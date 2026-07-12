Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionatidan soʻng yuzaga kelgan ruhiy tushkunlikni yengib oʻtish uchun oilasi davrasida dam olmoqda. Dallasdagi stadionda Ispaniyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi magʻlubiyatdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmagan yulduzli hujumchi ayni damda quyoshli taʼtilda oʻz kuchini tiklamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Al-Nassr klubi yulduzi oʻzining qayligʻi Georgina Rodriguez bilan birgalikda shaxsiy taʼtilga chiqqan. Rodriguez oʻzining Instagram sahifasida tabassum qilayotgan Ronaldo bilan tushgan suratini joylashtirib, futbolchining kayfiyati ancha yaxshilanganiga ishora qildi. Bu tanaffus 41 yoshli futbolchi uchun oʻzining "soʻnggi raqsi" deb atalgan turnirdan keyingi hissiy tiklanish jarayonida juda muhim sanaladi.
Shimoliy Amerikada oʻtgan turnirda Ronaldo Oʻzbekiston va Xorvatiya terma jamoalari darvozasini ishgʻol qilib, jami uchta gol urishga muvaffaq boʻldi. Biroq, 1:0 hisobidagi Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyat uning jahon tojini qoʻlga kiritish haqidagi orzulariga nuqta qoʻydi. Oʻyindan soʻng Ronaldo hissiyotlarga berilmaslik va kelajagi borasida shoshilinch qaror qabul qilmasligini taʼkidlagan edi.
Kelajak borasidagi mulohazalar"Jahon chempionatini bunday tarzda tark etayotganimdan xafaman. Men borimni berdim, qoʻlimdan kelgan barcha ishni qildim. Bu mening oxirgi mundialim edi, endi mulohaza yuritish va oilam bilan birga boʻlish uchun vaqtim bor. Hissiyotlar ustida hech qanday qaror qabul qilmayman", — deya taʼkidlagan edi futbolchi turnirdan keyingi intervyusida.
Ronaldo oʻzining terma jamoadagi merosi haqida gapirar ekan, Portugaliya futboli tarixini oʻzgartira olganiga urgʻu berdi. Uning soʻzlariga koʻra, u terma jamoada 23 yil davomida toʻp surib, uchta yirik sovringa ega chiqqan. "Cristiano kelguniga qadar Portugaliya hech narsa yutmagan edi", deya qoʻshimcha qildi sobiq Manchester Yunayted yulduzi.
Georgina Rodriguez bilan munosabatlar futbolchining faoliyatidagi soʻnggi yillarda asosiy barqarorlik manbaiga aylandi. 2016-yilda Madridda tanishgan juftlik bugungi kunda katta oilani tarbiyalamoqda va global shuhrat keltiradigan bosimlarni birgalikda yengib oʻtmoqda. Bu kabi oilaviy hordiqlar Ronaldoning professional sportdagi uzoq umr koʻrishining sirlaridan biri sifatida koʻriladi.
Hozircha Ronaldoning terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi yoki yoʻqligi soʻroq ostida qolmoqda. Muxlislar va mutaxassislar uning navbatdagi qadami qanday boʻlishini intizorlik bilan kutishmoqda, biroq ayni damda futbolchi uchun eng muhimi — ruhiy xotirjamlik va oilaviy baxt.
…