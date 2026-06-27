Skaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradi

·47·Sport
Skaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradi

Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni jahon chempionati guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Iordaniyaga qarshi uchrashuvda jamoa sardori Lionel Messi asosiy tarkibda maydonga tushmasligini ma’lum qildi.

Skalonining ta’kidlashicha, navbatdagi bahsda imkoniyat oladigan futbolchilar bunga o‘z mehnati va munosabati bilan to‘liq loyiq.

«Ertaga maydonga tushadigan futbolchilar bu imkoniyatga munosib ekanini isbotladi. Ular jamoamizning bir qismi va umumiy jarayonning muhim ishtirokchilaridir. Biz qo‘lga kiritgan ko‘plab yutuqlarda ularning hissasi katta», — dedi mutaxassis.

Argentina bosh murabbiyi odatda asosiy tarkibga kirmaydigan o‘yinchilarning mashg‘ulotlardagi fidoyiligini ham alohida ta’kidladi.

«Ular asosiy tarkibda bo‘lmagan taqdirda ham ertasi kuni mashg‘ulotga birinchi bo‘lib keladi. Imkoniyat tug‘ilishi bilan ularga o‘yin vaqti beraman. Bu shunchaki boshqalar o‘ynamayotgani uchun emas, balki ular bunga munosib bo‘lgani uchun. Ular ajoyib futbolchilar», — deya Skalonining so‘zlarini keltirdi Ole nashri.

Shu tariqa, Iordaniyaga qarshi uchrashuvda Argentina tarkibida bir qator o‘zgarishlar bo‘lishi kutilmoqda. Lionel Messi esa bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi.

Ma’lumot uchun, Messi ayni paytda 5 ta gol bilan jahon chempionatining eng yaxshi to‘purari bo‘lib turibdi.

Lionel ScaloniLionel MessiArgentinaIordaniyaOle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Bugun, 11:08Ronaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildiRonaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildiBugun, 11:05O‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 10:48JCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldiJCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldiBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi