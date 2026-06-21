Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdi

·58·Sport
Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdi

Professional boksning super yengil vazn toifasida faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Ruslan Abdullayev AQSHning Kaliforniya shtatida tashkil etilgan jang kechasida navbatdagi g‘alabasini tantana qildi. U mazkur bahsda o‘zining yuqori mahoratini yana bir bor namoyish etdi.

Jang tafsilotlari va natijasi

Ushbu vazn toifasidagi jiddiy to‘qnashuv quyidagi ko‘rsatkichlar bilan yakunlandi:

  • Vazn toifasi: Super yengil vazn (63,5 kg)

  • Raqib: Kubalik Orestes Velazkez

  • Rejallashtirilgan vaqt: 10 raund

  • Jang yakuni: 5-raundda texnik nokaut

Jangning dastlabki raundlaridan boshlab faollik ko‘rsatgan Ruslan Abdullayev, 5-raundga kelib raqibiga kuchli va aniq zarba yo‘lladi. Natijada hakam jangni to‘xtatishga majbur bo‘ldi va hamyurtimizning texnik nokaut evaziga qozongan g‘alabasini qayd etdi.

Mukammal seriya davom etadi

Orestes Velazkez ustidan qozonilgan ushbu muvaffaqiyat Ruslan Abdullayev uchun professional ringdagi beshinchisi bo‘ldi. Ayni paytda hamyurtimizning umumiy statistikasi quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Janglar soni: 5 ta

  • G‘alabalar: 5 ta

  • Mag‘lubiyatlar: 0 ta

Abdullayev o‘z faoliyatidagi mag‘lubiyatsiz seriyasini ishonchli tarzda davom ettirgan holda, super yengil vazn toifasidagi mavqeini yanada mustahkamlab oldi.

Ruslan AbdullayevOrestes VelazquezAQSHKaliforniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiTunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiBugun, 12:18Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 12:08William Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqidaWilliam Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqidaBugun, 11:57Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi