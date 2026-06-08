Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)

·41·Jamiyat
Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)

Ozoda Nursaidova o‘zining Instagram sahifasi orqali muxlislariga muhim murojaat yo‘lladi. Xonanda so‘nggi paytlarda uning nomidan sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan yolg‘on videolar tarqalayotganini ma’lum qildi.

San’atkorning aytishicha, aynan shu sabab unga juda ko‘p qo‘ng‘iroqlar kelib tushmoqda. Ayrimlar uni turli ko‘z dorilari yoki uy-joy loyihalarini reklama qilganlikda ayblamoqda. Biroq xonanda bunday reklamalar bilan umuman shug‘ullanmasligini qat’iy ta’kidladi.

“Sun’iy intellektda tayyorlangan videolarga ishonmanglar. Men deyarli reklama qilmayman, faqat juda kam holatlarda — o‘zim ishongan mahsulot bo‘lsa, shunda ham rasmiy sahifam orqali e’lon qilaman,” — deya izoh berdi u.

Shuningdek, Ozoda Nursaidova yurtdoshlarimiz aynan shu kabi yolg‘on reklamalarga aldanib qolayotganini afsus bilan qayd etdi. U bunday firibgarliklarda o‘z nomidan foydalanilayotganidan norozi ekanini bildirib, odamlarni ehtiyotkor bo‘lishga chaqirdi.

“Kimningdir jinoyatiga sherik bo‘lishni xohlamayman. Agar men biror reklama qilsam, albatta uni Instagram sahifamga joylayman. Agar u yerda yo‘q bo‘lsa, demak men reklama qilmaganman,” — dedi xonanda.

Xonanda yakunda barchani ogohlikka chaqirib, pul va yolg‘on va’dalarga aldanmaslikni tavsiya etdi.

Ozoda NursaيدovaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kecha, 13:55Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiYashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiKecha, 13:30Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Kecha, 12:57Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiKecha, 12:49Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiToshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiKecha, 12:41Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiTurkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiKecha, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi