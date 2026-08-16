Ethan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqda

·1·Sport
Ethan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqda
Qisqacha

Arsenal Ethan Nwanerini yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin sotishga tayyor, Milan esa yosh yarim himoyachini transfer qilishga jiddiy qiziqmoqda. Mikel Arteta jamoasining asosiy tarkibidan joy ola olmayotgan Nwaneri Manchester Siti bilan o'yinda zaxiradan ham o'rin olmadi, Fabrizio Romano esa uning Londonni tark etishi bo'yicha reja bir necha hafta oldin kelishilganini tasdiqladi.

Londonning Arsenal klubi oʻzining iqtidorli tarbiyalanuvchilaridan biri Ethan Nwanerini yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin sotishga tayyorligi maʼlum boʻldi. Mikel Arteta jamoasining asosiy tarkibidan joy ola olmayotgan yosh yarim himoyachi faoliyatini Italiyada davom ettirishi ehtimoli yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Angliya Premer-ligasining soʻnggi turida Manchester Siti bilan kechgan bahsda Nwaneri hatto zaxiradan ham oʻrin olmadi. Garchi u mavsumoldi yigʻinlarida ishtirok etgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uning xizmatidan voz kechishga qaror qilgan koʻrinadi.

Fabrizio Romano tasdiqi

Taniqli transfer eksperti Fabrizio Romano ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu maʼlumotni tasdiqlab, futbolchi yozgi transfer oynasi yochilgunga qadar Londonni tark etishini maʼlum qildi. Uning qayd etishicha, bu reja bir necha hafta oldinayoq kelishib olingan edi.

Eslatib oʻtamiz, Ethan Nwaneri oʻz vaqtida rekord darajadagi yoshda professional debyut qilib, butun futbol jamoatchiligining eʼtiborini tortgan edi. Biroq kuchli raqobat va yulduzlarga boy Arsenal tarkibida muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uning uchun qiyin kechdi.

Milan klubining qiziqishi

Futbolchining transfer bozorida paydo boʻlganidan darhol Milan rahbariyati xabardor boʻldi. Italiya grandi hujum chizigʻini kuchaytirish, xususan, hujumchi ortida harakat qila oladigan universal pleymeykerni izlamoqda.

Milan skautlari iyul oyi oxirlaridayoq ingliz iqtidorini oʻzlarining kuzatuv roʻyxatiga kiritgan edi. Rossoneri rahbariyati San-Siro stadionida yosh futbolchiga kerakli sharoitlarni yaratib berishga tayyor va transferni amalga oshirish variantlarini jiddiy koʻrib chiqmoqda.

Oʻtgan mavsumda Premier-ligada yetarlicha oʻyin amaliyotini ololmagach, Nwaneri Fransiyaning Marsel klubiga ijaraga berilgan edi. Liga 1 dagi tajriba uning rivojlanishiga yordam bergan boʻlsa-da, Mikel Artetaning asosiy rejalariga qayta singib ketishiga yetarli boʻlmadi.

Ethan NwaneriArsenalMilanTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardiMilan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardiBugun, 19:32Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaYuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaBugun, 19:11Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiBugun, 18:52“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildiBugun, 18:13Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha