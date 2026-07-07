O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi

·0·Sport
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi

Samarqandning “Dinamo” klubi O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov bo‘yicha kelib tushadigan transfer takliflarini ko‘rib chiqishga tayyorligini e’lon qildi. Bu haqda klub rahbariyati Eurasia Football nashriga rasman ma’lum qilgan.

Nemis grandi nishonida va 1 million dollarlik tovon puli

So‘nggi kunlarda 22 yoshli markaziy himoyachiga Yevropa klublari tomonidan jiddiy qiziqishlar bo‘layotgani haqidagi xabarlar ko‘paydi.

  • Germaniyaning nufuzli Kicker nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, O‘rozov Myonxengladbaxning “Borussiya” klubi diqqat markaziga tushgan. Nemis jamoasi uni o‘z himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rmoqda.

  • Samarqandliklar rahbariyati futbolchining shartnomasida belgilangan tovon puli miqdorini ochiqladi: ushbu summa 1 million AQSH dollarini tashkil etadi. Agar biror klub ushbu mablag‘ni to‘lashga tayyor bo‘lsa, “Dinamo” rahbariyati hamkorlik qilishga tayyor.

Agent bayonoti: Rossiyaning taklifi rad etildi

Futbolchining agenti Shahriyor Eshboyev ham O‘rozov atrofidagi transfer mish-mishlari bejiz emasligini tasdiqlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, himoyachiga quyidagi davlatlardan qiziqishlar mavjud:

  • Italiya va Germaniya;

  • Turkiya va Niderlandiya;

  • Rossiya.

Shuningdek, agent tomonlar Rossiyaning “Rubin” klubidan kelib tushgan rasmiy taklifni allaqachon rad etishganini aytib o‘tdi. Klub rahbariyati esa hozirda OAVda chiqayotgan xabarlarning aksariyati mish-mish ekanini, ammo rasmiy va jiddiy takliflar bo‘lsa, ularni ko‘rib chiqishga tayyorliklarini bildirgan.

Kannavaro ishonchi va JCH-2026dagi debyut

Jahongir O‘rozov “Bunyodkor” akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lib, professional faoliyatini ham aynan o‘sha yerda boshlagan. 2023 yilda Turkiyaning “Eyupspor” klubiga transfer qilingan, biroq u yerda asosiy tarkibga kira olmay, faqatgina Turkiya kubogining bitta o‘yinida maydonga tushgan.

O‘zbekistonga qaytib, “Dinamo” safiga qo‘silgach, u qisqa fursatda jamoaning almashtirib bo‘lmas yetakchisiga aylandi va milliy terma jamoadan chaqiruv oldi.

Terma jamoadagi faoliyati: Himoyachi 2026 yilgi jahon chempionati uchun O‘zbekiston terma jamoasi qaydnomasidan joy oldi va mundialda ikkita uchrashuvda maydonga tushdi. Uning terma jamoa asosiy tarkibiga kirishiga himoyachi Husniddin Aliqulovning og‘ir jarohati sabab bo‘ldi. Aliqulov JCHda qatnasha olmasligi ma’lum bo‘lgach, bosh murabbiy Fabio Kannavaro uning o‘rniga aynan O‘rozovni taklif qildi.

Hozirga qadar Jahongir O‘rozov milliy terma jamoa libosida 6 ta o‘yin o‘tkazib, 1 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiOpta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiBugun, 21:58Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiGareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiBugun, 21:54Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiLionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiBugun, 21:15Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingBugun, 21:11Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiCristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiBugun, 20:58Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiLamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi