O‘limidan oldin talabalariga yakuniy baho qo‘ygan o‘qituvchi hammani ta’sirlantirdi

·110·Dunyo
O‘limidan oldin talabalariga yakuniy baho qo‘ygan o‘qituvchi hammani ta’sirlantirdi
Qisqacha

AQSHning Texas shtati Del-Rio shahridagi o‘rta maktab matematika o‘qituvchisi Manuyel Alexandro Navarro 2020 yil dekabr oyida kasbiga sadoqati bilan butun dunyo e’tiborini qozongan edi. Ahvoli o‘ta og‘ir bo‘lishiga qaramay, u reanimatsiya bo‘limiga kirishidan avval shifoxona karavotida noutbuk yordamida o‘quvchilarining topshiriqlarini oxirigacha baholab chiqqan.

AQSHning Texas shtati, Del-Rio shahridagi o‘rta maktab matematika o‘qituvchisi Manuyel Alexandro Navarro 2020 yil dekabr oyida butun dunyo e’tiborini o‘ziga qaratgan edi. Uning hayoti bilan bog‘liq ta’sirli voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab insonlarni befarq qoldirmagan.

O‘sha paytda o‘qituvchining qizi otasining shifoxona karavotida yotgan holda noutbuk orqali ishlayotgani aks etgan suratni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Surat qisqa vaqt ichida keng muhokama qilinib, haqiqiy ustozning mehnatga sadoqati ramzi sifatida baholangan.

Ma’lum bo‘lishicha, ahvoli o‘ta og‘ir ekanini bilgan Navarro reanimatsiya bo‘limiga kirishidan avval o‘quvchilarining topshiriqlarini baholab ulgurish maqsadida noutbukini shifoxonaga o‘zi bilan birga olib kelgan. U shifoxonada davolanayotganiga qaramay, o‘quvchilari baholarini o‘z vaqtida olishlarini ta’minlash uchun mehnat qilishda davom etgan.

Oila a’zolarining aytishicha, salomatligi keskin yomonlashganiga qaramasdan, u o‘z burchini oxirigacha bajarishga intilgan. Navarro uchun o‘quvchilarining ta’limi va kelajagi har qanday qiyin vaziyatdan ham ustun bo‘lgan.

Qizining ta’kidlashicha, otasi doimo o‘z shogirdlariga, ayniqsa ingliz tilini ikkinchi til sifatida o‘rganayotgan bolalarga alohida mehr va e’tibor bilan munosabatda bo‘lgan. U ularning bilim olishi, muvaffaqiyat qozonishi va o‘z vaqtida baholarini olishi uchun doimo mas’uliyat bilan yondashgan.

Manuyel Alexandro Navarro o‘quvchilarining ishlarini to‘liq baholab bo‘lgach, ertasi kuni 66 yoshida vafot etdi. Uning shifoxonada ham o‘z kasbiy burchini sidqidildan bajarayotgani aks etgan mashhur surati bugunga kelib darsdan tashqari vaqtda ham fidokorona mehnat qiladigan barcha o‘qituvchilarning mehnati, mas’uliyati va kasbiga sadoqatining unutilmas timsollaridan biriga aylangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiBugun, 17:31Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiBugun, 17:23Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Bugun, 17:22Kanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiKanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiBugun, 17:16Sloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaSloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaBugun, 17:0013 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdi13 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda