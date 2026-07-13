Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi

·211·Sport
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi

Abduqodir Husanovning agenti G‘ayrat Hasbiullin futbolchining oilaviy hayoti bilan bog‘liq qiziq voqeani aytib berdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Husanov oilaviy xotirjamlik va tartibli hayot uchun erta turmush qurgan. Agent futbolchining tungi hayotga qiziqmasligi, bo‘sh vaqtini ko‘proq uyda o‘tkazishi va ortiqcha joylarga chiqmasligini ta’kidlagan.

Hasbiullinning aytishicha, to‘y katta dabdaba bilan o‘tmagan. Shunga qaramay, marosimda 1000 nafarga yaqin mehmon ishtirok etgan.

To‘y O‘zbekiston terma jamoasining BAAga uchishidan oldin bo‘lib o‘tgan. Abduqodir marosimdan keyin ko‘p o‘tmay, ertalab soat 4:00 da terma jamoa bilan birga yo‘lga chiqqan.

Agentning ta’kidlashicha, futbolchi jamoadan ajralmaslik uchun hatto birinchi nikoh kechasini ham qoldirgan. Unga keyingi kuni uchish imkoni taklif qilingan, ammo Husanov boshqa terma jamoa futbolchilari bilan birga safarga chiqishni tanlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Bugun, 12:10Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Bugun, 11:35Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiUimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiBugun, 11:16Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiMuhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiBugun, 11:06JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi