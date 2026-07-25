Qo‘llarida maktabga boradigan 10 yoshli Ralf tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdi
Davao Oriyental provinsiyasida yashaydigan Ralf bor-yo‘g‘i 10 yoshda. U yurish imkonini cheklaydigan tug‘ma holat bilan tug‘ilgan va juda kichikligidan qo‘llariga tayanib harakatlanishga moslashgan.
Har kuni maktabga yetib borish uning uchun alohida sinov. Ralf yo‘lda faqat qo‘l kuchidan foydalanadi. Ba’zi odamlarning masxarasi va turli qiyinchiliklar ham uning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini so‘ndira olmagan. U imkoni boricha biror kunni ham qoldirmaslikka intiladi.
Ralf kelajakda advokat bo‘lishni orzu qiladi. Shu bois u har bir darsni maqsadiga olib boradigan muhim qadam deb biladi. Bolaning onasi ham har kuni uning yonida bo‘lib, maktabga borishida va kundalik ishlarida yordam beradi.
Ralfning voqeasi jamoatchilikka ma’lum bo‘lganidan keyin mahalliy hukumat unga stipendiya ajratdi. Bu ko‘mak uning ta’lim olishini davom ettirishi va advokat bo‘lish orzusiga yaqinlashishi uchun xizmat qiladi.
…