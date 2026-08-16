Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)

·20·Madaniyat
Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)
Qisqacha

Bokuda film suratga olinayotgan paytda yosh Atilla Hoshimsoy mashhur aktyor Jeki Chan bilan uchrashib, u bilan suratga tushdi. Atilla suratni Jeki Channing oldiga o‘zi borib oldi va quvonchli lahzalarni ijtimoiy tarmoqlarda baham ko‘rdi. Uning Jeki Chan bilan tushgan surati katta qiziqish uyg‘otib, foydalanuvchilar turli hazil-mutoyiba bilan izohlar qoldirdi. Atillaning bolalikdagi orzusi ushalgani ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Bokuda film suratga olinayotgan paytda mashhur aktyor Jeki Chan bilan uchrashish yosh Atilla Hoshimsoyning orzusini amalga oshirdi.

Orzu ushalgan lahzalar

Atilla dunyoga mashhur Gollivud yulduzi bilan uchrashib, u bilan suratga tushishga muvaffaq bo‘ldi. Bola quvonchli lahzalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida baham ko‘rdi.

Eng qizig‘i, suratni Atillaning o‘zi Jeki Channing oldiga borib, tushgan.

Atillaning Jeki Chan bilan tushgan surati ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Foydalanuvchilar izohlarda hazil-mutoyiba bilan turli fikrlar qoldirishdi.

Ayrimlar esa “Nihoyat, sun’iy intellektsiz tushirilgan surat” deya kulgili izohlar yozishdi.

Atilla esa mashhur aktyor bilan uchrashganidan nihoyatda xursand bo‘lib, bu lahzalarni yaqinlari va kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.

Bolalikdagi orzusi ushalgan bolaning quvonchi esa ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Jackie ChanBakuAtilla Hoshimsoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Bugun, 17:17Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Bugun, 00:51Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirdaKanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirdaKecha, 18:01Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Kecha, 11:06Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi14.08, 15:38Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdiZebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdi13.08, 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)