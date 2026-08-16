Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda

·0·Sport
Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda

Turinning Yuventus klubi transfer bozorida faol harakatni davom ettirib, oʻz tarkibini sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Bolonyadan kolumbiyalik markaziy himoyachi Jhon Lucumiyning transferi yakunlanish bosqichida turgani jamoaning boshqa futbolchilariga taʼsir koʻrsatib, transfer zanjirini yuzaga keltirishi kutilmoqda. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi oʻyinchining kelishi klub himoya chizigʻidagi bir qator futbolchilarning taqdirini oʻzgartirib yuboradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Himoyachilar taqdiri va transfer bozoridagi qiziqishlar

Hozirgi vaqtda Yuventus rahbariyati nafaqat yangi futbolchilarni jalb qilish, balki ortiqcha oʻyinchilardan qutulish ustida ham jiddiy ish olib bormoqda. Manbaga koʻra, Daniele Rugani, Federiko Gatti va Xuan Kabal kabi himoyachilardan kamida bittasi jamoani tark etishi aniq boʻlib ulgurgan. Ularning har biri uchun turli klublar tomonidan qiziqishlar bildirilib, muzokaralar boshlab yuborilgan.

Xususan, tajribali himoyachi Daniele Rugani xizmatiga Italiyaning bir nechta jamoalari daʼvogarlik qilmoqda. Monza, Sassuolo va Udinese klublari futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasman soʻrov yuborgan. Ruganining Italiya A seriyasidagi tajribasi bu jamoalar uchun muhim omil boʻlishi kutilmoqda.

Fransiya va Italiya klublarining rejalari

Shuningdek, Federiko Gattining kelajagi ham jamoatchilik eʼtiborida qolmoqda. Unga Fransiyaning Marsel klubi qiziqish bildirmoqda. Biroq, Fransiya jamoasining dastlabki taklifi sotib olish huquqi bilan ijaraga olish shartini oʻz ichiga olgani Yuventus rahbariyatiga maʼqul kelmagani aytilmoqda. Turin klubi faqat toʻgʻridan-toʻgʻri transfer yoki boshqa qulay shartlardagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.

Gattiga boʻlgan qiziqishlar faqat Fransiya bilan cheklanib qolgani yoʻq. Mamlakatimizdagi va xalqaro sport OAVlarida tarqalgan xabarlarga koʻra, Napoli klubi ham himoyachi bilan bogʻliq vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Biroq Neapol jamoasining bu boradagi harakatlari Chelsi vakili Benuat Badiashil bilan olib borilayotgan muzokaralarning natijasiga bevosita bogʻliq.

Xuan Kabalning Bolonyaga yoʻl olish ehtimoli

Jamoaning yana bir himoyachisi Xuan Kabal ham tez orada oʻz klubini oʻzgartirishi mumkin. Kolumbiyalik futbolchi Jhon Lucumi transferidan alohida ravishda Bolonya klubiga oʻtishi kutilmoqda. Tuttosport xabariga koʻra, ushbu bitim ijara asosida amalga oshishi mumkin va futbolchining oʻzi ham Rossoblu safiga qoʻshilishga ijobiy munosabat bildirgan.

Yuventus rahbariyati mavsumoldi tarkibni optimal holatga keltirish va moliyaviy muvozanatni saqlash uchun ushbu transferlarni qisqa fursatda hal qilishni maqsad qilgan. Jhon Lucumiyning rasman eʼlon qilinishi bilan klubdagi boshqa himoyachilarning transfer ishlari yanada faollashishi kutilmoqda.

YuventusTransferJhon LucumiA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaManchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaBugun, 13:38Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinBugun, 12:53Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiRuben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiBugun, 12:39Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi