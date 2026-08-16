Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda
Turinning Yuventus klubi transfer bozorida faol harakatni davom ettirib, oʻz tarkibini sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Bolonyadan kolumbiyalik markaziy himoyachi Jhon Lucumiyning transferi yakunlanish bosqichida turgani jamoaning boshqa futbolchilariga taʼsir koʻrsatib, transfer zanjirini yuzaga keltirishi kutilmoqda. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi oʻyinchining kelishi klub himoya chizigʻidagi bir qator futbolchilarning taqdirini oʻzgartirib yuboradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Himoyachilar taqdiri va transfer bozoridagi qiziqishlarHozirgi vaqtda Yuventus rahbariyati nafaqat yangi futbolchilarni jalb qilish, balki ortiqcha oʻyinchilardan qutulish ustida ham jiddiy ish olib bormoqda. Manbaga koʻra, Daniele Rugani, Federiko Gatti va Xuan Kabal kabi himoyachilardan kamida bittasi jamoani tark etishi aniq boʻlib ulgurgan. Ularning har biri uchun turli klublar tomonidan qiziqishlar bildirilib, muzokaralar boshlab yuborilgan.
Xususan, tajribali himoyachi Daniele Rugani xizmatiga Italiyaning bir nechta jamoalari daʼvogarlik qilmoqda. Monza, Sassuolo va Udinese klublari futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasman soʻrov yuborgan. Ruganining Italiya A seriyasidagi tajribasi bu jamoalar uchun muhim omil boʻlishi kutilmoqda.
Fransiya va Italiya klublarining rejalariShuningdek, Federiko Gattining kelajagi ham jamoatchilik eʼtiborida qolmoqda. Unga Fransiyaning Marsel klubi qiziqish bildirmoqda. Biroq, Fransiya jamoasining dastlabki taklifi sotib olish huquqi bilan ijaraga olish shartini oʻz ichiga olgani Yuventus rahbariyatiga maʼqul kelmagani aytilmoqda. Turin klubi faqat toʻgʻridan-toʻgʻri transfer yoki boshqa qulay shartlardagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.
Gattiga boʻlgan qiziqishlar faqat Fransiya bilan cheklanib qolgani yoʻq. Mamlakatimizdagi va xalqaro sport OAVlarida tarqalgan xabarlarga koʻra, Napoli klubi ham himoyachi bilan bogʻliq vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Biroq Neapol jamoasining bu boradagi harakatlari Chelsi vakili Benuat Badiashil bilan olib borilayotgan muzokaralarning natijasiga bevosita bogʻliq.
Xuan Kabalning Bolonyaga yoʻl olish ehtimoliJamoaning yana bir himoyachisi Xuan Kabal ham tez orada oʻz klubini oʻzgartirishi mumkin. Kolumbiyalik futbolchi Jhon Lucumi transferidan alohida ravishda Bolonya klubiga oʻtishi kutilmoqda. Tuttosport xabariga koʻra, ushbu bitim ijara asosida amalga oshishi mumkin va futbolchining oʻzi ham Rossoblu safiga qoʻshilishga ijobiy munosabat bildirgan.
Yuventus rahbariyati mavsumoldi tarkibni optimal holatga keltirish va moliyaviy muvozanatni saqlash uchun ushbu transferlarni qisqa fursatda hal qilishni maqsad qilgan. Jhon Lucumiyning rasman eʼlon qilinishi bilan klubdagi boshqa himoyachilarning transfer ishlari yanada faollashishi kutilmoqda.
…