Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqda
Enzo Maresca Manchester Siti sardorlar kengashini yangilamoqda va hozircha Ruben Dias jamoani yangi mavsumda asosiy sardor sifatida boshlab borishi kutilmoqda. Bernardo Silva Real Madridga o'tganidan so'ng, Ruben Dias va Erling Xoland o'tgan mavsumdagi sardorlar guruhidan qolgan yagona futbolchilar bo'lib turibdi, Maresca esa yana ikki nafar yetakchini tanlamoqchi.
Enzo Maresca Manchester Siti jamoasidagi sardorlar kengashini shakllantirish jarayonida keskin oʻzgarishlarga qoʻl urdi. Klubda tarkib yangilanayotgan bir paytda bosh murabbiy jamoa yetakchilarini aniqlab olish ustida ish olib bormoqda, biroq ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri va uning kelajagi atrofidagi vaziyat jamoada jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, Bernardo Silva Real Madrid safiga oʻtib ketganidan soʻng, Ruben Dias va Erling Xoland oʻtgan mavsumdagi sardorlar guruhidan qolgan yagona futbolchilar boʻlib turibdi. Bosh murabbiy transfer oynasi yopilgunga qadar yakuniy qarorga kelishni istamayotganini va yana ikki nafar yetakchini tanlab olishini maʼlum qildi.
Sardorlik masʼuliyati va taktikaMaresca sardorlik maqomi futbolchiga hech qanday imtiyoz yoki erkinlik bermasligini, aksincha, talablar yanada yuqori boʻlishini alohida taʼkidladi. Uning fikricha, Ruben Dias oʻzining maydondagi va jamoadagi xarakteri bilan haqiqiy yetakchi ekanini koʻrsatib ulgurgan.
Shu bilan birga, Erling Xolandning sardorlik bogʻichini taqishi borasida kichik hazilomuz taktik muammo mavjud. Italiyalik mutaxassis gol urilgach, darhol sardorni yoniga chaqirib taktik koʻrsatma berish odatiga ega ekanini aytib, norvegiyalik hujumchi bilan bu borada tushunmovchiliklar boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.
Rodri atrofidagi savollar va Barselona qiziqishiMarescaning bayonotidagi eng eʼtiborga molik jihatlardan biri bu – Rodri ismining sardorlar roʻyxatida yoʻqligi boʻldi. Kataloniyaning Barselona klubi yarimhimoyachi uchun 60 million yevro miqdoridagi taklifini rad etganiga qaramay, futbolchining oʻzi Kataloniyaga koʻchib oʻtishni qattiq xohlamoqda.
Maʼlum boʻlishicha, Rodri jamoaning mashgʻulotlar bazasiga qaytmaslik choralarini koʻrmoqda, chunki tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirgan. Shunga qaramay, bosh murabbiy futbolchining 14-avgust kuni mashgʻulotlarga qaytishini kutayotganini qatʼiy taʼkidladi.
Klubdagi transfer ishlari oxiriga yetmagani sababli, Maresca mavsumoldi rejalashtirish ishlarini yozgi transfer oynasi rasman yopilganidan keyingina yakuniga yetkazishni rejalashtirgan. Hozircha esa Ruben Dias asosiy sardor sifatida jamoani yangi mavsumga boshlab borishi kutilmoqda.
…