Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!

·21.1K·O‘zbekiston
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!

Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva futbol bo‘yicha Jahon chempionatining final bahsida ishtirok etdi. Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti va Xalqaro avtomobil federatsiyasi Senati a’zosi, Shahnoza Mirziyoyeva esa "Uorld Akvatiks" byurosi a’zosi hisoblanadi.

Final paytida olingan kadrlarda Otabek Umarovning qo‘lidagi qimmatbaho soat ko‘zga tashlandi. U "Richard Mill RM 011" maxsus modeli ekani aytilmoqda.

Mazkur soat "Formula-1"dagi faoliyati bilan tanilgan Felipe Massa bilan hamkorlikda yaratilgan. U Osiyo butiktari uchun atigi 50 nusxada ishlab chiqarilgani bilan ajralib turadi.

Soatning bozordagi narxi 245 ming funt sterlingga, ya’ni qariyb 330 ming dollarga baholanmoqda. Kam nusxada chiqarilgan modellar odatda nafaqat kundalik taqish uchun, balki kolleksiya to‘plash maqsadida ham xarid qilinadi.

Shu sababli mazkur soatni shunchaki qimmat aksessuar yoki uzoq muddatli kolleksion xarid sifatida baholash mumkin.

Otabek UmarovShahnoza MirziyoyevaRichard MilleFelipe MassaOlympic Council of Asia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi