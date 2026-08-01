Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi

·0·Dunyo
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi

AQSHning Oregon shtati sohillarida odatda faqat okeanning chuqur qatlamlarida yashaydigan va «kannibal baliq» nomi bilan tanilgan noyob dengiz jonzoti topildi. Mutaxassislarni hayratga solgan eng qiziq jihat esa uning oshqozonidan chiqqan o‘ljalar bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, uzunligi qariyb 1,5 metrga teng bo‘lgan Longnose lancetfish (uzun burinli lansetbaliq) 22 aprel kuni Oregon sohiliga chiqib qolgan. Bu tur ushbu hududda juda kam uchraydi va aksariyat hollarda bunday holatda topilmaydi.

Sohilga kelgan jonzot haqida xabar olgan Seaside Aquarium mutaxassislari uni o‘rganish uchun zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi. Tekshiruv davomida baliqning oshqozonidan butun kalmarlar hamda hali hazm bo‘lmagan boshqa baliqlar chiqqani aniqlandi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu tur hatto o‘z turdoshlarini ham yeyishi bilan mashhur. Shu bois unga «kannibal baliq» degan nom berilgan. U, shuningdek, okeanning quyosh nuri deyarli yetmaydigan «alacakarang‘u zona»sida yashagani uchun «Twilight Zone fish» deb ham ataladi.

Oq va qora sirtlarda baliq organlari va dengiz mahsulotlari bo‘laklari yotibdi.

Tashqi ko‘rinishi barrakudaga o‘xshaydigan ushbu yirtqich o‘tkir qoziqsimon tishlari bilan ajralib turadi. Akvarium mutaxassisi Tiffani Butning aytishicha, Oregon sohillarida bir yilda atigi bir necha marta shunday baliq uchraydi. Biroq ularni butun holatda topish juda qiyin.

Bunga sabab, lansetbaliqning tanasi jelesimon yumshoq go‘shtdan iborat bo‘lib, dengiz qushlari uni tezda yeb ketadi. Shuning uchun ham yangi va shikastlanmagan holatda topilgan namuna olimlar uchun katta omad hisoblandi.

Mutaxassislar ushbu noyob jonzot okeanning chuqur qismidagi hayot haqida yanada ko‘proq ma’lumot olish imkonini berishini ta’kidlamoqda. Uning sohilga chiqib qolishi esa hanuzgacha olimlar uchun to‘liq izohlanmagan hodisalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi 13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi Bugun, 11:48Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiBugun, 11:47Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiYo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiBugun, 11:32Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiQuruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiBugun, 11:22Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaInternetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaBugun, 10:39AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!Bugun, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda