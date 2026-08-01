Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Avstraliya sohillari yaqinida dron yordamida okeanda kitning tug‘ish jarayoni ilk bor havodan to‘liq tasvirga olindi. Kitlarni qutqarish va tadqiq qilish tashkiloti (ORRCA) bilan hamkorlik qiluvchi dron operatori Aleksandr Forrest migratsiya qilayotgan urg‘ochi kitning jarayonini kuzatib bordi. Mutaxassislar dunyoda kitlarning tug‘ilishi bo‘yicha atigi uchta holat rasman hujjatlashtirilganini, biroq mazkur voqea birinchi marta dron orqali to‘liq qayd etilganini ta’kidladi.
Avstraliya sohillari yaqinida sodir bo‘lgan noyob voqea dengiz biologlari va tabiat ixlosmandlarini hayratga soldi. Dron yordamida okeanda kitning tug‘ish jarayoni ilk bor havodan to‘liq tasvirga olindi. Mutaxassislar bu kadrlarni dengiz sutemizuvchilarini o‘rganishdagi muhim yutuq sifatida baholamoqda.
Ma’lum qilinishicha, Avstraliyadagi Kitlarni qutqarish va tadqiq qilish tashkiloti (ORRCA) bilan hamkorlik qiluvchi dron operatori Aleksandr Forrest navbatdagi kuzatuv parvozi vaqtida migratsiya qilayotgan urg‘ochi kitning boshqalarga nisbatan sekin harakatlanayotganini payqagan.
Avvaliga u hayvon shunchaki dam olayapti, deb o‘ylagan. Biroq oradan ko‘p o‘tmay urg‘ochi kit suv yuzasiga ko‘tarilgan va shu zahoti tug‘ish jarayoni boshlangan. Bir necha lahzadan keyin yangi tug‘ilgan bola kit ilk marta nafas olish uchun suv yuzasiga chiqqan.
«Men favqulodda noyob voqeaga guvoh bo‘layotganimni darhol angladim. O‘sha paytdan boshlab men tasvirga oluvchi emas, balki tabiat mo‘jizasini kuzatayotgan tomoshabinga aylandim», dedi Aleksandr Forrest.
Tug‘ruqdan keyin ona kit bir necha soniya qimirlamay turgan, so‘ng esa instinktiv ravishda bolasi tomon qaytib, uni himoya qilish va parvarishlashni boshlagan. Mutaxassislar ona va bola o‘rtasidagi ilk uchrashuvni juda ta’sirli manzara deb baholamoqda.
ORRCA tadqiqot rahbari Enni Postning ta’kidlashicha, hozirga qadar dunyoda kitlarning tug‘ilishi bo‘yicha atigi uchta holat rasman hujjatlashtirilgan. Ammo ushbu voqea birinchi marta dron orqali havodan to‘liq qayd etilgani bilan alohida ahamiyatga ega.
Tadqiqotchilar tug‘ruqdan keyin ham bir necha soat davomida ona va bola kitni kuzatib, ularning harakatlari, parvarish jarayoni hamda boshqa kitlar bilan munosabatini yozib borgan.
Mazkur noyob tasvirlar Avstraliyaning sharqiy sohillari bo‘ylab har yili amalga oshadigan kitlar migratsiyasi vaqtida olingan. Bu davrda taxminan 50 mingga yaqin kit Antarktidadan shimol tomon suzib, juftlashish va bolalash uchun iliq subtropik suvlarga yo‘l oladi.
Olimlar fikricha, ushbu videokadrlar kitlarning ko‘payishi, ona-bola munosabati va xulq-atvorini yanada chuqurroq o‘rganish uchun qimmatli ilmiy manbaga aylanishi mumkin.
…