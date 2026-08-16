Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·23·Sport
Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Manchester Yunayted Bavariya safida qiyin davrni boshdan kechirayotgan Kim Min-jaening transferiga qiziqish bildirmoqda. Maykl Kerrik himoya chizig'ini kuchaytirish uchun futbolchini jamoaga qo'shmoqchi, bunga Lisandro Martines va Leny Yoroning tez-tez jarohat olishi hamda Xarri Maguayurning yoshi o'tib borayotgani sabab bo'lmoqda.

Angliyaning Manchester Yunayted klubi Bavariya safida qiyin davrni boshdan kechirayotgan janubiy koreyalik himoyachi Kim Min-jaening transferiga qiziqish bildirmoqda. Goal.com xabar berishicha, Maykl Kerrik jamoaning himoya chizigʻini yanada kuchaytirish va tajribali oʻyinchi bilan toʻldirish maqsadida ushbu transfer ustida ish boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qishki transfer oynasida faol boʻlishiga qaramay, klub rahbariyati yuqori darajada raqobatlashish uchun tarkibga yana oʻzgartirishlar kiritish zarurligini yaxshi tushunadi. Xususan, markaziy himoyachilar Lisandro Martines va Leny Yoroning tez-tez jarohat olishi murabbiylar shtabini tashvishga solmoqda. Shuningdek, Xarri Maguayurning yoshi oʻtib borayotgani hisobga olinsa, jamoaga uzoq yillarga moʻljallangan ishonchli himoyachi suv va havodek zarur.

Kim Min-jae 2023-yilda Napoli safidan 50 million yevro evaziga Myunxen klubiga koʻchib oʻtgan edi. U oʻzining tezligi va jismoniy ustunligi bilan Manchester Yunayted talablariga toʻla mos keladigan nomzod sifatida koʻrilmoqda. Biroq futbolchining Myunxerdagi taqdiri hozircha soʻroq ostida turibdi.

Bavariya futbolchini qoʻyib yuborishni istamayapti

Bayern Insider nashri xodimi Kristian Falkning maʼlumotiga koʻra, ingliz klubi himoyachining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Falkning taʼkidlashicha, Manchester Yunayted roʻyxatida janubiy koreyalik futbolchining ismi borligi haqidagi xabarlarda haqiqat bor, biroq futbolchining oʻzi hozircha faqat Bavariya safidagi oʻrnini qayta tiklashga eʼtibor qaratgan.

Vensan Kompani boshchiligidagi murabbiylar shtabi joriy mavsumda Chempionlar ligasida gʻalaba qozonishni asosiy maqsad qilib qoʻygan. Shu bois nemis klubi mavsum davomida jarohatlar va tigʻiz taqvim sharoitida qiyinchiliklarga uchramaslik uchun chuqur zaxiraga ega boʻlishi shart. Kim Min-jaening sotib yuborilishi jamoaning markaziy himoyadagi imkoniyatlarini keskin kamaytirib qoʻyishi mumkin.

Kerrikni oldinda muhim sinovlar kutmoqda

Hozircha transfer mish-mishlari davom etar ekan, Maykl Kerrik butun eʼtiborini Angliya Premyer-ligasining navbatdagi oʻyinlariga qaratishi lozim. Xususan, Lisandro Martines Argentina terma jamoasi safidagi bahsda yana jarohat olgandan keyin, murabbiy bor eʼtiborni mavjud futbolchilarga qaratishga majbur.

Ayni paytda Bavariya rahbariyati va murabbiylar shtabi Kimni jamoada saqlab qolish tarafdori. Futbolchining oʻzi ham myunxenliklar safidagi vazifasidan norozi emasligi uning transferini amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Shunga qaramay, transfer oynasi yopilgunga qadar ingliz klubi bu borada yana bir bor urinib koʻrishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedKim Min-jaeBavariyaTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Inter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadiInter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadiBugun, 14:18Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaManchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaBugun, 13:38Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaYuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 13:37Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinBugun, 12:53Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi