Inter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadi

·32·Sport
Inter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadi
Qisqacha

Inter Mayami AQSh chempionatida safarda Nashville SCga 4-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvning 23-daqiqasida Lionel Messi tepgan penaltini darvozabon Shvake qaytardi. Ikkinchi bo'limda Nashville SC ustunlikni oshirib, muhim uch ochkoni qo'lga kiritdi, Messi esa sariq kartochka oldi.

AQSh chempionatida mavsum davom etar ekan, Lionel Messi boshchiligidagi Inter Mayami jamoasi safarda ogʻir magʻlubiyatga uchradi. Nashville SC maydonida mehmon boʻlgan Xavier Mascherano shogirdlari raqibiga 1-85 hisobida emas, balki 4-1 hisobida yirik taslim boʻlib, uyga quruq qoʻl bilan qaytishga majbur boʻldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuv Florida klubi uchun chinakam omadsiz kechgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvdagi burilish nuqtasi va hal qiluvchi daqiqalar

Oʻyin boshidanoq oʻz oʻyinini topa olmagan mehmonlar raqibning bosimiga qarshilik koʻrsatishda qiynaldi. Maydon egalari hisobni ochganidan soʻng, Inter Mayami vaziyatni oʻnglash uchun qulay imkoniyatga ega boʻldi. Uchrashuvning 23-daqiqasida jamoa foydasiga penalti belgilandi.

Toʻp qarshisiga jamoaning asosiy yulduzi Lionel Messi keldi. Biroq argentinalik hujumchining 11 metrlik jarima zarbasini raqib darvozaboni Shvake bartaraf etdi. Darvozabon oʻyinchining zarba yoʻnalishini toʻgʻri topib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi va ustunlikni saqlab qolishga erishdi.

Agar oʻsha vaziyatda gol urilganida, uchrashuv ssenariysi batamom boshqacha tus olishi mumkin edi. Biroq amalga oshmagan penalti mehmonlar uchun jiddiy zarba boʻldi va oʻyin davomiga oʻz taʼsirini koʻrsatdi.

Ikkinchi boʻlimdagi ustunlik va Messining qiyomiga yetmagan oqshomi

Tanaffusdan keyin maydon egalari oʻyin taqdirini oʻz foydasiga hal qilishdi. Nashville SC jamoasi oʻz ustunligini yanada oshirib, hisobdagi farqni ishonchli koʻrinishga keltirdi va yakunda uchrashuvni 4-1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunladi. Bu natija mezbonlar uchun muhim va nufuzli gʻalabaga aylandi.

Lionel Messi uchun esa bu kecha faqatgina penaltidan foydalana olmagani bilan emas, balki boshqa yoqimsiz voqealar bilan ham yodda qoldi. Uchrashuv davomida hakam «La Pulga»ni sariq kartochka bilan ogohlantirdi. Natijada tajribali futbolchi uchun shaxsiy jihatdan ham juda murakkab va ogʻir oqshom qayd etildi.

Magʻlubiyatdan soʻng Xavier Mascherano jamoasi himoya va hujumdagi kamchiliklarni tahlil qilib chiqishi talab etiladi. Nashville SC esa muxlislari qarshisida matonat koʻrsatib, muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi va oʻz imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi.

Inter MayamiLionel MessiMLSfutbolNashville SC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 15:35Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11Manchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Bavariya himoyachisi Kim Min-jaeni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 14:36Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaManchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaBugun, 13:38Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaYuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 13:37Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi