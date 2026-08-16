13 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdi
13 yoshli Ryoya Sugimoto Yaponiyaning Vakayama prefekturasidagi Tanabe qo‘ltig‘ida fanga noma’lum yangi jonzot turini topdi. U 2018 yilda topgan bir nechta namunani uyida parvarish qilib, ularning ilgari tasvirlangan meduzalarga o‘xshamasligini aniqladi. Sugimoto meduzalar bo‘yicha mutaxassis Allen Kollinzga murojaat qilganidan so‘ng, olimlar jonzotning tashqi tuzilishi va genetik xususiyatlarini o‘rganib, unga Orchistoma integrale nomini berdi.
Yaponiyada 13 yoshli Ryoya Sugimoto dengiz bo‘yida oddiy kuzatuv vaqtida olimlarga noma’lum bo‘lgan jonzotga duch keldi. U paytda bola bu kichik jonzot keyinchalik ilm-fanda alohida yangi tur sifatida qayd etilishini bilmagan edi.
Hodisa 2018 yilda Yaponiyaning Vakayama prefekturasidagi Tanabe qo‘ltig‘ida sodir bo‘lgan. Dengiz jonzotlariga qiziqqan Sugimoto dok yaqinida suvda suzib yurgan bir nechta mayda meduzaga o‘xshash organizmlarni payqagan. Ammo ular u o‘sha vaqtgacha o‘qigan kitoblaridagi meduzalarning hech biriga o‘xshamasdi.
G‘alati jonzotni uyiga olib ketdi
Sugimoto bolaligidan meduzalarga qiziqardi. U hatto kichikligida ko‘k tugma meduzasi (Porpita porpita) tegib ketganidan keyin uning qaysi tur ekanini mustaqil ravishda o‘rgana boshlagan va mahalliy kutubxonadagi meduzalar haqidagi kitoblarni o‘qib chiqqan.
Shu sababli Tanabe qo‘ltig‘ida uchratgan jonzotlar unga juda g‘alati tuyuldi. U bir nechta namunasini yig‘ib, ularni uy sharoitida parvarish qilishga qaror qildi.
Jonzotlar kattalashgan sari ularning tashqi ko‘rinishi yanada qiziqarli tus oldi. Ayniqsa, ularning jinsiy a’zolari o‘ziga xos buralgan shaklga ega ekani Sugimotoning e’tiborini tortdi. U bu organizm ilmiy adabiyotlarda tasvirlangan turlardan farq qilishi mumkinligini taxmin qildi.
U olimga murojaat qildi
Sugimoto o‘z kuzatuvlari bilan cheklanib qolmadi. U meduzalar bo‘yicha mutaxassis, AQSH Milliy okean va atmosfera boshqarmasi (NOAA) Milliy sistematika laboratoriyasi direktori Allen Kollinz bilan bog‘landi.
Kollinz dastlab bu organizm albatta yangi tur bo‘ladi, deb o‘ylamagan. Ammo Sugimoto saqlab qolgan namunalarni o‘rganish imkoniyati paydo bo‘lgach, olimlar ularning tashqi tuzilishi va genetik xususiyatlarini tahlil qilishdi. Natijada jonzot haqiqatan ham ilgari rasman tasvirlanmagan yangi tur ekani aniqlandi.
U oddiy meduza emas ekan
Yangi organizmga Orchistoma integrale ilmiy nomi berildi. U “integral meduza” deb ataladi, chunki uning o‘ziga xos buralgan jinsiy a’zolari matematik integral belgisini eslatadi.
Qizig‘i, olimlar uni qat’iy tasnifda “haqiqiy meduza” deb hisoblamaydi. O. integrale gidrozoalar guruhiga kiradi. Ular haqiqiy meduzalarga yaqin bo‘lsa-da, alohida guruh hisoblanadi.
…