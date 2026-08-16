NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqda

·9·Texno
NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqda
Qisqacha

NASA yil oxiriga qadar Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dasturi doirasida xususiy kompaniyalarga uchta yangi Oy missiyasini buyurtma qilishni rejalashtirmoqda. Buyurtmalarning ikkitasi qo'nish apparatlariga, uchinchisi esa Oy orbitasidan tasvirga olish va xaritalash xizmatiga tegishli bo'ladi.

AQSh Milliy kosmik agentligi (NASA) yil oxiriga qadar Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dasturi doirasida uchta yangi oy missiyasiga buyurtma berishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus doirasida kosmik idora xususiy kompaniyalarga ilmiy asbob-uskunalar va texnikani Oyga yetkazib berish xizmatini toʻlab beradi, bu esa kelgusidagi kosmik infratuzilmani rivojlantirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Firefly Aerospace va Intuitive Machines rahbarlarining moliyaviy konferensiyalarda maʼlum qilishicha, kelgusidagi uchta buyurtmaning ikkitasi qoʻnish apparatlariga tegishli boʻladi. Uchinchi buyurtma esa Oy orbitasidan tasvirga olish va kartografiya qilish xizmatini nazarda tutadi, bu esa oʻz navbatida tarixiy ahamiyatga ega oʻzgarishlarni boshlab berishi mumkin.

LRO apparati oʻrnini kim egallaydi?

Intuitive Machines rahbari Stiv Altemusning aniqlik kiritishicha, gap Oy sirtini xaritalashtiradigan va 2009 yilda uchirilgan faxriy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) apparatining oʻrnini bosadigan zamonaviy qurilma haqida ketmoqda. Hozirda kengaytirilgan missiyasi kamida 2028 yilgacha moʻljallangan LRO eskirib borayotgani va uning oʻrniga zamonaviy ilmiy asbob-uskunalarga ega voris kerakligi ilmiy hamjamiyat tomonidan bir necha yildan beri taʼkidlab kelinayotgan edi.

NASA hali kelgusi orbital apparat buyurtmasining tafsilotlarini rasman oshkor etmagan boʻlsa-da, bozordagi xususiy oʻyinchilar bu vazifaga faol tayyorgarlik koʻrmoqda. Masalan, Firefly kompaniyasi Ocula deb nomlangan tijoriy oy tasvirga olish xizmatini ishlab chiqayotganini eʼlon qilgan boʻlib, uning kameralari Blue Ghost qoʻnish apparatlari bilan birga harakatlanuvchi Elytra platformalariga oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Kompaniyalarning salohiyati va CLPS dasturi

Intuitive Machines esa LRO bortidagi yuqori aniqlikdagi kamerani boshqarish tajribasiga ega boʻlib, shuningdek, Janubiy Koreyaning Danuri oy orbitasidagi apparatidagi ShadowCam kamerasi ishini ham boshqaradi. Hozirda CLPS dasturi yakkalangan qurilmalardan seriyali ishlab chiqarishga oʻtmoqda va Firefly hamda Intuitive Machines kompaniyalari toʻrttadan qoʻnish missiyasini qoʻlga kiritdi.

Ushbu toʻrtta apparat bir xil turdagi asboblar toʻplamini olib yurishi shart va dasturning asosiy vazifasi kompaniyalarning standartlashtirilgan oy platformalarini qanchalik tez ishlab chiqarishini sinovdan oʻtkazishdan iborat. Intuitive Machines Xyustonda oʻz ishlab chiqarish maydonlarini sezilarli darajada kengaytirgan boʻlsa, Firefly ham toza xonalar maydonini toʻrt martadan ziyod oshirdi.

Kelgusidagi ulkan shartnomalar

Keyingi bosqich sifatida CLPS 2.0 dasturi ishga tushishi kutilmoqda. Ushbu yangi shartnoma oʻn yil davomida maksimal 10 milliard dollarni tashkil etib, uning muddatini yana 15 yilgacha uzaytirish va umumiy qiymatini 15 milliard dollargacha oshirish imkoniyatini beradi.

Ushbu moliyaviy va texnik imkoniyatlar doirasida xususiy korxonalar ogʻirroq yuk koʻtaruvchi apparatlarni tayyorlamoqda. Jumladan, Intuitive Machines kompaniyasining Nova-D apparati taxminan 500 kilogramm yukni yetkazib bera olsa, uning uch motorli versiyasi bir tonnagacha yuk tashishga moʻljallangan. Firefly ham bir necha tonna yuk koʻtarish quvvatiga ega kengaytiriladigan Blue Ghost versiyasini ishlab chiqmoqda.

NASAOyLROTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaBugun, 19:51Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiXiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiBugun, 15:28Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiBugun, 13:29Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinBugun, 12:53SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiBugun, 12:29Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari