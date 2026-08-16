Arsenal Community Shield bahsida Manchester Sitini magʻlub etmoqda

·40·Sport
Arsenal Community Shield bahsida Manchester Sitini magʻlub etmoqda
Qisqacha

Arsenal Kardiffda o'tgan Community Shield bahsining birinchi bo'limida Manchester Sitini 2:0 hisobida mag'lub etib, ishonchli ustunlikni qo'lga kiritdi. Riccardo Calafiori uchrashuv boshlanganidan 24 soniya o'tib gol urib, Community Shield tarixidagi eng tezkor gol muallifiga aylandi. Kai Havertz 28-daqiqada Martin Odegaard va Christos Tzolis ishtirokidagi hujumni yakunlab, hisobni oshirdi.

Kardiff shahrida boʻlib oʻtgan Community Shield uchrashuvining ilk daqiqalariyoq muxlislar uchun haqiqiy sensatsiyaga boy boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Arsenal va Manchester Siti oʻrtasidagi bahs London klubining mutlaq ustunligi ostida boshlanib, birinchi boʻlimning oʻzidayoq raqib jamoani ogʻir ahvolda qoldirdi. Riccardo Calafiori va Kai Havertz kiritgan gollar Mikel Arteta shogirdlariga tanaffusga qadar qulay 2:0 hisobidagi ustunlikni taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rekordlar bilan boshlangan shiddatli uchrashuv

Uchrashuv start oliboq Arsenal tezkor hujumga oʻtdi va Myles Lewis-Skellyning ajoyib uzatmasidan soʻng Riccardo Calafiori toʻpni darvozaga kiritdi. Oʻyin boshlanganiga atigi 24 soniya boʻlganiga qaramay, italiyalik himoyachi Gianluigi Donnarumma qoʻriqlayotgan darvozani ishgʻol qildi. Ushbu chaqmoqdek tezkor gol Community Shield musobaqalari tarixidagi eng tezkor gol sifatida rasman qayd etildi va Arsenal tarixidagi toʻrtinchi eng tezkor golga aylandi.

Maydondagi ustunlikni qoʻldan boy bermagan London klubi 28-daqiqada ikkinchi golni ham urishga muvaffaq boʻldi. Martin Odegaard oʻng qanotdan jarima maydonchasiga xavfli uzatma amalga oshirdi. Debutant Christos Tzolis toʻpni uzoq ustun yonida bosh bilan qulay tarzda uzatib berdi, Kai Havertz эса yaqin masofadan adashmay, hisobni 2:0ga yetkazdi.

Enso Maresca uchun ogʻir sinov

Qimmatbaho transfer Bruno Guimaraes bilan kuchaytirilgan Arsenal yarim himoyasi maydon markazida toʻliq ustunlik oʻrnatdi. Manchester Siti esa oʻzining avvalgi oʻyinlaridan mutlaqo yiroq holda harakat qildi va David Raya darvozasi oldida deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. Tajribali futbolchilarning yoʻqligi jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatib, yangi bosh murabbiy Enso Maresca shogirdlarini qiyin ahvolga solib qoʻydi.

Manchester Siti jamoasining bu qadar ojiz koʻrinishi stadiondagi Arsenal muxlislarining eʼtiboridan chetda qolmadi. Oʻyinning 31-daqiqadayoq tribunalar “Sizni ertalabdayoq ishdan boʻshatishadi” degan mazmundagi kinoyali va baland ovozdagi qoʻshiqlar bilan yangi murabbiy Enso Marescani ochiqdan-ochiq masxara qila boshladi.

Birinchi boʻlim yakuniga qadar toʻp nazoratini toʻliq qoʻlida saqlab turgan Arsenal raqibiga biror marta ham vaziyat yaratishga imkon bermadi. Manchester Siti futbolchilari esa na aniq uzatma amalga oshira oldi va na raqib himoyasini yorib oʻta oldi. Natijada maydon egalari tanaffusga ishonchli ustunlik bilan chiqib ketdi.

ArsenalManchester SitiCommunity ShieldRiccardo CalafioriEnso Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Bugun, 21:38Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha