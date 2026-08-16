Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdi

·15·Sport
Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasidagi ishiga kirishdi
Qisqacha

Germaniya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Frankfurt shahridagi DFB qarorgohida ilk ish kunini rasman boshladi. 59 yoshli mutaxassis milliy jamoaning yaqin muddatli rejalari va uzoq muddatli qarashlarini taqdim etdi. Klopp 2026 yilgi Jahon chempionatidan erta chiqib ketgan jamoani noldan shakllantirmasdan, mavjud salohiyatni saqlab qolish va rivojlantirish niyatida ekanini bildirdi.

Germaniya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Frankfurt shahridagi DFB qarorgohiga tashrif buyurib, oʻzining ilk ish kunini rasman boshladi. Goal.com xabar berishicha, iyul oyining oxirida Julian Nagelsmann oʻrnini egallagan taniqli mutaxassis milliy jamoa kelajagi boʻyicha oʻzining yaqin muddatli rejalari hamda uzoq muddatli qarashlarini omma eʼtiboriga havola etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Borussiya Dortmund va Liverpul klublaridagi muvaffaqiyatli faoliyati bilan tanilgan 59 yoshli murabbiy yangi ish joyidagi muhit aks etgan suratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylashtirdi. Garchi masʼuliyat yukri ogʻir boʻlsa-da, Yurgen Klopp oʻziga xos hazil mutoyibasini yoʻqotgani yoʻq. U DFB rasmiy saytiga bergan ilk intervyusida doʻstlariga yoʻllagan xabarlari haqida kulib gapirib oʻtdi.

Yangi lavozim va dastlabki hazillar

Kloppning aytishicha, u doʻstlariga yozgan WhatsApp xabarlarini «Bundestrainer Klopp» deya imzolashni boshlagan. Aslida bu juda gʻalati eshitilsa-da, yaqin oʻrtoqlari davrasida bunday murojaat oʻrinli ekanini taʼkidladi. Biroq ish boshlanishi bilan mutaxassis butunlay jiddiy masalalarga eʼtibor qaratdi.

Germaniya terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidan erta chiqib ketishi millatda katta hafsalasizlikni keltirib chiqargan edi. Shunga qaramay, tajribali murabbiy mavjud poydevorni butunlay buzib tashlab, noldan boshlash niyatida emasligini qatʼiy bildirdi. U jamoadagi mavjud salohiyatni saqlab qolgan holda, uni yanada rivojlantirish tarafdori ekanini maʼlum qildi.

Jamoani tubdan oʻzgartirish rejasi yoʻq

«Jahon chempionati koʻngildagidek oʻtmagan boʻlsa, barchasini oq varaqdan boshlash kerak, degan fikr xayolingizga kelishi mumkin. Biroq bu mutlaqo shart emas», — deydi Klopp. U oʻz ishini futbolchilar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqadan koʻra, Germaniya futbol tizimidagi ichki aloqalarni mustahkamlashdan boshlagan.

Ayni paytda koʻplab futbolchilar yozgi taʼtildan qaytayotgan bir paytda, murabbiy insoniy omilga tayanmoqda. U oʻz zimmasiga ikkita asosiy masʼuliyat sohasini olganini taʼkidladi: birinchisi — asosiy milliy jamoa, ikkinchisi esa qolgan barcha jarayonlar. Shu maqsadda u Bundesliganing boshqa klublariga tashrif buyurib, mahalliy murabbiylar bilan fikr almashmoqda.

Kelajak sari qadamlar

Yurgen Klopp mavsum boshlanishidan oldin imkon qadar koʻproq klub va futbolchilar bilan shaxsan uchrashishni rejalashtirgan. U oʻyinchilarning nafaqat statistikasini, balki ularni nima harakatga keltirishi, qayerdan kelgani va qayerga intilishini yaqindan bilib olishni muhim deb biladi. Ushbu qadam-baqadam yondashuv Germaniya terma jamoasining kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam zamin yaratishi kutilmoqda.

Yurgen KloppGermaniyaDFBFutbolBundeslig
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ethan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqdaEthan Nwaneri Arsenalni tark etishi mumkin, Milan esa transferga qiziqmoqdaBugun, 19:35Milan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardiMilan asosiy futbolchilarini mashg‘ulotlarga qaytardiBugun, 19:32Yuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaYuventus Emiliano Martines transferi boʻyicha muzokaralar olib bormoqdaBugun, 19:11“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildi“Arsenal” va “Manchester Siti” final tarkibini e’lon qildiBugun, 18:13Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiBugun, 16:50Bavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBavariya Joau Palinya transferi borasida icaraga rozi boʻlishi mumkinBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha