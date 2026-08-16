Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)
Bokuda film suratga olinayotgan paytda yosh Atilla Hoshimsoy mashhur aktyor Jeki Chan bilan uchrashib, u bilan suratga tushdi. Atilla suratni Jeki Channing oldiga o‘zi borib oldi va quvonchli lahzalarni ijtimoiy tarmoqlarda baham ko‘rdi. Uning Jeki Chan bilan tushgan surati katta qiziqish uyg‘otib, foydalanuvchilar turli hazil-mutoyiba bilan izohlar qoldirdi. Atillaning bolalikdagi orzusi ushalgani ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Bokuda film suratga olinayotgan paytda mashhur aktyor Jeki Chan bilan uchrashish yosh Atilla Hoshimsoyning orzusini amalga oshirdi.
Orzu ushalgan lahzalar
Atilla dunyoga mashhur Gollivud yulduzi bilan uchrashib, u bilan suratga tushishga muvaffaq bo‘ldi. Bola quvonchli lahzalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida baham ko‘rdi.
Eng qizig‘i, suratni Atillaning o‘zi Jeki Channing oldiga borib, tushgan.
Atillaning Jeki Chan bilan tushgan surati ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Foydalanuvchilar izohlarda hazil-mutoyiba bilan turli fikrlar qoldirishdi.
Ayrimlar esa “Nihoyat, sun’iy intellektsiz tushirilgan surat” deya kulgili izohlar yozishdi.
Atilla esa mashhur aktyor bilan uchrashganidan nihoyatda xursand bo‘lib, bu lahzalarni yaqinlari va kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.
Bolalikdagi orzusi ushalgan bolaning quvonchi esa ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
…