Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi

·37·Dunyo
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Qisqacha

Avstraliya sohillari yaqinida dron yordamida okeanda kitning tug‘ish jarayoni ilk bor havodan to‘liq tasvirga olindi. Kitlarni qutqarish va tadqiq qilish tashkiloti (ORRCA) bilan hamkorlik qiluvchi dron operatori Aleksandr Forrest migratsiya qilayotgan urg‘ochi kitning jarayonini kuzatib bordi. Mutaxassislar dunyoda kitlarning tug‘ilishi bo‘yicha atigi uchta holat rasman hujjatlashtirilganini, biroq mazkur voqea birinchi marta dron orqali to‘liq qayd etilganini ta’kidladi.

Avstraliya sohillari yaqinida sodir bo‘lgan noyob voqea dengiz biologlari va tabiat ixlosmandlarini hayratga soldi. Dron yordamida okeanda kitning tug‘ish jarayoni ilk bor havodan to‘liq tasvirga olindi. Mutaxassislar bu kadrlarni dengiz sutemizuvchilarini o‘rganishdagi muhim yutuq sifatida baholamoqda.

Ma’lum qilinishicha, Avstraliyadagi Kitlarni qutqarish va tadqiq qilish tashkiloti (ORRCA) bilan hamkorlik qiluvchi dron operatori Aleksandr Forrest navbatdagi kuzatuv parvozi vaqtida migratsiya qilayotgan urg‘ochi kitning boshqalarga nisbatan sekin harakatlanayotganini payqagan.

Avvaliga u hayvon shunchaki dam olayapti, deb o‘ylagan. Biroq oradan ko‘p o‘tmay urg‘ochi kit suv yuzasiga ko‘tarilgan va shu zahoti tug‘ish jarayoni boshlangan. Bir necha lahzadan keyin yangi tug‘ilgan bola kit ilk marta nafas olish uchun suv yuzasiga chiqqan.

«Men favqulodda noyob voqeaga guvoh bo‘layotganimni darhol angladim. O‘sha paytdan boshlab men tasvirga oluvchi emas, balki tabiat mo‘jizasini kuzatayotgan tomoshabinga aylandim», dedi Aleksandr Forrest.

Moviy okean suvida qonli dog‘ yonida suzayotgan oq rangli kit bolasi.

Tug‘ruqdan keyin ona kit bir necha soniya qimirlamay turgan, so‘ng esa instinktiv ravishda bolasi tomon qaytib, uni himoya qilish va parvarishlashni boshlagan. Mutaxassislar ona va bola o‘rtasidagi ilk uchrashuvni juda ta’sirli manzara deb baholamoqda.

ORRCA tadqiqot rahbari Enni Postning ta’kidlashicha, hozirga qadar dunyoda kitlarning tug‘ilishi bo‘yicha atigi uchta holat rasman hujjatlashtirilgan. Ammo ushbu voqea birinchi marta dron orqali havodan to‘liq qayd etilgani bilan alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqotchilar tug‘ruqdan keyin ham bir necha soat davomida ona va bola kitni kuzatib, ularning harakatlari, parvarish jarayoni hamda boshqa kitlar bilan munosabatini yozib borgan.

To‘q ko‘k rangli suvda kichik oq baliq suzmoqda.

Mazkur noyob tasvirlar Avstraliyaning sharqiy sohillari bo‘ylab har yili amalga oshadigan kitlar migratsiyasi vaqtida olingan. Bu davrda taxminan 50 mingga yaqin kit Antarktidadan shimol tomon suzib, juftlashish va bolalash uchun iliq subtropik suvlarga yo‘l oladi.

Olimlar fikricha, ushbu videokadrlar kitlarning ko‘payishi, ona-bola munosabati va xulq-atvorini yanada chuqurroq o‘rganish uchun qimmatli ilmiy manbaga aylanishi mumkin.

AustraliaAlexander ForrestAntarcticaAnnie PostleORRCA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordi33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordiKecha, 22:41100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandi100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandiKecha, 20:13Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiKecha, 19:44Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiKecha, 19:02Sehr-jodu deyilgan holatSehr-jodu deyilgan holatKecha, 18:28Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kecha, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda