Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda

·7·Sport
Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda
Qisqacha

Yuventus Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni transfer qilish bo'yicha muzokaralarni boshladi. Biroq futbolchining barmog'idagi jarohati va operatsiya ehtimoli jiddiy xavotir uyg'otmoqda, jarrohlik amaliyoti zarur bo'lsa, u taxminan uch oyga safdan chiqishi mumkin. Tomonlar moliyaviy shartlar va tibbiy ko'rik natijalari bo'yicha kelishuvga erishmagan, Yuventus esa futbolchining holatini chuqur o'rganmoqda.

Italiyaning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni boshladi. Goal.com xabar berishicha, Turin klubi jamoaning boshqa nomzodlari qolmagani va Aston Villa Parma darvozaboni Zion Suzuki transferiga yaqin turgani sababli eʼtiborini aynan argentinalik posbonga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Biroq transfer masalasida jiddiy shubhalar ham mavjud. Xususan, tajribali darvozabonning jismoniy holati, aniqrogʻi, uning barmogʻidagi jarohat klub rahbarlarini oʻylantirmoqda. Gap shundaki, Emiliano Martines Yevropa ligasi finali oldidan qizgʻin mashgʻulot paytida barmogʻini sindirib olgan edi.

Jarohat tarixi va operatsiya xavfi

Oʻsha vaqtda jarohatiga qaramay hal qiluvchi oʻyinda maydonga tushgan va gʻalaba qozongan futbolchi Jahon chempionatini oʻtkazib yubormaslik uchun jarrohlik amaliyotidan bosh tortgan edi. U muammoni butun mundial davomida boshqarib keldi, biroq mazkur jarohat hozir yana bezovta qila boshladi.

Daily Mail nashrining yozishicha, Yuventus Emiliano Martines bilan bogʻliq barcha xavf-xatarlarga qaramay, tavakkal qilishga tayyor. Italiyalik taniqli insayder Nikolo Skiraning maʼlumotiga koʻra, Aston Villa bilan moliyaviy kelishuvga erishishdan tashqari, turinliklar futbolchining tibbiy holatini chuqur oʻrganib chiqmoqchi.

Agar darvozabonga operatsiya talab etilsa, u taxminan uch oyga safdan chiqishi mumkin. Martinesning oʻzi iyul oyida bergan intervyusida qoʻli hamon ogʻriyotgani va barcha mutaxassislar unga jarrohlik amaliyotini tavsiya qilganini tan olgan edi. Biroq u faqat mundial sababli bu qadamni toʻxtatib turganini taʼkidlagandi.

Transferning kelgusi istiqboli

Aston Villa jamoasining mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvi boʻlgan PSJga qarshi Superkubok bahsida Martines maydonga tushmagani ham uning holatiga boʻlgan qiziqishlarni oshirdi. Ingliz klubi esa oʻz navbatida boshqa darvozabon bilan tarkibni kuchaytirish harakatini boshlab yuborgan.

Hozircha tomonlar oʻrtasida moliyaviy shartlar va tibbiy koʻrik natijalari yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Yuventus rahbariyati barcha xavflarni hisobga olgan holda yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, Turin klubi oʻz himoya chizigʻi va darvoza xavfsizligini tajribali jahon chempioni bilan mustahkamlaydi.

YuventusEmiliano MartinesAston VillaTransferItaliya A seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ethan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqdaEthan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqdaBugun, 19:35Milan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardiMilan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardiBugun, 19:32Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiBugun, 18:52“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildiBugun, 18:13Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha