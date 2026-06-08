Roy Kin JCH—2026 g‘olibligi uchun asosiy uchta favoritni aytdi
Yer yuzining eng jozibali va intizorlik bilan kutilayotgan bosh futbol bayrami startiga atigi bir necha kun qoldi! AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qiladigan hamda joriy yilning 11 iyun sanasida rasman start oluvchi Jahon chempionati oldidan dunyo futbolining taniqli ekspertlari o‘z taxminlarini e’lon qilishda davom etmoqda. Bu gal «Manchester Yunayted» klubi va Irlandiya terma jamoasining afsonaviy sobiq yarim himoyachisi, o‘zining qattiqqo‘l va murosasiz tanqidlari bilan mashhur bo‘lgan Roy Kin bo‘lajak mundialning bosh da’vogarlari kimlar ekanini ochiqladi. Uning fikrlari ko‘plab futbol ishqibozlari o‘rtasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.
Jahon futboli afsonasining tahlillari va u favorit deb hisoblagan terma jamoalarning ustun hamda zaif jihatlari quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda batafsil bayon etilgan:
ROY KIN TALQINIDAGI BOSH DA’VOGARLAR VA ULARNING IMKONIYATLARI
Da’vogar terma jamoalar
Jamoalarning kuchli tomonlari va Kinning ishonchi
Eksklyuziv kamchiliklar va xavotirlar
Fransiya
Tarkib jihatdan muvozanatlashgan va har bir pozitsiyada dahshatli ijrochilarga ega.
Murabbiylik taktikasi atrofidagi ichki bahslar ularga pand berishi mumkin.
Ispaniya
Agar Yevro-2024 turniridagi kabi to‘p nazoratini mukammal darajada ko‘rsatishsa, ularni to‘xtatish qiyin bo‘ladi.
Hujum chizig‘ida vaziyatlardan foydalanish foizi pasayib ketish xavfi bor.
Argentina
Janubiy Amerikaning amaldagi chempioni va dunyo birinchiligining azaliy yetakchisi sifatida ro‘yxatda turibdi.
Tezkor qarshi hujumga o‘tadigan Yevropa jamoalari ularga muammo tug‘dirishi mumkin.
Taniqli ingliz nashri The Sun tarqatgan xabarga ko‘ra, Roy Kin ushbu uchlik qatoriga Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasini qo‘shishdan bosh tortgan. Ekspertning ta’kidlashicha, inglizlarning mudofaa chizig‘idagi muammolar ularning chempionlik maqsadlariga jiddiy to‘siq bo‘lishi mumkin. «Angliya? Ularning himoyasi meni hamisha qattiq xavotirga soladi», — deya o‘z xavotirlarini bayon qilgan Kin.
Mundial ostonasidagi katta kurash va taxminlar
Joriy yilgi Jahon chempionati o‘z tarixida ilk bor 48 ta jamoani qamrab olayotgani bilan ham alohida ahamiyatga ega. Albatta, Fransiya, Ispaniya va amaldagi chempion Argentina kabi jamoalar qatorida boshqa da’vogarlar ham kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga qodir. Roy Kindek tajribali insonning Angliya mudofaasini tanqid qilishi bejiz emas, zero katta turnirlarda aynan mustahkam himoya chizig‘i g‘oliblik kaliti hisoblanadi.
Zamin sharhi: Roy Kin o‘zining odatiga ko‘ra, vaziyatga xolis va sovuqqonlik bilan baho bergan. Haqiqatan ham, bugungi kunda Fransiya va Ispaniya terma jamoalari Yevropada mukammal o‘yin tizimiga ega ekanliklarini isbotlab bo‘lishgan. Messi yetakchiligidagi Argentina esa chempionlik unvonini osonlikcha topshirib qo‘ymasligi aniq. Angliya borasidagi fikrlarga keladigan bo‘lsak, Kin juda to‘g‘ri nuqtaga urg‘u bergan — inglizlar hujumda qanchalik kuchli bo‘lmasin, himoyadagi parokandalik ularni nechanchi bor oltin medallardan mahrum etmoqda. Ko‘ramiz, ushbu bahsda Kinning haq bo‘lib chiqishini va qaysi grand jahon tojini kiyishini yaqin kunlarda birgalikda kuzatamiz. Barcha muxlislarga unutilmas futbol zavqini tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq kundaliklari, Roy Kinning yangi chiqishlari va mundial uchrashuvlarining jonli efir tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…