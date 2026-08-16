Milan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardi

·2·Sport
Milan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardi
Qisqacha

Mayk Menyan va Adrien Rabio Milanellodagi mashg'ulotlarga qaytdi. Bosh murabbiy Ruben Amorim ularga mavsum davomida ko'proq o'ynagani uchun uch kun qo'shimcha dam berganini, bu futbolchilarning iltimosi emas, o'z qarori bo'lganini aytdi. Har ikki futbolchi yakshanba tongida klub qarorgohiga kelib, jismoniy holatini baholash testlaridan o'tmoqda.

Italiyaning Milan klubi yangi Italiya Seriya A mavsumioldi so‘nggi tayyorgarlik haftasiga kirishar ekan, jamoaning asosiy yetakchilari Mayk Menyan va Adrien Rabio Milanellodagi mashg‘ulotlarga qaytishdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchilarning mavsumoldi yig‘inlariga kechroq qo‘shilgani muxlislar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan edi, biroq bosh murabbiy Ruben Amorim bu qarorni himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rossonerilar Manchester Yunayted ustidan yorqin g‘alaba qozongan o‘yinda aynan Menyan va Rabio maydonga tushmagandi. Bu holat muxlislar va mutaxassislarda jamoaning yangi mavsumdagi shayligi bo‘yicha turli savollarni tug‘dirdi. Biroq bosh murabbiy Ruben Amorim Polshdagi bahsdan so‘ng mazkur holatga oydinlik kiritib, futbolchilarga qo‘shimcha dam berish uning shaxsiy qarori bo‘lganini qat’iy ta’kidladi.

Murabbiyning taktik qarori va futbolchilarning dam olishi

Ruben Amorimning tushuntirishicha, fransuz futbolchilariga mavsum davomida ko‘proq o‘yin o‘tkazgani sababli qo‘shimcha uch kunlik ta’til berilgan. Amorim o‘z so‘zida zamonaviy futboldagi zich taqvim va o‘yinchilarning jismoniy zo‘riqishiga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Amorimning so‘zlariga ko‘ra: “Rabio va Menyan ko‘proq o‘ynagani uchun ularga ko‘proq dam berildi. Bu men uchun muhim edi. Hamma o‘yinlar sonidan va futbolchilar zo‘riqishni ko‘tara olmayotganidan shikoyat qiladi. Men ularga uch kun qo‘shimcha dam berdim, chunki ular bugungi o‘yinda qatnasha olmasligini oldindan bilgandim. Bu o‘yinchilarning iltimosi emas, mening qarorim edi”, — deya vaziyatga aniqlik kiritdi murabbiy.

Shanba kuni yakunlangan vaqtdan so‘ng, yakshanba tongida har ikki futbolchi klub qarorgohiga yetib keldi. Dastlabki bosqichda ular jismoniy holatni baholash testlaridan o‘tishmoqda. Ta’til davomida shaxsiy reja asosida shug‘ullangan futbolchilarning sport formasi maxsus dastur yordamida tiklanmoqda.

Torino bilan o‘yin oldidan to‘liq tarkib

Milanellodan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, dushanba kuni futbolchilarga tiklanish uchun yana bir kun dam beriladi va seshanbadan boshlab ular umumiy guruh mashg‘ulotlariga qo‘shilishadi. Bu joriy yozda Ruben Amorim ixtiyorida ilk bor to‘liq asosiy tarkib jamlanishini ta’minlaydi.

Amorimning fikricha, berilgan qo‘shimcha dam kunlari nafaqat avgust oyidagi start, balki fevral va mart oylaridagi hal qiluvchi bosqichlar uchun ham futbolchilar sog‘lig‘ini saqlashga xizmat qiladi. U o‘yinchilarning mashg‘ulotlarga qaytishni juda istaganini, biroq ularning muddatidan oldin zo‘riqib qolmasligi uchun o‘zi yakuniy qaror qabul qilganini qo‘shimcha qildi.

MilanRuben AmorimAdrien RabioMayk MenyanSerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ethan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqdaEthan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqdaBugun, 19:35Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaYuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaBugun, 19:11Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdiBugun, 18:52“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildiBugun, 18:13Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha