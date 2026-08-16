Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Manchester Yunayted Bavariya safida qiyin davrni boshdan kechirayotgan Kim Min-jaening transferiga qiziqish bildirmoqda. Maykl Kerrik himoya chizig'ini kuchaytirish uchun futbolchini jamoaga qo'shmoqchi, bunga Lisandro Martines va Leny Yoroning tez-tez jarohat olishi hamda Xarri Maguayurning yoshi o'tib borayotgani sabab bo'lmoqda.
Angliyaning Manchester Yunayted klubi Bavariya safida qiyin davrni boshdan kechirayotgan janubiy koreyalik himoyachi Kim Min-jaening transferiga qiziqish bildirmoqda. Goal.com xabar berishicha, Maykl Kerrik jamoaning himoya chizigʻini yanada kuchaytirish va tajribali oʻyinchi bilan toʻldirish maqsadida ushbu transfer ustida ish boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qishki transfer oynasida faol boʻlishiga qaramay, klub rahbariyati yuqori darajada raqobatlashish uchun tarkibga yana oʻzgartirishlar kiritish zarurligini yaxshi tushunadi. Xususan, markaziy himoyachilar Lisandro Martines va Leny Yoroning tez-tez jarohat olishi murabbiylar shtabini tashvishga solmoqda. Shuningdek, Xarri Maguayurning yoshi oʻtib borayotgani hisobga olinsa, jamoaga uzoq yillarga moʻljallangan ishonchli himoyachi suv va havodek zarur.
Kim Min-jae 2023-yilda Napoli safidan 50 million yevro evaziga Myunxen klubiga koʻchib oʻtgan edi. U oʻzining tezligi va jismoniy ustunligi bilan Manchester Yunayted talablariga toʻla mos keladigan nomzod sifatida koʻrilmoqda. Biroq futbolchining Myunxerdagi taqdiri hozircha soʻroq ostida turibdi.
Bavariya futbolchini qoʻyib yuborishni istamayaptiBayern Insider nashri xodimi Kristian Falkning maʼlumotiga koʻra, ingliz klubi himoyachining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Falkning taʼkidlashicha, Manchester Yunayted roʻyxatida janubiy koreyalik futbolchining ismi borligi haqidagi xabarlarda haqiqat bor, biroq futbolchining oʻzi hozircha faqat Bavariya safidagi oʻrnini qayta tiklashga eʼtibor qaratgan.
Vensan Kompani boshchiligidagi murabbiylar shtabi joriy mavsumda Chempionlar ligasida gʻalaba qozonishni asosiy maqsad qilib qoʻygan. Shu bois nemis klubi mavsum davomida jarohatlar va tigʻiz taqvim sharoitida qiyinchiliklarga uchramaslik uchun chuqur zaxiraga ega boʻlishi shart. Kim Min-jaening sotib yuborilishi jamoaning markaziy himoyadagi imkoniyatlarini keskin kamaytirib qoʻyishi mumkin.
Kerrikni oldinda muhim sinovlar kutmoqdaHozircha transfer mish-mishlari davom etar ekan, Maykl Kerrik butun eʼtiborini Angliya Premyer-ligasining navbatdagi oʻyinlariga qaratishi lozim. Xususan, Lisandro Martines Argentina terma jamoasi safidagi bahsda yana jarohat olgandan keyin, murabbiy bor eʼtiborni mavjud futbolchilarga qaratishga majbur.
Ayni paytda Bavariya rahbariyati va murabbiylar shtabi Kimni jamoada saqlab qolish tarafdori. Futbolchining oʻzi ham myunxenliklar safidagi vazifasidan norozi emasligi uning transferini amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Shunga qaramay, transfer oynasi yopilgunga qadar ingliz klubi bu borada yana bir bor urinib koʻrishi kutilmoqda.
…