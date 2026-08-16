Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!
AQSHlik tadbirkor Brent Andervud 2018 yilda Kaliforniyadagi tashlandiq Cerro Gordo shaharchasini 1,4 million dollarga sotib olgan. U 2020 yildan beri 22 ta bino, eski kumush konlari va tarixiy inshootlar joylashgan hududda deyarli yolg‘iz yashab kelmoqda. Andervudga 7 ta mushuk va bir nechta echki hamroh bo‘lib, u shaharchani qayta tiklash va tarixiy qiyofasini asrash bilan shug‘ullanadi.
AQSHlik tadbirkor Brent Andervudning hayoti oddiy shaharliklardan keskin farq qiladi. U butun boshli tashlandiq shaharni sotib olib, yillar davomida u yerda yolg‘iz hayot kechirmoqda.
“Arvoh shahar” endi uning mulki. Andervud 2018 yilda Kaliforniyadagi tashlandiq Cerro Gordo shaharchasini 1,4 million dollarga sotib olgan. 2020 yildan beri esa u shu hududda deyarli yolg‘iz yashab kelmoqda.
Shaharchada:
22 ta bino;
eski kumush konlari;
tarixiy inshootlar;
tashlandiq ko‘chalar mavjud.
Bir paytlar odamlar gavjum bo‘lgan shaharcha bugun deyarli faqat uning uchun “uy”ga aylangan.
Yolg‘iz emas: mushuk va echkilari bor
Andervudning doimiy hamrohlari esa 7 ta mushuk va bir nechta echki. U butun shaharni o‘z ixtiyorida saqlab, uni qayta tiklash va tarixiy qiyofasini asrash bilan shug‘ullanadi.
Tasavvur qiling: butun bir shahar sizniki, ammo atrofingizda odam yo‘q. Siz bunday joyda yolg‘iz yashay olarmidingiz?
…