Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Aql faqat tez hisoblash yoki ko‘p kitob o‘qish bilan o‘lchanmaydi. Kimdir murakkab rejalarni oldindan tuzadi, boshqasi odamlarning niyatini sezadi, yana kimdir eng qiyin vaziyatda bir zumda to‘g‘ri yechim topadi.
Numerologik talqinlarga ko‘ra, ayolning tug‘ilgan kuni unda qaysi fikrlash uslubi kuchliroq ekanini ramziy tarzda ko‘rsatishi mumkin. Quyidagi ro‘yxatdan sanangizni toping — ehtimol, siz oddiy deb bilgan qobiliyat aslida asosiy intellektual ustunligingizdir.
1, 4, 7, 11, 16, 19, 25, 29 va 31 — strategik daholar
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar mantiqiy fikrlash, uzoq muddatli reja tuzish va harakatlar oqibatini oldindan baholash qobiliyati bilan ajralib turishi aytiladi.
Ular odatda:
har bir qarorni bir necha tomondan tahlil qiladi;
boshqalar payqamagan xavflarni oldindan ko‘radi;
hissiyotga berilmasdan vaziyatni baholaydi;
katta maqsadni kichik bosqichlarga ajratadi;
insonlarning keyingi qadamini taxmin qila oladi.
Bunday ayolning fikrlash uslubi shaxmat grossmeysteriga o‘xshaydi: u faqat hozirgi harakatni emas, undan keyingi bir nechta ehtimolni ham hisobga oladi.
Biroq ortiqcha tahlil ba’zan qarorni kechiktirishi mumkin. Har bir xavfni nazorat qilishga urinish esa yangi imkoniyatlarni qo‘ldan chiqarishga olib keladi.
Strategning kuchi rejada, asosiy sabog‘i esa kerakli paytda harakatni boshlashdadir.
2, 6, 12, 14, 17, 20, 22 va 24 — intuitsiya ustalari
Ushbu guruh vakillari mantiqni ichki sezgi bilan birlashtira oladigan ayollar sifatida talqin qilinadi.
Ular ba’zan aniq dalillar hali paydo bo‘lmagan paytdayoq:
kimga ishonish mumkinligini;
vaziyat qaysi tomonga o‘zgarishini;
suhbatdosh nimanidir yashirayotganini;
qaysi qaror xavfli ekanini;
qachon kutish va qachon harakat qilish kerakligini sezishi mumkin.
Tashqaridan ularning qarori tasodifiy yoki hatto «sehrli»dek ko‘rinishi ehtimol. Aslida esa miya yuz ifodasi, ovoz ohangi, avvalgi tajriba va mayda belgilarni juda tez qayta ishlayotgan bo‘lishi mumkin.
Intuitsiyaning zaif tomoni — qo‘rquv yoki shaxsiy xohishni ichki sezgi deb qabul qilish xavfi.
Asosiy saboq: ichki ovozni tinglash, ammo muhim qarorlarni fakt va tekshiriladigan ma’lumotlar bilan ham solishtirish.
3, 5, 8, 9, 10, 13, 23, 26 va 27 — yashindek tez fikrlovchilar
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar tezkor reaksiya, improvizatsiya va o‘zgaruvchan sharoitga moslashish qobiliyati bilan ajralib turishi aytiladi.
Ular:
kutilmagan muammodan tez chiqish yo‘lini topadi;
bosim ostida ham qaror qabul qiladi;
reja ishlamay qolsa, darhol yangi usulni sinab ko‘radi;
bir vaqtning o‘zida bir nechta ma’lumotni qayta ishlaydi;
yangi muhitga tez moslashadi.
Bunday aql ayniqsa biznes, savdo, muzokara, jurnalistika, tibbiyot, tadbirlar tashkil etish va tez qaror talab qilinadigan sohalarda qo‘l kelishi mumkin.
Ammo tezkorlik ba’zan shoshma-shosharlikka aylanadi. Birinchi kelgan yechim har doim ham eng to‘g‘ri yechim bo‘lmasligi mumkin.
Tez fikrlash katta ustunlik, ammo muhim qaror oldidan bir necha soniya to‘xtash uni yanada kuchaytiradi.
15, 18, 20 va 21 — kreativ xaos-menejerlar
Ushbu toifadagi ayollar tayyor qoidalar bo‘yicha ishlashdan ko‘ra, nostandart yo‘l topishda kuchli bo‘lishi mumkin.
Ular:
tartibsiz ma’lumotlardan umumiy manzara yaratadi;
boshqalar muammo ko‘rgan joyda yangi g‘oyani payqaydi;
eski usul ishlamasa, butunlay boshqa yondashuvni tanlaydi;
ijod va mantiqni birlashtiradi;
murakkab vaziyatni oddiy va qiziqarli yechimga aylantiradi.
Bunday fikrlash uslubi dizayn, reklama, kontent, san’at, mahsulot yaratish, startap va innovatsion loyihalarda ayniqsa samarali bo‘lishi mumkin.
Ularning asosiy xavfi — g‘oyalar juda ko‘p, ammo ularni oxiriga yetkazish uchun tizim va intizom yetishmasligi.
Asosiy saboq: ilhomni aniq reja va muddat bilan mustahkamlash.
Nega 20-sana ikki toifada keltirilgan?
Dastlabki ro‘yxatda 20-sana ham «intuitsiya ustalari», ham «kreativ xaos-menejerlar» qatorida ko‘rsatilgan.
Bu texnik takror bo‘lishi ham, mazkur sanada tug‘ilganlarga ikki xil xususiyat — kuchli sezgi va nostandart fikrlash bir vaqtda xos deb talqin qilinishi ham mumkin.
Shu sabab 20-sanada tug‘ilganlar o‘zlarida quyidagi ikki yo‘nalishdan qaysi biri kuchliroq ekanini kuzatib ko‘rishi mumkin:
insonlar va vaziyatlarni nozik his qilish;
muammoga boshqalar o‘ylamagan yechim topish.
Aqlning qaysi turi eng kuchli?
Strategik fikrlashni intuitsiyadan, tezkor qarorni ijodiy aqldan ustun qo‘yib bo‘lmaydi. Har birining o‘ziga xos vazifasi bor.
Aql turi
Asosiy ustunlik
Strategik aql
Uzoq muddatli reja va hisob-kitob
Intuitiv aql
Odamlar va nozik belgilarni anglash
Tezkor aql
Bosim ostida yechim topish
Kreativ aql
Nostandart g‘oya va yangi yo‘l yaratish
Hayotda eng katta natija ko‘pincha bir nechta qobiliyatni birlashtira olgan insonlarda kuzatiladi. Masalan, kuchli g‘oyaning o‘zi yetarli emas — uni amalga oshirish uchun strategiya va intizom ham kerak.
Tug‘ilgan sana intellektni belgilaydimi?
Ilmiy nuqtayi nazardan insonning aqli, qobiliyati yoki fikrlash uslubini faqat tug‘ilgan kuniga qarab aniqlash mumkinligi tasdiqlanmagan.
Intellektual rivojlanishga ko‘proq quyidagilar ta’sir qiladi:
irsiy xususiyatlar;
ta’lim va kitob o‘qish;
bolalik muhiti;
muammolarni mustaqil hal qilish tajribasi;
uyqu va jismoniy salomatlik;
yangi ko‘nikmalarni o‘rganish;
insonning qiziqishi va mehnati.
Shuning uchun bu ro‘yxatni qat’iy tashxis emas, o‘z fikrlash uslubingizni kuzatishga undaydigan ramziy test sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
O‘z aqliy kuchingizni qanday rivojlantirasiz?
Qaysi toifaga kirishingizdan qat’i nazar, har bir qobiliyatni mashq orqali kuchaytirish mumkin:
strategik fikrlash uchun qarorlarning ehtimoliy oqibatlarini yozing;
intuitsiya uchun avvalgi qarorlaringiz va natijalarini tahlil qiling;
tezkor fikrlash uchun vaqt cheklangan mashqlarni bajaring;
ijodiy aql uchun bitta muammoga kamida besh xil yechim o‘ylab toping;
fikrlaringizni yozib boring va ularni amalda sinab ko‘ring.
Aql faqat insonga berilgan qobiliyat emas. U muntazam ishlatilganda kuchayadigan ko‘nikmalar tizimidir.
Asosiy xulosa
Numerologik talqinlarga ko‘ra, ayrim ayollar tabiatan strateg, boshqalar intuitiv tahlilchi, tezkor qaror qabul qiluvchi yoki kreativ muammo yechuvchi bo‘lishi mumkin.
Biroq haqiqiy intellektual kuch tug‘ilgan sana bilan emas, qobiliyatni qanday rivojlantirish va qayerda ishlatish bilan namoyon bo‘ladi.
Eng aqlli ayol har doim ham barcha javoblarni biladigan ayol emas. Ko‘pincha u to‘g‘ri savol berishni, xatosidan xulosa chiqarishni va yangi vaziyatga moslasha olishni biladi.
Sizning tug‘ilgan sanangiz qaysi toifaga tushdi va ushbu fikrlash uslubi xarakteringizga mos keldimi?
…