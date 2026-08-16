“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi

·17·Sport
“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi
Qisqacha

Angliya Superkubogi finalida “Arsenal” va “Manchester Siti” 19:00 da 4-2-3-1 sxemasida o‘zaro to‘qnash keladi. “Arsenal”ning asosiy tarkibidan David Rayya, Ben Uayt, Kristian Moskera, Gabriel Magalyayns, Rikkardo Kalafori, Maylz Lyuis-Skelli, Brunu Gimarayns, Noni Madueke, Martin Edegor, Xristos Solis va Kay Havers joy olgan.

Angliya Superkubogi finalida “Arsenal” va “Manchester Siti” o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv 19:00 da boshlanadi. Har ikki jamoa 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushishi belgilangan. “Arsenal” darvozasini David Rayya qo‘riqlaydi, oldingi chiziqda Kay Havers harakat qiladi. “Manchester Siti”da esa hujum markazi Erling Holandga ishonib topshirilgan. Zaxira o‘yinchilari, murabbiylar va stadion nomi ushbu ma’lumotda keltirilmagan.

“Arsenal”ning asosiy tarkibi:

• David Rayya

• Ben Uayt

• Kristian Moskera

• Gabriel Magalyayns

• Rikkardo Kalafori

• Maylz Lyuis-Skelli

• Brunu Gimarayns

• Noni Madueke

• Martin Edegor

• Xristos Solis

• Kay Havers

“Manchester Siti”ning asosiy tarkibi:

• Janluiji Donnarumma

• Niko O'Rayli

• Yoshko Gvardiol

• Ruben Diash

Abduqodir Husanov

• Elliot Anderson

• Mateo Kovachich

• Jeremi Doku

• Fil Foden

• Antuan Semeno

• Erling Holand

“Arsenal”da Martin Edegor sardor sifatida maydonga tushadi. “Manchester Siti”da esa sardorlik bog‘ichi Ruben Diashda bo‘ladi.

ArsenalManchester CityErling HaalandMartin OdegaardRuben Dias
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11Frank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiFrank Lempard Chelsidan ikki nafar futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 15:51Geri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiGeri Nevill Manchester Yunaytedning o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatini tanqid qildiBugun, 15:50Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 15:35Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha