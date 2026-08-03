Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda

·0·Dunyo
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to‘yi 8 avgust kuni Madeyra orolida o‘tkazilishi haqida xabarlar tarqaldi. Marosimga Konor Makgregor, Habib Nurmagomedov, Rianna, Dreyk va boshqa mashhurlar taklif qilingani ham aytilmoqda.

Biroq muhim jihat bor: juftlik hozircha to‘yning aniq sanasi, mehmonlar ro‘yxati va ziyofat manzilini rasman e’lon qilgan emas. Ayniqsa, UFC'ning ikki sobiq chempioniga taklifnoma yuborilgani haqida ishonchli dalil topilmagan.

To‘y 8 avgustda bo‘lishi haqida nima ma’lum?

So‘nggi xabarlarda nikoh marosimi 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolidagi Funshal soborida o‘tkazilishi aytilgan. To‘ydan keyingi ziyofat uchun esa besh yulduzli Savoy Palace mehmonxonasi tanlangani haqida ma’lumotlar tarqaldi.

Ayrim nashrlar mehmonxonadagi ikki qavat va bir nechta dam olish hududi yopilishi mumkinligini ham yozdi. Bu holat maxfiy tadbirga tayyorgarlik sifatida talqin qilinmoqda, ammo mehmonxona yoki juftlik vakillari bu ma’lumotlarni ochiq tasdiqlagan emas.

Makgregor va Habib haqiqatan taklif qilinganmi?

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan eng katta shov-shuv Konor Makgregor va Habib Nurmagomedovning bir to‘yda mehmon bo‘lishi mumkinligi bilan bog‘liq.

Ikki jangchi o‘rtasidagi tarixiy raqobatni hisobga olganda, ularning Ronaldu to‘yida uchrashishi alohida voqeaga aylanishi mumkin edi. Biroq faktcheking natijalariga ko‘ra, Ronaldu ularga taklifnoma yuborganini ko‘rsatadigan rasmiy bayonot, surat yoki ishonchli manba mavjud emas. To‘y sanasi va mazkur mehmonlar ro‘yxati hozircha tasdiqlanmagan xabar bo‘lib qolmoqda.

Rianna, Dreyk va Jennifer Lopes ham ro‘yxatdami?

Tarqalayotgan norasmiy ro‘yxatda quyidagi mashhurlar nomi tilga olinmoqda:

  • Konor Makgregor va Habib Nurmagomedov;

  • Dreyk, Rianna va Jennifer Lopes;

  • bloger ISHowSpeed;

  • teleboshlovchi Pirs Morgan.

Ammo mazkur shaxslarning birortasi ham ishtirokini ochiq tasdiqlagani yo‘q. Shu sababli bu ro‘yxatni to‘yning rasmiy mehmonlar tarkibi emas, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan taxmin sifatida qabul qilish kerak.

Funshal nega ramziy manzil?

Ronaldu Madeyra orolining Funshal shahrida tug‘ilib o‘sgan. Portugaliya nashrlari 2025 yil oxiridayoq juftlik yozgi marosimni aynan futbolchining vatanida o‘tkazishni rejalashtirayotgani haqida xabar bergandi. Eng ko‘p tilga olingan manzil — Funshal sobori bo‘lgan.

Jorjina Rodriges va Ronaldu 2016 yilda tanishgan, keyinchalik ularning munosabatlari ommaga ma’lum bo‘lgan. Juftlik 2025 yil avgustda unashtirilganini e’lon qilgan.

Shu bois futbolchining oilasi va bolaligi bilan bog‘liq Funshalda nikoh o‘tkazilishi mantiqiy va ramziy tanlov bo‘lib ko‘rinadi.

Katta yulduzlarmi yoki yopiq oilaviy marosim?

Tarqalayotgan mehmonlar ro‘yxati juda katta va dabdabali to‘yni tasavvur qilishga undaydi. Biroq Ronaldu avvalgi suhbatlarida Jorjina ommaviy va ulkan bazmlardan ko‘ra kichik hamda shaxsiy marosimlarni afzal ko‘rishini aytgan.

Shu sababli yuzlab jahon yulduzlari qatnashadigan marosim haqidagi xabarlar juftlikning avval bildirgan rejalari bilan to‘liq mos kelmaydi. Ehtimol, rasmiy marosim tor doirada, keyingi ziyofat esa kengroq mehmonlar ishtirokida o‘tkazilishi mumkin — ammo bu ham hozircha taxmin.

Hozircha tasdiqlangan va tasdiqlanmagan ma’lumotlar

Ma’lumot

Holati

Ronaldu va Jorjina unashtirilgan

Tasdiqlangan

To‘y Madeyrada bo‘lishi rejalashtirilgan

Nufuzli nashrlarda xabar qilingan

Marosim Funshal soborida o‘tishi

Rasman tasdiqlanmagan

To‘y 8 avgustda bo‘lishi

Rasman tasdiqlanmagan

Ziyofat Savoy Palace'da o‘tishi

Rasman tasdiqlanmagan

Makgregor va Habib taklif qilingan

Ishonchli dalil yo‘q

Rianna, Dreyk va boshqalar qatnashishi

Tasdiqlanmagan

8 avgustda asosiy intriga ochiladimi?

Ronaldu dunyodagi eng mashhur sportchilardan biri bo‘lgani uchun uning shaxsiy hayotiga oid har qanday ma’lumot tez tarqaladi. Ammo ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuv rasmiy xabarlardan ancha oldinlab ketgan.

To‘y haqiqatan ham 8 avgust kuni o‘tkazilsa, Funshal sobori, Savoy Palace yoki juftlikning shaxsiy sahifalarida tasdiqlovchi ma’lumot va kadrlar paydo bo‘lishi kutiladi. Ungacha esa Konor Makgregor, Habib Nurmagomedov va shou-biznes yulduzlari qatnashishi haqidagi ro‘yxatni aniq fakt sifatida tarqatmaslik lozim.

Sizningcha, Makgregor va Habibning bir to‘yda uchrashishi marosimning eng katta voqeasiga aylanadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiShifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiBugun, 15:26O‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaO‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaBugun, 14:16125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindiBugun, 14:1080 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdiBugun, 12:32Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi