Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimi
Argentina terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini ajoyib tarzda boshlagan boʻlsa-da, jamoa oʻyinidagi bir jihat mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Lionel Messi turnir startidayoq raqiblar darvozasiga beshta gol urishga ulgurdi, biroq uning jamoadoshlaridan birortasi hali gol kiritishni uddalay olmadi. Bu holat amaldagi jahon chempionlarining oʻyin tizimi hali ham toʻliq bir insonga bogʻlanib qolganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Scaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi oʻz oʻyin falsafasini yoshi oʻtib borayotgan superyulduz atrofida qurgani sir emas. Bu strategiya oʻz mevasini berdi: «Albiseleste» ketma-ket ikki marta Amerika kubogini qoʻlga kiritdi va endi ikkinchi bor Jahon chempioni boʻlish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Shu sababli, Argentinada faoliyatining soʻnggi bosqichida boʻlgan hujumchiga tayanish borasida hech qanday bahs-munozaralar yoʻq.
Messi — shunchaki futbolchi emas, butun bir tizimMashhur hujumchi Zlatan Ibrahimovic Fox Sports nashriga bergan intervyusida Messining jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholadi. Uning fikricha, Lionel Argentina uchun shunchaki eng yaxshi futbolchi emas, balki butun boshli tizimdir. «Buyuklik — bu hamma narsa senga bogʻliq boʻlishi emas, balki sen borliging uchun hamma yaxshiroq oʻynashidir», — deya taʼkidladi shvetsiyalik afsona.
Messi yillar davomida oʻz sardorlik qobiliyatiga nisbatan bildirilgan shubhalarni yoʻqqa chiqardi. Hozirda u nafaqat gollar va assistlar manbai, balki jamoadoshlarini imkonsiz narsalarga ishontira oladigan haqiqiy yetakchiga aylangan. Biroq, Messi maydonda boʻlmaganida jamoa qanday holatga tushishi pley-off bosqichi oldidan eng katta soʻroq boʻlib turibdi.
Navbatdagi sinov va tarkibdagi rotatsiyaGuruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi kechadigan uchrashuv Scaloni uchun muhim tajriba maydoni boʻlishi kutilmoqda. Jazoir va Avstriya ustidan qozonilgan gʻalabalardan soʻng, Argentina muddatidan oldin guruhda birinchi oʻrinni naqd qilib boʻlgan. Bu esa murabbiyga asosiy yulduzga dam berish va boshqa hujumchilarni sinab koʻrish imkoniyatini beradi.
Inter Miami klubi may oyi oxirida Messida mushaklar toʻliq toliqishi borligini maʼlum qilgan edi. Besh hafta ichida sakkizta oʻyin oʻtkazish 37 yoshli futbolchi uchun jismoniy jihatdan ogʻirlik qilishi mumkin. Shu sababli, Iordaniya bilan oʻyin boshqa hujumchilar uchun oʻzini koʻrsatish va «Messi-bogʻliqlik»dan qisman boʻlsa-da xalos boʻlish imkoniyatidir.
Hozirda Lionel Messi turnirning «Oltin butsa» sovrini uchun poygada peshqadamlik qilmoqda. Bu sovrin uning boy kolleksiyasida hali mavjud boʻlmagan kam sonli yutuqlardan biridir. Biroq jamoaning umumiy muvaffaqiyati uchun boshqa forvardlarning ham «uygʻonishi» va gol urish masʼuliyatini oʻz zimmasiga olishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…