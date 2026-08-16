Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdi
Germaniya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Frankfurt shahridagi DFB qarorgohida ilk ish kunini rasman boshladi. 59 yoshli mutaxassis milliy jamoaning yaqin muddatli rejalari va uzoq muddatli qarashlarini taqdim etdi. Klopp 2026 yilgi Jahon chempionatidan erta chiqib ketgan jamoani noldan shakllantirmasdan, mavjud salohiyatni saqlab qolish va rivojlantirish niyatida ekanini bildirdi.
Germaniya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Frankfurt shahridagi DFB qarorgohiga tashrif buyurib, oʻzining ilk ish kunini rasman boshladi. Goal.com xabar berishicha, iyul oyining oxirida Julian Nagelsmann oʻrnini egallagan taniqli mutaxassis milliy jamoa kelajagi boʻyicha oʻzining yaqin muddatli rejalari hamda uzoq muddatli qarashlarini omma eʼtiboriga havola etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Borussiya Dortmund va Liverpul klublaridagi muvaffaqiyatli faoliyati bilan tanilgan 59 yoshli murabbiy yangi ish joyidagi muhit aks etgan suratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylashtirdi. Garchi masʼuliyat yukri ogʻir boʻlsa-da, Yurgen Klopp oʻziga xos hazil mutoyibasini yoʻqotgani yoʻq. U DFB rasmiy saytiga bergan ilk intervyusida doʻstlariga yoʻllagan xabarlari haqida kulib gapirib oʻtdi.
Yangi lavozim va dastlabki hazillarKloppning aytishicha, u doʻstlariga yozgan WhatsApp xabarlarini «Bundestrainer Klopp» deya imzolashni boshlagan. Aslida bu juda gʻalati eshitilsa-da, yaqin oʻrtoqlari davrasida bunday murojaat oʻrinli ekanini taʼkidladi. Biroq ish boshlanishi bilan mutaxassis butunlay jiddiy masalalarga eʼtibor qaratdi.
Germaniya terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidan erta chiqib ketishi millatda katta hafsalasizlikni keltirib chiqargan edi. Shunga qaramay, tajribali murabbiy mavjud poydevorni butunlay buzib tashlab, noldan boshlash niyatida emasligini qatʼiy bildirdi. U jamoadagi mavjud salohiyatni saqlab qolgan holda, uni yanada rivojlantirish tarafdori ekanini maʼlum qildi.
Jamoani tubdan oʻzgartirish rejasi yoʻq«Jahon chempionati koʻngildagidek oʻtmagan boʻlsa, barchasini oq varaqdan boshlash kerak, degan fikr xayolingizga kelishi mumkin. Biroq bu mutlaqo shart emas», — deydi Klopp. U oʻz ishini futbolchilar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqadan koʻra, Germaniya futbol tizimidagi ichki aloqalarni mustahkamlashdan boshlagan.
Ayni paytda koʻplab futbolchilar yozgi taʼtildan qaytayotgan bir paytda, murabbiy insoniy omilga tayanmoqda. U oʻz zimmasiga ikkita asosiy masʼuliyat sohasini olganini taʼkidladi: birinchisi — asosiy milliy jamoa, ikkinchisi esa qolgan barcha jarayonlar. Shu maqsadda u Bundesliganing boshqa klublariga tashrif buyurib, mahalliy murabbiylar bilan fikr almashmoqda.
…