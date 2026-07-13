«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
Xosep Gvardiola davri tugab, «Etihad»da yangi qoidalar amal qila boshladi. «Manchester Siti» rahbariyati shu haftaning seshanba kuni faqat transferlar va ijara shartnomalariga bag‘ishlangan o‘ziga xos ko‘rgazmali uchrashuv (showcase match) tashkil etmoqda. Unda klubning 25 ga yaqin futbolchisi Angliya Chempionshipi va Yevropa klublari skautlari ko‘z o‘ngida o‘z mahoratini ko‘rsatishi lozim.
Zamin.uz «shaharliklar» lageridagi kutilayotgan inqilobiy o‘zgarishlar va eng so‘nggi transfer yangiliklarini jamladi.
Inqilobiy ko‘rgazmali o‘yin: Ko‘rikda kimlar bor?
Taniqli insayder Alan Niksonning xabar berishicha, bu kabi shou-matchlar Yevropa futbolida tobora ommalashib bormoqda. «Manchester Siti» ushbu tashabbus orqali o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilari, ijaradan qaytgan va asosiy tarkibga kira olmayyotgan o‘yinchilarini namoyish qilib, transfer jarayonlarini tezlashtirmoqchi.
Seshanba kungi bahsda maydonga tushishi kutilayotgan asosiy iqtidorlar:
Divayn Mukasa – o‘tgan mavsumning ikkinchi qismini ijara asosida «Lester»da o‘tkazgan va «Siti» asosiy jamoasida 6 ta o‘yinda qatnashishga ulgurgan.
Jaden va Reygan Xeski – Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Emil Xeskining iste’dodli o‘g‘illari.
Maks Alleyn – o‘tgan mavsum o‘rtasida himoyadagi inqiroz sababli «Uotford»dagi ijarasidan muddatidan avval chaqirib olingan edi.
Loyihaning boshqa ishtirokchilari: Spayk Brits, Charli Grey va Issa Kabore.
Mareska davri: Rekord xaridlar va katta ketishlar
«Etihad»da 10 yil davomida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan Pep Gvardiola ketganidan so‘ng, jamoa tizginini Enso Mareska o‘z qo‘liga oldi. Pep ixcham tarkib bilan ishlashni xush ko‘rgan bo‘lsa, Mareska tarkib keng va chuqur bo‘lishi tarafdori. Klub yozgi transfer oynasidayoq bir qator keskin qadamlarni tashladi:
Transfer yo‘nalishi
Futbolchilar va moliyaviy tafsilotlar
Yangi kelganlar (Xaridlar)
• Elliot Anderson («Nottingem Forest»dan) – 116 million funt sterling (klub tarixidagi eng qimmat transfer).
• Jeremi Monga («Lester Siti»dan) – 10 million funt va bonuslar.
Jamoani tark etganlar
• Jon Stounz va Bernardu Silva – shartnomalari yakunlangani sababli ketdi.
• Natan Ake – Angliyani tark etib, faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan bo‘ldi.
Grilish va Fillipsning taqdiri nima bo‘ladi?
«Everton» va «Sheffild Yunayted»dagi ijara muddatlarini tugatib, Manchesterga qaytgan Jek Grilish va Kelvin Fillips allaqachon mashg‘ulotlarni boshlab yuborishgan. Biroq ularning seshanba kungi ko‘rgazmali o‘yinda ishtirok etishi hali noma’lum va kelajagi mavhum bo‘lib turibdi.
Yangi murabbiy Mareska tarkibda raqobatni kuchaytirish uchun ularni olib qolishi yoki transfer oynasi yopilguniga qadar qo‘yvorishi mumkin. Hammasi ikki yulduzning mashg‘ulotlardagi ishtirokiga bog‘liq.
Mavsumoldi Osiyo turnesi: To‘g‘ri Gonkong va Seulga!
«Manchester Siti» ko‘rgazmali o‘yindan so‘ng yangi mavsumga tayyorgarlikning asosiy qismini o‘tkazish uchun Osiyo qit’asiga yo‘l oladi. Muxlislarni oldinda jiddiy va qiziqarli bahslar kutmoqda:
Revansh jangi: Turne Gonkong shahrida «Inter»ga qarshi uchrashuv bilan boshlanadi. Bu o‘yin klub uchun zafarli bo‘lgan 2023 yilgi UYEFA Chempionlar ligasi finalining o‘ziga xos takroriga aylanadi.
Shundan so‘ng jamoa Janubiy Koreya poytaxti Seulga yo‘l olib, K-Liga yulduzlari hamda Madridning «Atletiko» klublariga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi.
…