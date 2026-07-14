O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
2026 yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqadagi ishtirokini alamli tarzda yakunlagan edi. O‘sha uchrashuvda darvozabonimiz Abduvohid Ne’matov darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, orzularimizni chil-pil qilgan hujumchi Yoan Vissa bugungi muvaffaqiyatlarigacha juda og‘ir, hatto dahshatli sinovlarni yengib o‘tishiga to‘g‘ri kelgan.
Zamin.uz jahon chempionatida o‘z yurti sharafini munosib himoya qilgan va maydondan tashqarida haqiqiy qahramonlik ko‘rsatgan futbolchining aql bovar qilmas taqdirini taqdim etadi.
«Men baqirdim, lekin nafas ololmasdim...» — 2021 yildagi suiqasd
Yoan Vissaning nafaqat jahon chempionatidagi gollari, balki uning butun hayoti 2021 yilning yozidayoq yakunlanishi mumkin edi.
O‘sha yilning 1 iyul kuni Fransiyaning «Loryan» klubida to‘p surayotgan Yoan Vissani uyi yaqinida Letisiya ismli 36 yoshli ayol kutib turadi va undan dastxat (avtograf) so‘raydi. Futbolchi hech narsadan shubhalanmaydi. Ammo bu mudhish rejaning boshlanishi edi.
Yarim tunga yaqin ayol yana qaytib kelib, eshikni taqillatadi. Eshik ochilishi bilan u futbolchining yuziga kuchli kislota suyuqligini sepib yuboradi. Jinoyatchining maqsadi — futbolchining mitti qizini o‘g‘irlab ketish edi.
Yoan Vissaning suddagi ko‘rsatmasidan:
«Men eshikni ochdim va yuzimga qandaydir suyuqlik sepildi. Men baqirdim va nafas ololmay qoldim».
Og‘ir kuyish jarohati olganiga qaramay, Yoan iroda kuchini yig‘ib, bosqinchiga qarshilik ko‘rsatadi va qizini asrab qoladi. Shifokorlarning tezkor jarrohlik amaliyoti tufayli u ko‘rish qobiliyatini saqlab qolgan bo‘lsa-da, endi umrining oxirigacha maxsus ko‘z tomchilaridan foydalanishga majbur.
Ruhiy zarba va vahima xurujlari
Bu voqea nafaqat jismoniy, balki juda og‘ir ruhiy jarohat ham qoldirdi. Futbolchi va uning rafiqasi uzoq vaqt psixolog yordami bilan hayotga qaytdi. Ayolida og‘ir depressiya boshlangan bo‘lsa, futbolchining o‘zi vahima xurujidan (panik ataka) aziyat cheka boshladi.
Yoan Vissa:
«O‘sha voqeadan keyin men juda yopiq insonga aylandim. Begona odamlar bilan bir joyda turolmayman. Ko‘chada yurganimda ham doimo ortimga xavotir bilan qarab qo‘yaman. Tunda yonimda notanish odam bo‘lsa, uxlay olmayman».
Mudhish jinoyatdan jahon chempionati yulduzigacha bo‘lgan yo‘l
Ushbu jinoyatni sodir etgan ayolning asl maqsadi tergov davomida aniqlandi va bu hammani hayratda qoldirdi. Letisiya sevgilisiga homiladorligi haqida yolg‘on gapirgan va o‘sha yolg‘onni yopish uchun kimningdir go‘dagini o‘g‘irlab, o‘ziniki qilib ko‘rsatmoqchi bo‘lgan. Eng dahshatlisi, u Vissaga hujum qilganidan bir kun o‘tib, boshqa bir gambiyalik ayolga ham xuddi shunday hujum qilgan va u ayolning tanasi 25 foizga kuyib ketgan.
To‘rt yil davom etgan sud jarayonlaridan so‘ng jinoyatchi ayol qotillikka suiqasd va voyaga yetmagan bolani o‘g‘rilashga urinish aybi bilan 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Ammo ushbu voqealar Yoanni sindira olmadi, aksincha, uni yanada kuchliroq bo‘lishga undadi:
Kislotali hujum
1 iyul, 2021 yil
Uyi yaqinida yuziga kislota sepildi. Qizini qahramonlik bilan qutqarib, ko‘zidan og‘ir operatsiyalarni o‘tkazdi.
Angliyadagi parvoz
2021–2025 yillar
Angliya Premer-ligasining «Brentford» klubiga o‘tib, kuchli irodasi bilan jamoaning asosiy yulduzlaridan biriga aylandi.
Super transfer
Sentyabr, 2025 yil
Angliyaning badavlat klubi «Nyukasl» ushbu iqtidorli hujumchini 55 million funt sterling evaziga sotib oldi.
JCH-2026 qahramoni
Iyun, 2026 yil
Jahon chempionatida 3 ta gol urdi, jumladan O‘zbekiston darvozasiga yo‘llangan 2 ta gol orqali Kongo DR termasini tarixiy bosqichga olib chiqdi.
«U hech qachon nolimadi...»
Vissaning sobiq jamoadoshi Per-Iv Amel uning ichki kuchini quyidagicha ta’riflaydi:
«Hujumdan keyin u biror marta ham shikoyat qilmadi, taqdirdan nolimadi. Yoan faqat oldinga qarab yashashni va rivojlanishni istadi. Uning bugungi muvaffaqiyati — tinimsiz qilgan mehnatining munosib mukofotidir».
Yoan Vissa — nafaqat maydonda raqib himoyasini yorib o‘tuvchi mahoratli hujumchi, balki hayotning eng shafqatsiz sinovlarini matonat bilan yengib o‘tgan haqiqiy iroda timsolidir.
…