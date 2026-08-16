Arsenal Community Shield bahsida Manchester Sitini magʻlub etmoqda
Arsenal Kardiffda o'tgan Community Shield bahsining birinchi bo'limida Manchester Sitini 2:0 hisobida mag'lub etib, ishonchli ustunlikni qo'lga kiritdi. Riccardo Calafiori uchrashuv boshlanganidan 24 soniya o'tib gol urib, Community Shield tarixidagi eng tezkor gol muallifiga aylandi. Kai Havertz 28-daqiqada Martin Odegaard va Christos Tzolis ishtirokidagi hujumni yakunlab, hisobni oshirdi.
Kardiff shahrida boʻlib oʻtgan Community Shield uchrashuvining ilk daqiqalariyoq muxlislar uchun haqiqiy sensatsiyaga boy boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Arsenal va Manchester Siti oʻrtasidagi bahs London klubining mutlaq ustunligi ostida boshlanib, birinchi boʻlimning oʻzidayoq raqib jamoani ogʻir ahvolda qoldirdi. Riccardo Calafiori va Kai Havertz kiritgan gollar Mikel Arteta shogirdlariga tanaffusga qadar qulay 2:0 hisobidagi ustunlikni taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rekordlar bilan boshlangan shiddatli uchrashuvUchrashuv start oliboq Arsenal tezkor hujumga oʻtdi va Myles Lewis-Skellyning ajoyib uzatmasidan soʻng Riccardo Calafiori toʻpni darvozaga kiritdi. Oʻyin boshlanganiga atigi 24 soniya boʻlganiga qaramay, italiyalik himoyachi Gianluigi Donnarumma qoʻriqlayotgan darvozani ishgʻol qildi. Ushbu chaqmoqdek tezkor gol Community Shield musobaqalari tarixidagi eng tezkor gol sifatida rasman qayd etildi va Arsenal tarixidagi toʻrtinchi eng tezkor golga aylandi.
Maydondagi ustunlikni qoʻldan boy bermagan London klubi 28-daqiqada ikkinchi golni ham urishga muvaffaq boʻldi. Martin Odegaard oʻng qanotdan jarima maydonchasiga xavfli uzatma amalga oshirdi. Debutant Christos Tzolis toʻpni uzoq ustun yonida bosh bilan qulay tarzda uzatib berdi, Kai Havertz эса yaqin masofadan adashmay, hisobni 2:0ga yetkazdi.
Enso Maresca uchun ogʻir sinovQimmatbaho transfer Bruno Guimaraes bilan kuchaytirilgan Arsenal yarim himoyasi maydon markazida toʻliq ustunlik oʻrnatdi. Manchester Siti esa oʻzining avvalgi oʻyinlaridan mutlaqo yiroq holda harakat qildi va David Raya darvozasi oldida deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. Tajribali futbolchilarning yoʻqligi jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatib, yangi bosh murabbiy Enso Maresca shogirdlarini qiyin ahvolga solib qoʻydi.
Manchester Siti jamoasining bu qadar ojiz koʻrinishi stadiondagi Arsenal muxlislarining eʼtiboridan chetda qolmadi. Oʻyinning 31-daqiqadayoq tribunalar “Sizni ertalabdayoq ishdan boʻshatishadi” degan mazmundagi kinoyali va baland ovozdagi qoʻshiqlar bilan yangi murabbiy Enso Marescani ochiqdan-ochiq masxara qila boshladi.
Birinchi boʻlim yakuniga qadar toʻp nazoratini toʻliq qoʻlida saqlab turgan Arsenal raqibiga biror marta ham vaziyat yaratishga imkon bermadi. Manchester Siti futbolchilari esa na aniq uzatma amalga oshira oldi va na raqib himoyasini yorib oʻta oldi. Natijada maydon egalari tanaffusga ishonchli ustunlik bilan chiqib ketdi.
…