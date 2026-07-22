Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
O‘zbekistonlik mashhur aktrisa Asal Shodiyeva bu safar muxlislar e’tiborini sovet kinosining eng mashhur qahramonlaridan biri — «Kavkaz asirasi» filmidagi Nina obrazini gavdalantirgani bilan tortdi.
Aktrisa mazkur qiyofadagi fotosuratlarini ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qildi. Unda Asal Shodiyeva afsonaviy film qahramonining uslubi, libosi va kayfiyatini mahorat bilan aks ettirgani muxlislar tomonidan yuqori baholandi.
Fotosuratlar qisqa vaqt ichida keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari aktrisaning tashqi qiyofasi va tanlangan obrazning o‘xshashligiga alohida e’tibor qaratdi. Ko‘plab izohlarda uning Nina qiyofasini zamonaviy talqinda muvaffaqiyatli namoyon etgani ta’kidlandi.
Ma’lumot uchun, «Kavkaz asirasi» sovet kinematografiyasining eng mashhur komediyalaridan biri bo‘lib, undagi Nina obrazi kino tarixida eng yorqin ayol qahramonlardan biri sifatida e’tirof etiladi. Asal Shodiyevaning ushbu obrazdagi chiqishi esa muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi va ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda.
…