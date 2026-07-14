O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...

·109·Sport
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...

2026 yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqadagi ishtirokini alamli tarzda yakunlagan edi. O‘sha uchrashuvda darvozabonimiz Abduvohid Ne’matov darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, orzularimizni chil-pil qilgan hujumchi Yoan Vissa bugungi muvaffaqiyatlarigacha juda og‘ir, hatto dahshatli sinovlarni yengib o‘tishiga to‘g‘ri kelgan.

Zamin.uz jahon chempionatida o‘z yurti sharafini munosib himoya qilgan va maydondan tashqarida haqiqiy qahramonlik ko‘rsatgan futbolchining aql bovar qilmas taqdirini taqdim etadi.

«Men baqirdim, lekin nafas ololmasdim...» — 2021 yildagi suiqasd

Yoan Vissaning nafaqat jahon chempionatidagi gollari, balki uning butun hayoti 2021 yilning yozidayoq yakunlanishi mumkin edi.

O‘sha yilning 1 iyul kuni Fransiyaning «Loryan» klubida to‘p surayotgan Yoan Vissani uyi yaqinida Letisiya ismli 36 yoshli ayol kutib turadi va undan dastxat (avtograf) so‘raydi. Futbolchi hech narsadan shubhalanmaydi. Ammo bu mudhish rejaning boshlanishi edi.

Yarim tunga yaqin ayol yana qaytib kelib, eshikni taqillatadi. Eshik ochilishi bilan u futbolchining yuziga kuchli kislota suyuqligini sepib yuboradi. Jinoyatchining maqsadi — futbolchining mitti qizini o‘g‘irlab ketish edi.

Yoan Vissaning suddagi ko‘rsatmasidan:

«Men eshikni ochdim va yuzimga qandaydir suyuqlik sepildi. Men baqirdim va nafas ololmay qoldim».

Og‘ir kuyish jarohati olganiga qaramay, Yoan iroda kuchini yig‘ib, bosqinchiga qarshilik ko‘rsatadi va qizini asrab qoladi. Shifokorlarning tezkor jarrohlik amaliyoti tufayli u ko‘rish qobiliyatini saqlab qolgan bo‘lsa-da, endi umrining oxirigacha maxsus ko‘z tomchilaridan foydalanishga majbur.

Ruhiy zarba va vahima xurujlari

Bu voqea nafaqat jismoniy, balki juda og‘ir ruhiy jarohat ham qoldirdi. Futbolchi va uning rafiqasi uzoq vaqt psixolog yordami bilan hayotga qaytdi. Ayolida og‘ir depressiya boshlangan bo‘lsa, futbolchining o‘zi vahima xurujidan (panik ataka) aziyat cheka boshladi.

Yoan Vissa:

«O‘sha voqeadan keyin men juda yopiq insonga aylandim. Begona odamlar bilan bir joyda turolmayman. Ko‘chada yurganimda ham doimo ortimga xavotir bilan qarab qo‘yaman. Tunda yonimda notanish odam bo‘lsa, uxlay olmayman».

Mudhish jinoyatdan jahon chempionati yulduzigacha bo‘lgan yo‘l

Ushbu jinoyatni sodir etgan ayolning asl maqsadi tergov davomida aniqlandi va bu hammani hayratda qoldirdi. Letisiya sevgilisiga homiladorligi haqida yolg‘on gapirgan va o‘sha yolg‘onni yopish uchun kimningdir go‘dagini o‘g‘irlab, o‘ziniki qilib ko‘rsatmoqchi bo‘lgan. Eng dahshatlisi, u Vissaga hujum qilganidan bir kun o‘tib, boshqa bir gambiyalik ayolga ham xuddi shunday hujum qilgan va u ayolning tanasi 25 foizga kuyib ketgan.

To‘rt yil davom etgan sud jarayonlaridan so‘ng jinoyatchi ayol qotillikka suiqasd va voyaga yetmagan bolani o‘g‘rilashga urinish aybi bilan 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi.

Ammo ushbu voqealar Yoanni sindira olmadi, aksincha, uni yanada kuchliroq bo‘lishga undadi:

  • Kislotali hujum

1 iyul, 2021 yil

Uyi yaqinida yuziga kislota sepildi. Qizini qahramonlik bilan qutqarib, ko‘zidan og‘ir operatsiyalarni o‘tkazdi.

  • Angliyadagi parvoz

2021–2025 yillar

Angliya Premer-ligasining «Brentford» klubiga o‘tib, kuchli irodasi bilan jamoaning asosiy yulduzlaridan biriga aylandi.

  • Super transfer

Sentyabr, 2025 yil

Angliyaning badavlat klubi «Nyukasl» ushbu iqtidorli hujumchini 55 million funt sterling evaziga sotib oldi.

  • JCH-2026 qahramoni

Iyun, 2026 yil

Jahon chempionatida 3 ta gol urdi, jumladan O‘zbekiston darvozasiga yo‘llangan 2 ta gol orqali Kongo DR termasini tarixiy bosqichga olib chiqdi.

«U hech qachon nolimadi...»

Vissaning sobiq jamoadoshi Per-Iv Amel uning ichki kuchini quyidagicha ta’riflaydi:

«Hujumdan keyin u biror marta ham shikoyat qilmadi, taqdirdan nolimadi. Yoan faqat oldinga qarab yashashni va rivojlanishni istadi. Uning bugungi muvaffaqiyati — tinimsiz qilgan mehnatining munosib mukofotidir».

Yoan Vissa — nafaqat maydonda raqib himoyasini yorib o‘tuvchi mahoratli hujumchi, balki hayotning eng shafqatsiz sinovlarini matonat bilan yengib o‘tgan haqiqiy iroda timsolidir.

O'zbekistonKongo Demokratik RespublikasiYoane WissaLorientAbduvohid Nematov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiHarry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi