Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan inson
Britaniyalik ishqiboz Jon Rend umri davomida 14 ta Lotus Europa sport avtomobiliga egalik qilgan. U 1975-yilda 11 yoshida jamg'armalari hisobidan ilk mashinasini sotib olgan, biroq avtomobil xaridning ikkinchi kunidayoq telegraf ustuniga urilib, jiddiy shikastlangan. Ta'mirlashga mablag'i yetmagani sabab Jon shisha-tolali materiallar bilan ishlashni o'rgangan va bu ko'nikma keyinchalik boshqa Lotus Europa modellarini tiklashda qo'l kelgan.
Avtomobil olamida baʼzi ishqibozlar maʼlum bir markaga yoki modelga boʻlgan sadoqati bilan butunlay ajralib turadi. ixbt.com nashrining yozishicha, Jon Rend ismli britaniyalik ishqiboz aynan shunday noyob toifadagi haydovchilardan biri boʻlib, u oʻz hayoti davomida naqd 14 ta Lotus Europa rusumidagi sport avtomobiliga egalik qilgan va ularning har birini chin dildan sevgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Birinchi mashina va ilk saboqMazkur noyob transport vositalari bilan bogʻliq tarix oʻtgan asrning yetmishinchi yillariga borib taqaladi. Jon Rendning eslashicha, uning ota-onasi yosh yigitga bu avtomobilni sotib olib berishdan bosh tortgan. Oqibatda u oʻn bir yoshga toʻlgan kuni, aniqrogʻi 1975-yilda oʻz jamgʻarmalari evaziga ilk Lotus Europa mashinasini mustaqil ravishda xarid qilgan.
Biroq yosh haydovchining quvonchi uzoqqa choʻzilmagan. Ota-onasi haq boʻlib chiqib, Jon xaridning ikkinchi kuniyoq yoʻl-transport hodisasiga uchraydi. Mashina telegraf ustuniga borib urilib, jiddiy shikastlanadi. Aynan shu koʻngilsizlik yigitni shisha-tolali materiallar bilan ishlashni oʻrganishga majbur qilgan, chunki oʻsha paytda uni professional ustaxonada taʼmirlatishga yetarli mablagʻi boʻlmagan.
Noyob sportkar tarixi va uning oʻziga xosligiLotus Europa modeli oʻz davri uchun ilgʻor muhandislik yechimlari va yengil vazni bilan ajralib turadigan oʻrta dvigatelli sport avtomobili hisoblanadi. Bunday texnik xususiyatlar mashinaga yuqori boshqaruvchanlik va oʻtkir dinamikani taʼminlagan. Garchi u texnik xizmat koʻrsatishda oʻziga yarasha murakkabliklarga ega boʻlsa-da, haqiqiy avtomobil ixlosmandlari uchun oʻzgacha joziba bagʻishlagan.
Jon Rend duch kelgan dastlabki qiyinchiliklar uni toʻxtatib qola olmadi. Aksincha, ustun bilan sodir boʻlgan avariya yosh yigitga shisha-tolali kuzov detallarini tiklash boʻyicha qimmatli tajriba taqdim etdi. Bu koʻnikma keyinchalik uning butun hayoti davomida shunga oʻxshash boshqa Lotus Europa modellarini qayta tiklash va saqlab qolish ishlarida qoʻl keldi.
Oradan yillar oʻtib ham bu modelga boʻlgan mehr soʻnmagani va Jon oʻzining oʻn toʻrtta mashinadan iborat oʻziga xos kolleksiyasini yigʻishga muvaffaq boʻlgani eʼtiborga molik. Har bir avtomobil uning uchun shunchaki temir parchasi emas, balki yoshlik xotiralari va murakkab muhandislik ijod namunasiga boʻlgan chuqur hurmat ramzi boʻlib qolgan.
…