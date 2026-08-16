13 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdi

·91·Dunyo
13 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdi
Qisqacha

13 yoshli Ryoya Sugimoto Yaponiyaning Vakayama prefekturasidagi Tanabe qo‘ltig‘ida fanga noma’lum yangi jonzot turini topdi. U 2018 yilda topgan bir nechta namunani uyida parvarish qilib, ularning ilgari tasvirlangan meduzalarga o‘xshamasligini aniqladi. Sugimoto meduzalar bo‘yicha mutaxassis Allen Kollinzga murojaat qilganidan so‘ng, olimlar jonzotning tashqi tuzilishi va genetik xususiyatlarini o‘rganib, unga Orchistoma integrale nomini berdi.

Yaponiyada 13 yoshli Ryoya Sugimoto dengiz bo‘yida oddiy kuzatuv vaqtida olimlarga noma’lum bo‘lgan jonzotga duch keldi. U paytda bola bu kichik jonzot keyinchalik ilm-fanda alohida yangi tur sifatida qayd etilishini bilmagan edi.

Hodisa 2018 yilda Yaponiyaning Vakayama prefekturasidagi Tanabe qo‘ltig‘ida sodir bo‘lgan. Dengiz jonzotlariga qiziqqan Sugimoto dok yaqinida suvda suzib yurgan bir nechta mayda meduzaga o‘xshash organizmlarni payqagan. Ammo ular u o‘sha vaqtgacha o‘qigan kitoblaridagi meduzalarning hech biriga o‘xshamasdi.

G‘alati jonzotni uyiga olib ketdi

Sugimoto bolaligidan meduzalarga qiziqardi. U hatto kichikligida ko‘k tugma meduzasi (Porpita porpita) tegib ketganidan keyin uning qaysi tur ekanini mustaqil ravishda o‘rgana boshlagan va mahalliy kutubxonadagi meduzalar haqidagi kitoblarni o‘qib chiqqan.

Shu sababli Tanabe qo‘ltig‘ida uchratgan jonzotlar unga juda g‘alati tuyuldi. U bir nechta namunasini yig‘ib, ularni uy sharoitida parvarish qilishga qaror qildi.

Jonzotlar kattalashgan sari ularning tashqi ko‘rinishi yanada qiziqarli tus oldi. Ayniqsa, ularning jinsiy a’zolari o‘ziga xos buralgan shaklga ega ekani Sugimotoning e’tiborini tortdi. U bu organizm ilmiy adabiyotlarda tasvirlangan turlardan farq qilishi mumkinligini taxmin qildi.

U olimga murojaat qildi

Sugimoto o‘z kuzatuvlari bilan cheklanib qolmadi. U meduzalar bo‘yicha mutaxassis, AQSH Milliy okean va atmosfera boshqarmasi (NOAA) Milliy sistematika laboratoriyasi direktori Allen Kollinz bilan bog‘landi.

Kollinz dastlab bu organizm albatta yangi tur bo‘ladi, deb o‘ylamagan. Ammo Sugimoto saqlab qolgan namunalarni o‘rganish imkoniyati paydo bo‘lgach, olimlar ularning tashqi tuzilishi va genetik xususiyatlarini tahlil qilishdi. Natijada jonzot haqiqatan ham ilgari rasman tasvirlanmagan yangi tur ekani aniqlandi.

U oddiy meduza emas ekan

Yangi organizmga Orchistoma integrale ilmiy nomi berildi. U “integral meduza” deb ataladi, chunki uning o‘ziga xos buralgan jinsiy a’zolari matematik integral belgisini eslatadi.

Qizig‘i, olimlar uni qat’iy tasnifda “haqiqiy meduza” deb hisoblamaydi. O. integrale gidrozoalar guruhiga kiradi. Ular haqiqiy meduzalarga yaqin bo‘lsa-da, alohida guruh hisoblanadi.

Ryoya SugimotoYaponiyaAllen CollinsTanabeNOAA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Bugun, 13:04AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiAQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiBugun, 12:56Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiMudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiBugun, 12:52Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiZilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiBugun, 12:50AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiBugun, 10:5266 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildiBugun, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi