Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdi

·0·Sport
Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdi

Yer yuzining eng jozibali va intizorlik bilan kutilayotgan bosh futbol bayrami startiga atigi bir necha kun qoldi! AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qiladigan hamda joriy yilning 11 iyun sanasida rasman start oluvchi Jahon chempionati oldidan dunyo futbolining taniqli ekspertlari o‘z taxminlarini e’lon qilishda davom etmoqda. Bu gal «Manchester Yunayted» klubi va Irlandiya terma jamoasining afsonaviy sobiq yarim himoyachisi, o‘zining qattiqqo‘l va murosasiz tanqidlari bilan mashhur bo‘lgan Roy Kin bo‘lajak mundialning bosh da’vogarlari kimlar ekanini ochiqladi. Uning fikrlari ko‘plab futbol ishqibozlari o‘rtasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.

Jahon futboli afsonasining tahlillari va u favorit deb hisoblagan terma jamoalarning ustun hamda zaif jihatlari quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda batafsil bayon etilgan:

ROY KIN TALQINIDAGI BOSH DA’VOGARLAR VA ULARNING IMKONIYATLARI

Da’vogar terma jamoalar

Jamoalarning kuchli tomonlari va Kinning ishonchi

Eksklyuziv kamchiliklar va xavotirlar

Fransiya

Tarkib jihatdan muvozanatlashgan va har bir pozitsiyada dahshatli ijrochilarga ega.

Murabbiylik taktikasi atrofidagi ichki bahslar ularga pand berishi mumkin.

Ispaniya

Agar Yevro-2024 turniridagi kabi to‘p nazoratini mukammal darajada ko‘rsatishsa, ularni to‘xtatish qiyin bo‘ladi.

Hujum chizig‘ida vaziyatlardan foydalanish foizi pasayib ketish xavfi bor.

Argentina

Janubiy Amerikaning amaldagi chempioni va dunyo birinchiligining azaliy yetakchisi sifatida ro‘yxatda turibdi.

Tezkor qarshi hujumga o‘tadigan Yevropa jamoalari ularga muammo tug‘dirishi mumkin.

Taniqli ingliz nashri The Sun tarqatgan xabarga ko‘ra, Roy Kin ushbu uchlik qatoriga Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasini qo‘shishdan bosh tortgan. Ekspertning ta’kidlashicha, inglizlarning mudofaa chizig‘idagi muammolar ularning chempionlik maqsadlariga jiddiy to‘siq bo‘lishi mumkin. «Angliya? Ularning himoyasi meni hamisha qattiq xavotirga soladi», — deya o‘z xavotirlarini bayon qilgan Kin.

Mundial ostonasidagi katta kurash va taxminlar

Joriy yilgi Jahon chempionati o‘z tarixida ilk bor 48 ta jamoani qamrab olayotgani bilan ham alohida ahamiyatga ega. Albatta, Fransiya, Ispaniya va amaldagi chempion Argentina kabi jamoalar qatorida boshqa da’vogarlar ham kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga qodir. Roy Kindek tajribali insonning Angliya mudofaasini tanqid qilishi bejiz emas, zero katta turnirlarda aynan mustahkam himoya chizig‘i g‘oliblik kaliti hisoblanadi.

Zamin sharhi: Roy Kin o‘zining odatiga ko‘ra, vaziyatga xolis va sovuqqonlik bilan baho bergan. Haqiqatan ham, bugungi kunda Fransiya va Ispaniya terma jamoalari Yevropada mukammal o‘yin tizimiga ega ekanliklarini isbotlab bo‘lishgan. Messi yetakchiligidagi Argentina esa chempionlik unvonini osonlikcha topshirib qo‘ymasligi aniq. Angliya borasidagi fikrlarga keladigan bo‘lsak, Kin juda to‘g‘ri nuqtaga urg‘u bergan — inglizlar hujumda qanchalik kuchli bo‘lmasin, himoyadagi parokandalik ularni nechanchi bor oltin medallardan mahrum etmoqda. Ko‘ramiz, ushbu bahsda Kinning haq bo‘lib chiqishini va qaysi grand jahon tojini kiyishini yaqin kunlarda birgalikda kuzatamiz. Barcha muxlislarga unutilmas futbol zavqini tilaymiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq kundaliklari, Roy Kinning yangi chiqishlari va mundial uchrashuvlarining jonli efir tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiAleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiBugun, 03:31Mateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiMateush Nunesh jarohat olib Portugaliya terma jamoasi safidan chiqdiBugun, 03:23O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?O‘zbekiston - Niderlandiya uchrashuvini qaysi telekanallarda ko‘rish mumkin?Bugun, 03:10O‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi bugun Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 03:04Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiFlorentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiKecha, 18:54Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaAlexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaKecha, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)