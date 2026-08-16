Milan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardi
Mayk Menyan va Adrien Rabio Milanellodagi mashg'ulotlarga qaytdi. Bosh murabbiy Ruben Amorim ularga mavsum davomida ko'proq o'ynagani uchun uch kun qo'shimcha dam berganini, bu futbolchilarning iltimosi emas, o'z qarori bo'lganini aytdi. Har ikki futbolchi yakshanba tongida klub qarorgohiga kelib, jismoniy holatini baholash testlaridan o'tmoqda.
Italiyaning Milan klubi yangi Italiya Seriya A mavsumioldi so‘nggi tayyorgarlik haftasiga kirishar ekan, jamoaning asosiy yetakchilari Mayk Menyan va Adrien Rabio Milanellodagi mashg‘ulotlarga qaytishdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchilarning mavsumoldi yig‘inlariga kechroq qo‘shilgani muxlislar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan edi, biroq bosh murabbiy Ruben Amorim bu qarorni himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rossonerilar Manchester Yunayted ustidan yorqin g‘alaba qozongan o‘yinda aynan Menyan va Rabio maydonga tushmagandi. Bu holat muxlislar va mutaxassislarda jamoaning yangi mavsumdagi shayligi bo‘yicha turli savollarni tug‘dirdi. Biroq bosh murabbiy Ruben Amorim Polshdagi bahsdan so‘ng mazkur holatga oydinlik kiritib, futbolchilarga qo‘shimcha dam berish uning shaxsiy qarori bo‘lganini qat’iy ta’kidladi.
Murabbiyning taktik qarori va futbolchilarning dam olishiRuben Amorimning tushuntirishicha, fransuz futbolchilariga mavsum davomida ko‘proq o‘yin o‘tkazgani sababli qo‘shimcha uch kunlik ta’til berilgan. Amorim o‘z so‘zida zamonaviy futboldagi zich taqvim va o‘yinchilarning jismoniy zo‘riqishiga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Amorimning so‘zlariga ko‘ra: “Rabio va Menyan ko‘proq o‘ynagani uchun ularga ko‘proq dam berildi. Bu men uchun muhim edi. Hamma o‘yinlar sonidan va futbolchilar zo‘riqishni ko‘tara olmayotganidan shikoyat qiladi. Men ularga uch kun qo‘shimcha dam berdim, chunki ular bugungi o‘yinda qatnasha olmasligini oldindan bilgandim. Bu o‘yinchilarning iltimosi emas, mening qarorim edi”, — deya vaziyatga aniqlik kiritdi murabbiy.
Shanba kuni yakunlangan vaqtdan so‘ng, yakshanba tongida har ikki futbolchi klub qarorgohiga yetib keldi. Dastlabki bosqichda ular jismoniy holatni baholash testlaridan o‘tishmoqda. Ta’til davomida shaxsiy reja asosida shug‘ullangan futbolchilarning sport formasi maxsus dastur yordamida tiklanmoqda.
Torino bilan o‘yin oldidan to‘liq tarkibMilanellodan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, dushanba kuni futbolchilarga tiklanish uchun yana bir kun dam beriladi va seshanbadan boshlab ular umumiy guruh mashg‘ulotlariga qo‘shilishadi. Bu joriy yozda Ruben Amorim ixtiyorida ilk bor to‘liq asosiy tarkib jamlanishini ta’minlaydi.
Amorimning fikricha, berilgan qo‘shimcha dam kunlari nafaqat avgust oyidagi start, balki fevral va mart oylaridagi hal qiluvchi bosqichlar uchun ham futbolchilar sog‘lig‘ini saqlashga xizmat qiladi. U o‘yinchilarning mashg‘ulotlarga qaytishni juda istaganini, biroq ularning muddatidan oldin zo‘riqib qolmasligi uchun o‘zi yakuniy qaror qabul qilganini qo‘shimcha qildi.
…