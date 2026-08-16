Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqda

·7·Sport
Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqda
Qisqacha

Enzo Maresca Manchester Siti sardorlar kengashini yangilamoqda va hozircha Ruben Dias jamoani yangi mavsumda asosiy sardor sifatida boshlab borishi kutilmoqda. Bernardo Silva Real Madridga o'tganidan so'ng, Ruben Dias va Erling Xoland o'tgan mavsumdagi sardorlar guruhidan qolgan yagona futbolchilar bo'lib turibdi, Maresca esa yana ikki nafar yetakchini tanlamoqchi.

Enzo Maresca Manchester Siti jamoasidagi sardorlar kengashini shakllantirish jarayonida keskin oʻzgarishlarga qoʻl urdi. Klubda tarkib yangilanayotgan bir paytda bosh murabbiy jamoa yetakchilarini aniqlab olish ustida ish olib bormoqda, biroq ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri va uning kelajagi atrofidagi vaziyat jamoada jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, Bernardo Silva Real Madrid safiga oʻtib ketganidan soʻng, Ruben Dias va Erling Xoland oʻtgan mavsumdagi sardorlar guruhidan qolgan yagona futbolchilar boʻlib turibdi. Bosh murabbiy transfer oynasi yopilgunga qadar yakuniy qarorga kelishni istamayotganini va yana ikki nafar yetakchini tanlab olishini maʼlum qildi.

Sardorlik masʼuliyati va taktika

Maresca sardorlik maqomi futbolchiga hech qanday imtiyoz yoki erkinlik bermasligini, aksincha, talablar yanada yuqori boʻlishini alohida taʼkidladi. Uning fikricha, Ruben Dias oʻzining maydondagi va jamoadagi xarakteri bilan haqiqiy yetakchi ekanini koʻrsatib ulgurgan.

Shu bilan birga, Erling Xolandning sardorlik bogʻichini taqishi borasida kichik hazilomuz taktik muammo mavjud. Italiyalik mutaxassis gol urilgach, darhol sardorni yoniga chaqirib taktik koʻrsatma berish odatiga ega ekanini aytib, norvegiyalik hujumchi bilan bu borada tushunmovchiliklar boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.

Rodri atrofidagi savollar va Barselona qiziqishi

Marescaning bayonotidagi eng eʼtiborga molik jihatlardan biri bu – Rodri ismining sardorlar roʻyxatida yoʻqligi boʻldi. Kataloniyaning Barselona klubi yarimhimoyachi uchun 60 million yevro miqdoridagi taklifini rad etganiga qaramay, futbolchining oʻzi Kataloniyaga koʻchib oʻtishni qattiq xohlamoqda.

Maʼlum boʻlishicha, Rodri jamoaning mashgʻulotlar bazasiga qaytmaslik choralarini koʻrmoqda, chunki tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirgan. Shunga qaramay, bosh murabbiy futbolchining 14-avgust kuni mashgʻulotlarga qaytishini kutayotganini qatʼiy taʼkidladi.

Klubdagi transfer ishlari oxiriga yetmagani sababli, Maresca mavsumoldi rejalashtirish ishlarini yozgi transfer oynasi rasman yopilganidan keyingina yakuniga yetkazishni rejalashtirgan. Hozircha esa Ruben Dias asosiy sardor sifatida jamoani yangi mavsumga boshlab borishi kutilmoqda.

Manchester SitiEnzo MarescaRodriErling HaalandRuben Dias
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaYuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 13:37Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinBugun, 12:53Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiRuben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiBugun, 12:39Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi