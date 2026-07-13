«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda

·51·Sport
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda

Xosep Gvardiola davri tugab, «Etihad»da yangi qoidalar amal qila boshladi. «Manchester Siti» rahbariyati shu haftaning seshanba kuni faqat transferlar va ijara shartnomalariga bag‘ishlangan o‘ziga xos ko‘rgazmali uchrashuv (showcase match) tashkil etmoqda. Unda klubning 25 ga yaqin futbolchisi Angliya Chempionshipi va Yevropa klublari skautlari ko‘z o‘ngida o‘z mahoratini ko‘rsatishi lozim.

Zamin.uz «shaharliklar» lageridagi kutilayotgan inqilobiy o‘zgarishlar va eng so‘nggi transfer yangiliklarini jamladi.

Inqilobiy ko‘rgazmali o‘yin: Ko‘rikda kimlar bor?

Taniqli insayder Alan Niksonning xabar berishicha, bu kabi shou-matchlar Yevropa futbolida tobora ommalashib bormoqda. «Manchester Siti» ushbu tashabbus orqali o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilari, ijaradan qaytgan va asosiy tarkibga kira olmayyotgan o‘yinchilarini namoyish qilib, transfer jarayonlarini tezlashtirmoqchi.

Seshanba kungi bahsda maydonga tushishi kutilayotgan asosiy iqtidorlar:

  • Divayn Mukasa – o‘tgan mavsumning ikkinchi qismini ijara asosida «Lester»da o‘tkazgan va «Siti» asosiy jamoasida 6 ta o‘yinda qatnashishga ulgurgan.

  • Jaden va Reygan Xeski – Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Emil Xeskining iste’dodli o‘g‘illari.

  • Maks Alleyn – o‘tgan mavsum o‘rtasida himoyadagi inqiroz sababli «Uotford»dagi ijarasidan muddatidan avval chaqirib olingan edi.

  • Loyihaning boshqa ishtirokchilari: Spayk Brits, Charli Grey va Issa Kabore.

Mareska davri: Rekord xaridlar va katta ketishlar

«Etihad»da 10 yil davomida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan Pep Gvardiola ketganidan so‘ng, jamoa tizginini Enso Mareska o‘z qo‘liga oldi. Pep ixcham tarkib bilan ishlashni xush ko‘rgan bo‘lsa, Mareska tarkib keng va chuqur bo‘lishi tarafdori. Klub yozgi transfer oynasidayoq bir qator keskin qadamlarni tashladi:

Transfer yo‘nalishi

Futbolchilar va moliyaviy tafsilotlar

Yangi kelganlar (Xaridlar)

Elliot Anderson («Nottingem Forest»dan) – 116 million funt sterling (klub tarixidagi eng qimmat transfer).

Jeremi Monga («Lester Siti»dan) – 10 million funt va bonuslar.

Jamoani tark etganlar

Jon Stounz va Bernardu Silva – shartnomalari yakunlangani sababli ketdi.

Natan Ake – Angliyani tark etib, faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan bo‘ldi.

Grilish va Fillipsning taqdiri nima bo‘ladi?

«Everton» va «Sheffild Yunayted»dagi ijara muddatlarini tugatib, Manchesterga qaytgan Jek Grilish va Kelvin Fillips allaqachon mashg‘ulotlarni boshlab yuborishgan. Biroq ularning seshanba kungi ko‘rgazmali o‘yinda ishtirok etishi hali noma’lum va kelajagi mavhum bo‘lib turibdi.

Yangi murabbiy Mareska tarkibda raqobatni kuchaytirish uchun ularni olib qolishi yoki transfer oynasi yopilguniga qadar qo‘yvorishi mumkin. Hammasi ikki yulduzning mashg‘ulotlardagi ishtirokiga bog‘liq.

Mavsumoldi Osiyo turnesi: To‘g‘ri Gonkong va Seulga!

«Manchester Siti» ko‘rgazmali o‘yindan so‘ng yangi mavsumga tayyorgarlikning asosiy qismini o‘tkazish uchun Osiyo qit’asiga yo‘l oladi. Muxlislarni oldinda jiddiy va qiziqarli bahslar kutmoqda:

Revansh jangi: Turne Gonkong shahrida «Inter»ga qarshi uchrashuv bilan boshlanadi. Bu o‘yin klub uchun zafarli bo‘lgan 2023 yilgi UYEFA Chempionlar ligasi finalining o‘ziga xos takroriga aylanadi.

Shundan so‘ng jamoa Janubiy Koreya poytaxti Seulga yo‘l olib, K-Liga yulduzlari hamda Madridning «Atletiko» klublariga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi.

Манчестер СитиПеп ГвардиолаЭнцо МарескаЛестер СитиНоттингем Форест
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiBugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi