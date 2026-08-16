Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdi

·14·Texno
Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdi
Qisqacha

2017-yilda chiqarilgan Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 tizimining maxsus versiyasi yaratildi. Rlightz7iF_RLZ taqdim etgan 4.0.0.9.XCACNXM raqamli muqobil proshivka Xiaomi 17 modeli uchun mo'ljallangan ichki HyperOS 4 tizimi asosida qurilgan. Snapdragon 835 protsessorli smartfon tizimni nisbatan ravon ishlatgani qayd etilgan.

Taniqli dasturchi Rlightz7iF_RLZ oʻzining navbatdagi qiziqarli loyihasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2017-yilda chiqarilgan afsonaviy Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun HyperOS 4 operatsion tizimining maxsus versiyasi yaratildi. Bu yangilik texnologiyalar olamida haqiqiy kutilmagan sovgʻa boʻldi, chunki rasmiy qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻlgan eskirgan qurilma eng soʻnggi dasturiy taʼminot imkoniyatlarini sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi muqobil proshivka 4.0.0.9.XCACNXM raqami ostida taqdim etilgan boʻlib, u Xiaomi 17 modeli uchun moʻljallangan ichki HyperOS 4 tizimi bazasida qurilgan. Zamonaviy funksionallikni oʻz ichiga olgan ushbu tizim Android 17 operatsion tizimiga asoslangan. Snapdragon 835 protsessori bilan jihozlangan va yillar davomida eskirgan hisoblangan smartfon bunday murakkab tizimda ham nisbatan ravon ishlayotgani koʻpchilikni hayratda qoldirdi.

Foydalanish boʻlishicha ogohlantirishlar

Biroq mutaxassislar va dasturchining oʻzi bu tizim faqatgina eksperimental yigʻma ekanligini taʼkidlamoqda. Proshivka tarkibida hali-hanuz koʻplab xatoliklar mavjud boʻlib, uning ayrim funksiyalari toʻlaqonli ishlamasligi mumkin. Shu sababli, mazkur yangilanishni kundalik foydalanishdagi asosiy smartfonga oʻrnatish qatʼiyan tavsiya etilmaydi.

Dasturchilar hamjamiyati tomonidan taqdim etilayotgan bunday tajribalar asosan texnologiya ixlosmandlari hamda qiziquvchilar uchun moʻljallangan. Ular eski qurilmalarning texnik imkoniyatlari qayergacha yetishini sinab koʻrish va yangi operatsion tizim interfeysi bilan tanishish imkonini beradi xolos.

Mustaqil dasturchilarning xizmati

Eslatib oʻtamiz, Xiaomi Mi 6 bozori oʻz vaqtida juda ommalashgan va xaridorlar mehrini qozongan flagman moddalardan biri boʻlgan edi. Rasmiy ravishda kompaniya bu model uchun yirik yangilanishlarni taqdim etishni allaqachon toʻxtatgan. Soʻnggi rasmiy versiyalardan soʻng smartfon uzoq vaqt davomida yangi funksiyalardan mahrum boʻlib kelayotgan edi.

Shunga qaramay, mustaqil dasturchilar va entuziastlar tufayli qurilma oʻzining ikkinchi yoshini yashamoqda. Avvalroq ushbu model uchun MIUI 13 hamda MIUI 14 qobiqlarining norasmiy portlari yaratilgan edi. Endilikda esa oradan naq toʻqqiz yil oʻtib, oʻsha davrdagi flagman zamonaviy HyperOS 4 tizimini ishga tushirishga muvaffaq boʻldi.

XiaomiHyperOSAndroid 17Xiaomi Mi 6Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinBugun, 12:53SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiBugun, 12:29Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 11:59Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaSamsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaBugun, 09:51Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBugun, 08:54AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiAstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari