diplomatik, lekin ancha qattiq “bezovta qilmang” degandek chiqdi. Futbol tilida aytganda, transfer eshigi hozircha qulflangan, kalit esa Myunxenda qolgan.

BavariyaRealMaykl OliseHerbert HainerFlorentino Perez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaLamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaBugun, 06:16Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Bugun, 05:52Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiJoze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiBugun, 04:45Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiKolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiBugun, 04:39Yamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildiYamal yetarlicha baholanmayotgan eng kuchli futbolchilar nomini ma’lum qildiBugun, 04:11Mourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaMourino Bernardu Silvani «Real Madrid» tarkibida ko‘rishni istamoqdaBugun, 04:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)