Inter Mayami yirik hisobda magʻlub boʻldi, Lionel Messi penaltini golga aylantira olmadi
Inter Mayami AQSh chempionatida safarda Nashville SCga 4-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvning 23-daqiqasida Lionel Messi tepgan penaltini darvozabon Shvake qaytardi. Ikkinchi bo'limda Nashville SC ustunlikni oshirib, muhim uch ochkoni qo'lga kiritdi, Messi esa sariq kartochka oldi.
AQSh chempionatida mavsum davom etar ekan, Lionel Messi boshchiligidagi Inter Mayami jamoasi safarda ogʻir magʻlubiyatga uchradi. Nashville SC maydonida mehmon boʻlgan Xavier Mascherano shogirdlari raqibiga 1-85 hisobida emas, balki 4-1 hisobida yirik taslim boʻlib, uyga quruq qoʻl bilan qaytishga majbur boʻldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuv Florida klubi uchun chinakam omadsiz kechgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvdagi burilish nuqtasi va hal qiluvchi daqiqalarOʻyin boshidanoq oʻz oʻyinini topa olmagan mehmonlar raqibning bosimiga qarshilik koʻrsatishda qiynaldi. Maydon egalari hisobni ochganidan soʻng, Inter Mayami vaziyatni oʻnglash uchun qulay imkoniyatga ega boʻldi. Uchrashuvning 23-daqiqasida jamoa foydasiga penalti belgilandi.
Toʻp qarshisiga jamoaning asosiy yulduzi Lionel Messi keldi. Biroq argentinalik hujumchining 11 metrlik jarima zarbasini raqib darvozaboni Shvake bartaraf etdi. Darvozabon oʻyinchining zarba yoʻnalishini toʻgʻri topib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi va ustunlikni saqlab qolishga erishdi.
Agar oʻsha vaziyatda gol urilganida, uchrashuv ssenariysi batamom boshqacha tus olishi mumkin edi. Biroq amalga oshmagan penalti mehmonlar uchun jiddiy zarba boʻldi va oʻyin davomiga oʻz taʼsirini koʻrsatdi.
Ikkinchi boʻlimdagi ustunlik va Messining qiyomiga yetmagan oqshomiTanaffusdan keyin maydon egalari oʻyin taqdirini oʻz foydasiga hal qilishdi. Nashville SC jamoasi oʻz ustunligini yanada oshirib, hisobdagi farqni ishonchli koʻrinishga keltirdi va yakunda uchrashuvni 4-1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunladi. Bu natija mezbonlar uchun muhim va nufuzli gʻalabaga aylandi.
Lionel Messi uchun esa bu kecha faqatgina penaltidan foydalana olmagani bilan emas, balki boshqa yoqimsiz voqealar bilan ham yodda qoldi. Uchrashuv davomida hakam «La Pulga»ni sariq kartochka bilan ogohlantirdi. Natijada tajribali futbolchi uchun shaxsiy jihatdan ham juda murakkab va ogʻir oqshom qayd etildi.
Magʻlubiyatdan soʻng Xavier Mascherano jamoasi himoya va hujumdagi kamchiliklarni tahlil qilib chiqishi talab etiladi. Nashville SC esa muxlislari qarshisida matonat koʻrsatib, muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi va oʻz imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi.
…