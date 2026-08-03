Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning to‘yi 8 avgust kuni Madeyra orolida o‘tkazilishi haqida xabarlar tarqaldi. Marosimga Konor Makgregor, Habib Nurmagomedov, Rianna, Dreyk va boshqa mashhurlar taklif qilingani ham aytilmoqda.
Biroq muhim jihat bor: juftlik hozircha to‘yning aniq sanasi, mehmonlar ro‘yxati va ziyofat manzilini rasman e’lon qilgan emas. Ayniqsa, UFC'ning ikki sobiq chempioniga taklifnoma yuborilgani haqida ishonchli dalil topilmagan.
To‘y 8 avgustda bo‘lishi haqida nima ma’lum?
So‘nggi xabarlarda nikoh marosimi 8 avgust kuni Portugaliyaning Madeyra orolidagi Funshal soborida o‘tkazilishi aytilgan. To‘ydan keyingi ziyofat uchun esa besh yulduzli Savoy Palace mehmonxonasi tanlangani haqida ma’lumotlar tarqaldi.
Ayrim nashrlar mehmonxonadagi ikki qavat va bir nechta dam olish hududi yopilishi mumkinligini ham yozdi. Bu holat maxfiy tadbirga tayyorgarlik sifatida talqin qilinmoqda, ammo mehmonxona yoki juftlik vakillari bu ma’lumotlarni ochiq tasdiqlagan emas.
Makgregor va Habib haqiqatan taklif qilinganmi?
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan eng katta shov-shuv Konor Makgregor va Habib Nurmagomedovning bir to‘yda mehmon bo‘lishi mumkinligi bilan bog‘liq.
Ikki jangchi o‘rtasidagi tarixiy raqobatni hisobga olganda, ularning Ronaldu to‘yida uchrashishi alohida voqeaga aylanishi mumkin edi. Biroq faktcheking natijalariga ko‘ra, Ronaldu ularga taklifnoma yuborganini ko‘rsatadigan rasmiy bayonot, surat yoki ishonchli manba mavjud emas. To‘y sanasi va mazkur mehmonlar ro‘yxati hozircha tasdiqlanmagan xabar bo‘lib qolmoqda.
Rianna, Dreyk va Jennifer Lopes ham ro‘yxatdami?
Tarqalayotgan norasmiy ro‘yxatda quyidagi mashhurlar nomi tilga olinmoqda:
Konor Makgregor va Habib Nurmagomedov;
Dreyk, Rianna va Jennifer Lopes;
bloger ISHowSpeed;
teleboshlovchi Pirs Morgan.
Ammo mazkur shaxslarning birortasi ham ishtirokini ochiq tasdiqlagani yo‘q. Shu sababli bu ro‘yxatni to‘yning rasmiy mehmonlar tarkibi emas, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan taxmin sifatida qabul qilish kerak.
Funshal nega ramziy manzil?
Ronaldu Madeyra orolining Funshal shahrida tug‘ilib o‘sgan. Portugaliya nashrlari 2025 yil oxiridayoq juftlik yozgi marosimni aynan futbolchining vatanida o‘tkazishni rejalashtirayotgani haqida xabar bergandi. Eng ko‘p tilga olingan manzil — Funshal sobori bo‘lgan.
Jorjina Rodriges va Ronaldu 2016 yilda tanishgan, keyinchalik ularning munosabatlari ommaga ma’lum bo‘lgan. Juftlik 2025 yil avgustda unashtirilganini e’lon qilgan.
Shu bois futbolchining oilasi va bolaligi bilan bog‘liq Funshalda nikoh o‘tkazilishi mantiqiy va ramziy tanlov bo‘lib ko‘rinadi.
Katta yulduzlarmi yoki yopiq oilaviy marosim?
Tarqalayotgan mehmonlar ro‘yxati juda katta va dabdabali to‘yni tasavvur qilishga undaydi. Biroq Ronaldu avvalgi suhbatlarida Jorjina ommaviy va ulkan bazmlardan ko‘ra kichik hamda shaxsiy marosimlarni afzal ko‘rishini aytgan.
Shu sababli yuzlab jahon yulduzlari qatnashadigan marosim haqidagi xabarlar juftlikning avval bildirgan rejalari bilan to‘liq mos kelmaydi. Ehtimol, rasmiy marosim tor doirada, keyingi ziyofat esa kengroq mehmonlar ishtirokida o‘tkazilishi mumkin — ammo bu ham hozircha taxmin.
Hozircha tasdiqlangan va tasdiqlanmagan ma’lumotlar
Ma’lumot
Holati
Ronaldu va Jorjina unashtirilgan
Tasdiqlangan
To‘y Madeyrada bo‘lishi rejalashtirilgan
Nufuzli nashrlarda xabar qilingan
Marosim Funshal soborida o‘tishi
Rasman tasdiqlanmagan
To‘y 8 avgustda bo‘lishi
Rasman tasdiqlanmagan
Ziyofat Savoy Palace'da o‘tishi
Rasman tasdiqlanmagan
Makgregor va Habib taklif qilingan
Ishonchli dalil yo‘q
Rianna, Dreyk va boshqalar qatnashishi
Tasdiqlanmagan
8 avgustda asosiy intriga ochiladimi?
Ronaldu dunyodagi eng mashhur sportchilardan biri bo‘lgani uchun uning shaxsiy hayotiga oid har qanday ma’lumot tez tarqaladi. Ammo ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuv rasmiy xabarlardan ancha oldinlab ketgan.
To‘y haqiqatan ham 8 avgust kuni o‘tkazilsa, Funshal sobori, Savoy Palace yoki juftlikning shaxsiy sahifalarida tasdiqlovchi ma’lumot va kadrlar paydo bo‘lishi kutiladi. Ungacha esa Konor Makgregor, Habib Nurmagomedov va shou-biznes yulduzlari qatnashishi haqidagi ro‘yxatni aniq fakt sifatida tarqatmaslik lozim.
Sizningcha, Makgregor va Habibning bir to‘yda uchrashishi marosimning eng katta voqeasiga aylanadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…