Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda
Yuventus Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni transfer qilish bo'yicha muzokaralarni boshladi. Biroq futbolchining barmog'idagi jarohati va operatsiya ehtimoli jiddiy xavotir uyg'otmoqda, jarrohlik amaliyoti zarur bo'lsa, u taxminan uch oyga safdan chiqishi mumkin. Tomonlar moliyaviy shartlar va tibbiy ko'rik natijalari bo'yicha kelishuvga erishmagan, Yuventus esa futbolchining holatini chuqur o'rganmoqda.
Italiyaning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni boshladi. Goal.com xabar berishicha, Turin klubi jamoaning boshqa nomzodlari qolmagani va Aston Villa Parma darvozaboni Zion Suzuki transferiga yaqin turgani sababli eʼtiborini aynan argentinalik posbonga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq transfer masalasida jiddiy shubhalar ham mavjud. Xususan, tajribali darvozabonning jismoniy holati, aniqrogʻi, uning barmogʻidagi jarohat klub rahbarlarini oʻylantirmoqda. Gap shundaki, Emiliano Martines Yevropa ligasi finali oldidan qizgʻin mashgʻulot paytida barmogʻini sindirib olgan edi.
Jarohat tarixi va operatsiya xavfiOʻsha vaqtda jarohatiga qaramay hal qiluvchi oʻyinda maydonga tushgan va gʻalaba qozongan futbolchi Jahon chempionatini oʻtkazib yubormaslik uchun jarrohlik amaliyotidan bosh tortgan edi. U muammoni butun mundial davomida boshqarib keldi, biroq mazkur jarohat hozir yana bezovta qila boshladi.
Daily Mail nashrining yozishicha, Yuventus Emiliano Martines bilan bogʻliq barcha xavf-xatarlarga qaramay, tavakkal qilishga tayyor. Italiyalik taniqli insayder Nikolo Skiraning maʼlumotiga koʻra, Aston Villa bilan moliyaviy kelishuvga erishishdan tashqari, turinliklar futbolchining tibbiy holatini chuqur oʻrganib chiqmoqchi.
Agar darvozabonga operatsiya talab etilsa, u taxminan uch oyga safdan chiqishi mumkin. Martinesning oʻzi iyul oyida bergan intervyusida qoʻli hamon ogʻriyotgani va barcha mutaxassislar unga jarrohlik amaliyotini tavsiya qilganini tan olgan edi. Biroq u faqat mundial sababli bu qadamni toʻxtatib turganini taʼkidlagandi.
Transferning kelgusi istiqboliAston Villa jamoasining mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvi boʻlgan PSJga qarshi Superkubok bahsida Martines maydonga tushmagani ham uning holatiga boʻlgan qiziqishlarni oshirdi. Ingliz klubi esa oʻz navbatida boshqa darvozabon bilan tarkibni kuchaytirish harakatini boshlab yuborgan.
Hozircha tomonlar oʻrtasida moliyaviy shartlar va tibbiy koʻrik natijalari yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Yuventus rahbariyati barcha xavflarni hisobga olgan holda yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, Turin klubi oʻz himoya chizigʻi va darvoza xavfsizligini tajribali jahon chempioni bilan mustahkamlaydi.
…