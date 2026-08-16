“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi
Angliya Superkubogi finalida “Arsenal” va “Manchester Siti” 19:00 da 4-2-3-1 sxemasida o‘zaro to‘qnash keladi. “Arsenal”ning asosiy tarkibidan David Rayya, Ben Uayt, Kristian Moskera, Gabriel Magalyayns, Rikkardo Kalafori, Maylz Lyuis-Skelli, Brunu Gimarayns, Noni Madueke, Martin Edegor, Xristos Solis va Kay Havers joy olgan.
Angliya Superkubogi finalida “Arsenal” va “Manchester Siti” o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv 19:00 da boshlanadi. Har ikki jamoa 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushishi belgilangan. “Arsenal” darvozasini David Rayya qo‘riqlaydi, oldingi chiziqda Kay Havers harakat qiladi. “Manchester Siti”da esa hujum markazi Erling Holandga ishonib topshirilgan. Zaxira o‘yinchilari, murabbiylar va stadion nomi ushbu ma’lumotda keltirilmagan.
“Arsenal”ning asosiy tarkibi:
• David Rayya
• Ben Uayt
• Kristian Moskera
• Gabriel Magalyayns
• Rikkardo Kalafori
• Maylz Lyuis-Skelli
• Brunu Gimarayns
• Noni Madueke
• Martin Edegor
• Xristos Solis
• Kay Havers
“Manchester Siti”ning asosiy tarkibi:
• Janluiji Donnarumma
• Niko O'Rayli
• Yoshko Gvardiol
• Ruben Diash
• Elliot Anderson
• Mateo Kovachich
• Jeremi Doku
• Fil Foden
• Antuan Semeno
• Erling Holand
“Arsenal”da Martin Edegor sardor sifatida maydonga tushadi. “Manchester Siti”da esa sardorlik bog‘ichi Ruben Diashda bo‘ladi.
…