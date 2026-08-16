Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdi
2017-yilda chiqarilgan Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 tizimining maxsus versiyasi yaratildi. Rlightz7iF_RLZ taqdim etgan 4.0.0.9.XCACNXM raqamli muqobil proshivka Xiaomi 17 modeli uchun mo'ljallangan ichki HyperOS 4 tizimi asosida qurilgan. Snapdragon 835 protsessorli smartfon tizimni nisbatan ravon ishlatgani qayd etilgan.
Taniqli dasturchi Rlightz7iF_RLZ oʻzining navbatdagi qiziqarli loyihasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2017-yilda chiqarilgan afsonaviy Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun HyperOS 4 operatsion tizimining maxsus versiyasi yaratildi. Bu yangilik texnologiyalar olamida haqiqiy kutilmagan sovgʻa boʻldi, chunki rasmiy qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻlgan eskirgan qurilma eng soʻnggi dasturiy taʼminot imkoniyatlarini sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi muqobil proshivka 4.0.0.9.XCACNXM raqami ostida taqdim etilgan boʻlib, u Xiaomi 17 modeli uchun moʻljallangan ichki HyperOS 4 tizimi bazasida qurilgan. Zamonaviy funksionallikni oʻz ichiga olgan ushbu tizim Android 17 operatsion tizimiga asoslangan. Snapdragon 835 protsessori bilan jihozlangan va yillar davomida eskirgan hisoblangan smartfon bunday murakkab tizimda ham nisbatan ravon ishlayotgani koʻpchilikni hayratda qoldirdi.
Foydalanish boʻlishicha ogohlantirishlarBiroq mutaxassislar va dasturchining oʻzi bu tizim faqatgina eksperimental yigʻma ekanligini taʼkidlamoqda. Proshivka tarkibida hali-hanuz koʻplab xatoliklar mavjud boʻlib, uning ayrim funksiyalari toʻlaqonli ishlamasligi mumkin. Shu sababli, mazkur yangilanishni kundalik foydalanishdagi asosiy smartfonga oʻrnatish qatʼiyan tavsiya etilmaydi.
Dasturchilar hamjamiyati tomonidan taqdim etilayotgan bunday tajribalar asosan texnologiya ixlosmandlari hamda qiziquvchilar uchun moʻljallangan. Ular eski qurilmalarning texnik imkoniyatlari qayergacha yetishini sinab koʻrish va yangi operatsion tizim interfeysi bilan tanishish imkonini beradi xolos.
Mustaqil dasturchilarning xizmatiEslatib oʻtamiz, Xiaomi Mi 6 bozori oʻz vaqtida juda ommalashgan va xaridorlar mehrini qozongan flagman moddalardan biri boʻlgan edi. Rasmiy ravishda kompaniya bu model uchun yirik yangilanishlarni taqdim etishni allaqachon toʻxtatgan. Soʻnggi rasmiy versiyalardan soʻng smartfon uzoq vaqt davomida yangi funksiyalardan mahrum boʻlib kelayotgan edi.
Shunga qaramay, mustaqil dasturchilar va entuziastlar tufayli qurilma oʻzining ikkinchi yoshini yashamoqda. Avvalroq ushbu model uchun MIUI 13 hamda MIUI 14 qobiqlarining norasmiy portlari yaratilgan edi. Endilikda esa oradan naq toʻqqiz yil oʻtib, oʻsha davrdagi flagman zamonaviy HyperOS 4 tizimini ishga tushirishga muvaffaq boʻldi.
…