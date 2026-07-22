Ilk bor dunyodagi eng go‘zal so‘z tanlandi

·17.9K·Dunyo
Ilk bor dunyodagi eng go‘zal so‘z tanlandi

Xalqaro ekspertlar hay’ati tarixda ilk bor dunyodagi eng go‘zal so‘zni aniqladi. G‘olib sifatida Yangi Zelandiyaning tub aholisi — maori xalqi tilidagi «Kaitiakitanga» so‘zi tanlandi. Bu haqda chet tillarini o‘rganish bo‘yicha Babbel platformasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, «Kaitiakitanga» so‘zi o‘zbek va boshqa ko‘plab tillarda aniq muqobilga ega emas. U insonning tabiat oldidagi mas’uliyati, atrof-muhitni asrab-avaylash hamda uni kelajak avlodlarga sog‘-omon yetkazish burchini anglatadi.

Maori xalqi dunyoqarashiga ko‘ra, inson tabiatning egasi emas. Aksincha, u tabiatning ajralmas bir qismi va uni muhofaza qilishga mas’ul shaxs hisoblanadi.

Tanlov tashkilotchilari ta’kidlashicha, g‘olibni saralashda so‘zning nafaqat chiroyli talaffuzi, balki uning ma’nosi, madaniy ahamiyati va bugungi kundagi dolzarbligi ham inobatga olingan.

G‘olibni aniqlash uchun Babbel jamoasi ijtimoiy tarmoqlar, til forumlari va turli muhokamalarni o‘rganib chiqqan. Yakuniy qaror tilshunoslar hamda madaniyatshunoslardan iborat xalqaro hakamlar hay’ati tomonidan qabul qilingan.

Tanlovda 75 dan ortiq tildan 223 ta so‘z ishtirok etgan.

Finalga chiqqan eng mashhur so‘zlar quyidagilardan iborat:

  • Saudade (portugal tili) — yo‘qotilgan yoki erishib bo‘lmaydigan narsaga bo‘lgan chuqur sog‘inch.

  • Ikigai (yapon tili) — insonni har kuni hayotga undaydigan maqsad va yashash mazmuni.

  • Hiraeth (uels tili) — qaytib bo‘lmaydigan vatan yoki makonga bo‘lgan kuchli sog‘inch.

  • Ubuntu (zulu tili) — insoniylik, o‘zaro hurmat va hamjihatlik g‘oyasi.

  • Luftmensch (yiddish tili) — moddiy boylikdan ko‘ra g‘oya va orzular bilan yashaydigan idealist inson.

Tashkilotchilarning bildirishicha, mazkur tanlovning asosiy maqsadi dunyo tillari va madaniyatlarining boyligini namoyon etish, shuningdek, ayrim so‘zlar boshqa tillarda bir og‘iz so‘z bilan ifodalash qiyin bo‘lgan noyob tushunchalarni o‘zida mujassam etishini ko‘rsatishdan iborat.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi