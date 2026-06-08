Justin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdi

·9·Iqtisodiyot
Justin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdi

Kripto-tadbirkor Justin Sun bilan bogʻliq boʻlgan HTX kriptovalyuta birjasi Donald Trump oilasiga tegishli World Liberty Financial (WLFI) loyihasining USD1 steyblkoinini oʻz platformasidan olib tashladi. Ushbu qarorga WLFI jamoasi birjaning on-cheyn manzillarini bir tomonlama muzlatib qoʻygani sabab boʻlgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

HTX bayonotiga koʻra, World Liberty Financial sanksiyalarga rioya qilish tekshiruvlari doirasida birja manzillarini bloklagan. Bunga javoban HTX foydalanuvchilar aktivlarini himoya qilish maqsadida USD1 savdosini toʻxtatishga qaror qildi. Avvalroq Buyuk Britaniya HTX (sobiq Huobi Global) platformasini Rossiya hukumatiga moliyaviy xizmatlar koʻrsatishda gumon qilib, sanksiyalar roʻyxatiga kiritgan edi.

Hozirda birjada USD1 depozit va konvertatsiya xizmatlari toʻxtatilgan. Foydalanuvchilarning hisobidagi USD1 aktivlari 1:1 nisbatda Tether (USDt) steyblkoiniga almashtiriladi. Shuningdek, WLFI/USDT, USD1/USDT, BTC/USD1 va ETH/USD1 kabi savdo juftliklari ham faoliyatini toʻxtatdi.

HTX rahbariyati WLFI harakatlarini huquqiy asossiz va shaffoflikdan yiroq deb atadi. Birja oʻz foydalanuvchilarining manfaatlarini himoya qilish uchun huquqiy choralar koʻrishini maʻlum qildi. Donald Trump va uning oʻgʻillari maslahatchi sifatida ishtirok etayotgan World Liberty Financial loyihasi esa hozircha ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy izoh bermadi.

HTXJustin SunDonald TrumpKriptovalyutaSteyblkoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiGalaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiBugun, 07:35Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBugun, 07:179 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Bugun, 05:31Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiSecuritize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiBugun, 05:14Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?Bugun, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi