O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Samarqandning “Dinamo” klubi O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov bo‘yicha kelib tushadigan transfer takliflarini ko‘rib chiqishga tayyorligini e’lon qildi. Bu haqda klub rahbariyati Eurasia Football nashriga rasman ma’lum qilgan.
Nemis grandi nishonida va 1 million dollarlik tovon puli
So‘nggi kunlarda 22 yoshli markaziy himoyachiga Yevropa klublari tomonidan jiddiy qiziqishlar bo‘layotgani haqidagi xabarlar ko‘paydi.
Germaniyaning nufuzli Kicker nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, O‘rozov Myonxengladbaxning “Borussiya” klubi diqqat markaziga tushgan. Nemis jamoasi uni o‘z himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rmoqda.
Samarqandliklar rahbariyati futbolchining shartnomasida belgilangan tovon puli miqdorini ochiqladi: ushbu summa 1 million AQSH dollarini tashkil etadi. Agar biror klub ushbu mablag‘ni to‘lashga tayyor bo‘lsa, “Dinamo” rahbariyati hamkorlik qilishga tayyor.
Agent bayonoti: Rossiyaning taklifi rad etildi
Futbolchining agenti Shahriyor Eshboyev ham O‘rozov atrofidagi transfer mish-mishlari bejiz emasligini tasdiqlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, himoyachiga quyidagi davlatlardan qiziqishlar mavjud:
Italiya va Germaniya;
Turkiya va Niderlandiya;
Rossiya.
Shuningdek, agent tomonlar Rossiyaning “Rubin” klubidan kelib tushgan rasmiy taklifni allaqachon rad etishganini aytib o‘tdi. Klub rahbariyati esa hozirda OAVda chiqayotgan xabarlarning aksariyati mish-mish ekanini, ammo rasmiy va jiddiy takliflar bo‘lsa, ularni ko‘rib chiqishga tayyorliklarini bildirgan.
Kannavaro ishonchi va JCH-2026dagi debyut
Jahongir O‘rozov “Bunyodkor” akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lib, professional faoliyatini ham aynan o‘sha yerda boshlagan. 2023 yilda Turkiyaning “Eyupspor” klubiga transfer qilingan, biroq u yerda asosiy tarkibga kira olmay, faqatgina Turkiya kubogining bitta o‘yinida maydonga tushgan.
O‘zbekistonga qaytib, “Dinamo” safiga qo‘silgach, u qisqa fursatda jamoaning almashtirib bo‘lmas yetakchisiga aylandi va milliy terma jamoadan chaqiruv oldi.
Terma jamoadagi faoliyati: Himoyachi 2026 yilgi jahon chempionati uchun O‘zbekiston terma jamoasi qaydnomasidan joy oldi va mundialda ikkita uchrashuvda maydonga tushdi. Uning terma jamoa asosiy tarkibiga kirishiga himoyachi Husniddin Aliqulovning og‘ir jarohati sabab bo‘ldi. Aliqulov JCHda qatnasha olmasligi ma’lum bo‘lgach, bosh murabbiy Fabio Kannavaro uning o‘rniga aynan O‘rozovni taklif qildi.
Hozirga qadar Jahongir O‘rozov milliy terma jamoa libosida 6 ta o‘yin o‘tkazib, 1 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
…