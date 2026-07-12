Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda

·0·Sport
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionatidan soʻng yuzaga kelgan ruhiy tushkunlikni yengib oʻtish uchun oilasi davrasida dam olmoqda. Dallasdagi stadionda Ispaniyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi magʻlubiyatdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmagan yulduzli hujumchi ayni damda quyoshli taʼtilda oʻz kuchini tiklamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Al-Nassr klubi yulduzi oʻzining qayligʻi Georgina Rodriguez bilan birgalikda shaxsiy taʼtilga chiqqan. Rodriguez oʻzining Instagram sahifasida tabassum qilayotgan Ronaldo bilan tushgan suratini joylashtirib, futbolchining kayfiyati ancha yaxshilanganiga ishora qildi. Bu tanaffus 41 yoshli futbolchi uchun oʻzining "soʻnggi raqsi" deb atalgan turnirdan keyingi hissiy tiklanish jarayonida juda muhim sanaladi.

Shimoliy Amerikada oʻtgan turnirda Ronaldo Oʻzbekiston va Xorvatiya terma jamoalari darvozasini ishgʻol qilib, jami uchta gol urishga muvaffaq boʻldi. Biroq, 1:0 hisobidagi Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyat uning jahon tojini qoʻlga kiritish haqidagi orzulariga nuqta qoʻydi. Oʻyindan soʻng Ronaldo hissiyotlarga berilmaslik va kelajagi borasida shoshilinch qaror qabul qilmasligini taʼkidlagan edi.

Kelajak borasidagi mulohazalar

"Jahon chempionatini bunday tarzda tark etayotganimdan xafaman. Men borimni berdim, qoʻlimdan kelgan barcha ishni qildim. Bu mening oxirgi mundialim edi, endi mulohaza yuritish va oilam bilan birga boʻlish uchun vaqtim bor. Hissiyotlar ustida hech qanday qaror qabul qilmayman", — deya taʼkidlagan edi futbolchi turnirdan keyingi intervyusida.

Ronaldo oʻzining terma jamoadagi merosi haqida gapirar ekan, Portugaliya futboli tarixini oʻzgartira olganiga urgʻu berdi. Uning soʻzlariga koʻra, u terma jamoada 23 yil davomida toʻp surib, uchta yirik sovringa ega chiqqan. "Cristiano kelguniga qadar Portugaliya hech narsa yutmagan edi", deya qoʻshimcha qildi sobiq Manchester Yunayted yulduzi.

Georgina Rodriguez bilan munosabatlar futbolchining faoliyatidagi soʻnggi yillarda asosiy barqarorlik manbaiga aylandi. 2016-yilda Madridda tanishgan juftlik bugungi kunda katta oilani tarbiyalamoqda va global shuhrat keltiradigan bosimlarni birgalikda yengib oʻtmoqda. Bu kabi oilaviy hordiqlar Ronaldoning professional sportdagi uzoq umr koʻrishining sirlaridan biri sifatida koʻriladi.

Hozircha Ronaldoning terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi yoki yoʻqligi soʻroq ostida qolmoqda. Muxlislar va mutaxassislar uning navbatdagi qadami qanday boʻlishini intizorlik bilan kutishmoqda, biroq ayni damda futbolchi uchun eng muhimi — ruhiy xotirjamlik va oilaviy baxt.

Криштиано РоналдоPortugaliyaFutbolJahon ChempionatiGeorgina Rodriguez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiBugun, 22:35FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiBugun, 22:35Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorArsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorBugun, 21:39Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiAlejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiBugun, 21:12Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaJud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaBugun, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi