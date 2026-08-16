Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan inson

·6·Avto
Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan inson
Qisqacha

Britaniyalik ishqiboz Jon Rend umri davomida 14 ta Lotus Europa sport avtomobiliga egalik qilgan. U 1975-yilda 11 yoshida jamg'armalari hisobidan ilk mashinasini sotib olgan, biroq avtomobil xaridning ikkinchi kunidayoq telegraf ustuniga urilib, jiddiy shikastlangan. Ta'mirlashga mablag'i yetmagani sabab Jon shisha-tolali materiallar bilan ishlashni o'rgangan va bu ko'nikma keyinchalik boshqa Lotus Europa modellarini tiklashda qo'l kelgan.

Avtomobil olamida baʼzi ishqibozlar maʼlum bir markaga yoki modelga boʻlgan sadoqati bilan butunlay ajralib turadi. ixbt.com nashrining yozishicha, Jon Rend ismli britaniyalik ishqiboz aynan shunday noyob toifadagi haydovchilardan biri boʻlib, u oʻz hayoti davomida naqd 14 ta Lotus Europa rusumidagi sport avtomobiliga egalik qilgan va ularning har birini chin dildan sevgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Birinchi mashina va ilk saboq

Mazkur noyob transport vositalari bilan bogʻliq tarix oʻtgan asrning yetmishinchi yillariga borib taqaladi. Jon Rendning eslashicha, uning ota-onasi yosh yigitga bu avtomobilni sotib olib berishdan bosh tortgan. Oqibatda u oʻn bir yoshga toʻlgan kuni, aniqrogʻi 1975-yilda oʻz jamgʻarmalari evaziga ilk Lotus Europa mashinasini mustaqil ravishda xarid qilgan.

Biroq yosh haydovchining quvonchi uzoqqa choʻzilmagan. Ota-onasi haq boʻlib chiqib, Jon xaridning ikkinchi kuniyoq yoʻl-transport hodisasiga uchraydi. Mashina telegraf ustuniga borib urilib, jiddiy shikastlanadi. Aynan shu koʻngilsizlik yigitni shisha-tolali materiallar bilan ishlashni oʻrganishga majbur qilgan, chunki oʻsha paytda uni professional ustaxonada taʼmirlatishga yetarli mablagʻi boʻlmagan.

Noyob sportkar tarixi va uning oʻziga xosligi

Lotus Europa modeli oʻz davri uchun ilgʻor muhandislik yechimlari va yengil vazni bilan ajralib turadigan oʻrta dvigatelli sport avtomobili hisoblanadi. Bunday texnik xususiyatlar mashinaga yuqori boshqaruvchanlik va oʻtkir dinamikani taʼminlagan. Garchi u texnik xizmat koʻrsatishda oʻziga yarasha murakkabliklarga ega boʻlsa-da, haqiqiy avtomobil ixlosmandlari uchun oʻzgacha joziba bagʻishlagan.

Jon Rend duch kelgan dastlabki qiyinchiliklar uni toʻxtatib qola olmadi. Aksincha, ustun bilan sodir boʻlgan avariya yosh yigitga shisha-tolali kuzov detallarini tiklash boʻyicha qimmatli tajriba taqdim etdi. Bu koʻnikma keyinchalik uning butun hayoti davomida shunga oʻxshash boshqa Lotus Europa modellarini qayta tiklash va saqlab qolish ishlarida qoʻl keldi.

Oradan yillar oʻtib ham bu modelga boʻlgan mehr soʻnmagani va Jon oʻzining oʻn toʻrtta mashinadan iborat oʻziga xos kolleksiyasini yigʻishga muvaffaq boʻlgani eʼtiborga molik. Har bir avtomobil uning uchun shunchaki temir parchasi emas, balki yoshlik xotiralari va murakkab muhandislik ijod namunasiga boʻlgan chuqur hurmat ramzi boʻlib qolgan.

LotusSportkarAvtomobilTarixKolleksiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiBugun, 15:56Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiHorse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiBugun, 11:58Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiAlpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiBugun, 10:53Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariLeapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariKecha, 17:51Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKlassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKecha, 12:57National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiNational Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiKecha, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar