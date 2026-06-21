Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdi
Professional boksning super yengil vazn toifasida faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Ruslan Abdullayev AQSHning Kaliforniya shtatida tashkil etilgan jang kechasida navbatdagi g‘alabasini tantana qildi. U mazkur bahsda o‘zining yuqori mahoratini yana bir bor namoyish etdi.
Jang tafsilotlari va natijasi
Ushbu vazn toifasidagi jiddiy to‘qnashuv quyidagi ko‘rsatkichlar bilan yakunlandi:
Vazn toifasi: Super yengil vazn (63,5 kg)
Raqib: Kubalik Orestes Velazkez
Rejallashtirilgan vaqt: 10 raund
Jang yakuni: 5-raundda texnik nokaut
Jangning dastlabki raundlaridan boshlab faollik ko‘rsatgan Ruslan Abdullayev, 5-raundga kelib raqibiga kuchli va aniq zarba yo‘lladi. Natijada hakam jangni to‘xtatishga majbur bo‘ldi va hamyurtimizning texnik nokaut evaziga qozongan g‘alabasini qayd etdi.
Mukammal seriya davom etadi
Orestes Velazkez ustidan qozonilgan ushbu muvaffaqiyat Ruslan Abdullayev uchun professional ringdagi beshinchisi bo‘ldi. Ayni paytda hamyurtimizning umumiy statistikasi quyidagicha ko‘rinish olgan:
Janglar soni: 5 ta
G‘alabalar: 5 ta
Mag‘lubiyatlar: 0 ta
Abdullayev o‘z faoliyatidagi mag‘lubiyatsiz seriyasini ishonchli tarzda davom ettirgan holda, super yengil vazn toifasidagi mavqeini yanada mustahkamlab oldi.
…