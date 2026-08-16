Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?
Braziliyaning Tokantins shtatida ta'mirlash vaqtida qariyb 10 yil davomida pol ostida qolib ketgan sariq oyoqli toshbaqa — jabuti tirik holda topildi. U pol yotqizilgan paytda tasodifan yopiq joyda qolib ketgan bo'lishi mumkin, mutaxassislar esa toshbaqaning sekin metabolizmi sabab juda kam energiya sarflashini ta'kidlamoqda. Taxminlarga ko'ra, jabuti pol ostidagi namlik, mayda hasharotlar va boshqa organik moddalar hisobiga minimal darajada oziqlangan.
Braziliyada ta’mirlash vaqtida qariyb 10 yil davomida uyning pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi. G‘ayrioddiy voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Tokantins shtatidagi uy egalari pol plitkalarini olib tashlayotgan paytda uning ostida bo‘shliq borligini payqashgan.
Ichkariga qarashganda esa sariq oyoqli toshbaqa — jabutiga duch kelishgan.
Oila ma’lumotiga ko‘ra, pol taxminan 10 yil avval yotqizilgan. Shuning uchun toshbaqa qurilish vaqtida tasodifan pol ostida qolib ketgan bo‘lishi mumkin.
Eng hayratlanarlisi — u yillar davomida yopiq joyda qolganiga qaramay, tirik qolgan.
Qanday qilib omon qoldi?
Mutaxassislar toshbaqalarning metabolizmi juda sekin kechishi sababli ular nihoyatda kam energiya sarflashini ta’kidlamoqda.
Taxminlarga ko‘ra, toshbaqa pol ostidagi namlik, mayda hasharotlar va boshqa organik moddalar hisobiga minimal darajada oziqlangan bo‘lishi mumkin.
Toshbaqa topilganida juda zaif bo‘lgan, biroq harakatlanayotgani va atrof-muhitga munosabat bildirayotgani kuzatilgan.
Qutqarilib, yana oziqlantirilgach, uning sog‘lig‘i asta-sekin yaxshilana boshlagan.
Qariyb 10 yil pol ostida qolib, tirik chiqqan toshbaqa tabiatning omon qolish qobiliyati naqadar hayratlanarli ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
…