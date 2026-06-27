Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimi

·37·Sport
Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimi

Argentina terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini ajoyib tarzda boshlagan boʻlsa-da, jamoa oʻyinidagi bir jihat mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Lionel Messi turnir startidayoq raqiblar darvozasiga beshta gol urishga ulgurdi, biroq uning jamoadoshlaridan birortasi hali gol kiritishni uddalay olmadi. Bu holat amaldagi jahon chempionlarining oʻyin tizimi hali ham toʻliq bir insonga bogʻlanib qolganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Scaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi oʻz oʻyin falsafasini yoshi oʻtib borayotgan superyulduz atrofida qurgani sir emas. Bu strategiya oʻz mevasini berdi: «Albiseleste» ketma-ket ikki marta Amerika kubogini qoʻlga kiritdi va endi ikkinchi bor Jahon chempioni boʻlish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Shu sababli, Argentinada faoliyatining soʻnggi bosqichida boʻlgan hujumchiga tayanish borasida hech qanday bahs-munozaralar yoʻq.

Messi — shunchaki futbolchi emas, butun bir tizim

Mashhur hujumchi Zlatan Ibrahimovic Fox Sports nashriga bergan intervyusida Messining jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholadi. Uning fikricha, Lionel Argentina uchun shunchaki eng yaxshi futbolchi emas, balki butun boshli tizimdir. «Buyuklik — bu hamma narsa senga bogʻliq boʻlishi emas, balki sen borliging uchun hamma yaxshiroq oʻynashidir», — deya taʼkidladi shvetsiyalik afsona.

Messi yillar davomida oʻz sardorlik qobiliyatiga nisbatan bildirilgan shubhalarni yoʻqqa chiqardi. Hozirda u nafaqat gollar va assistlar manbai, balki jamoadoshlarini imkonsiz narsalarga ishontira oladigan haqiqiy yetakchiga aylangan. Biroq, Messi maydonda boʻlmaganida jamoa qanday holatga tushishi pley-off bosqichi oldidan eng katta soʻroq boʻlib turibdi.

Navbatdagi sinov va tarkibdagi rotatsiya

Guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi kechadigan uchrashuv Scaloni uchun muhim tajriba maydoni boʻlishi kutilmoqda. Jazoir va Avstriya ustidan qozonilgan gʻalabalardan soʻng, Argentina muddatidan oldin guruhda birinchi oʻrinni naqd qilib boʻlgan. Bu esa murabbiyga asosiy yulduzga dam berish va boshqa hujumchilarni sinab koʻrish imkoniyatini beradi.

Inter Miami klubi may oyi oxirida Messida mushaklar toʻliq toliqishi borligini maʼlum qilgan edi. Besh hafta ichida sakkizta oʻyin oʻtkazish 37 yoshli futbolchi uchun jismoniy jihatdan ogʻirlik qilishi mumkin. Shu sababli, Iordaniya bilan oʻyin boshqa hujumchilar uchun oʻzini koʻrsatish va «Messi-bogʻliqlik»dan qisman boʻlsa-da xalos boʻlish imkoniyatidir.

Hozirda Lionel Messi turnirning «Oltin butsa» sovrini uchun poygada peshqadamlik qilmoqda. Bu sovrin uning boy kolleksiyasida hali mavjud boʻlmagan kam sonli yutuqlardan biridir. Biroq jamoaning umumiy muvaffaqiyati uchun boshqa forvardlarning ham «uygʻonishi» va gol urish masʼuliyatini oʻz zimmasiga olishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiLionel ScaloniFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiBugun, 12:53Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiJulian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiBugun, 12:39JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?Bugun, 12:19JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi