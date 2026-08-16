Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqda

·3·Texno
Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqda
Qisqacha

Zamonaviy OLED-televizorlar displey panellarining yeyilish tezligi 10 yil avvalgi modellarnikidan deyarli farq qilmaydi. Rtings tadqiqotida 2017 yilda chiqarilgan LG C7 modeli 2020–2023 yillarda ishlab chiqarilgan yangi televizorlar bilan solishtirilib, barcha qurilmalar 10 ming soat davomida SDR rejimida maksimal yorqinlikda sinovdan o'tkazilgan. Yangi panellar texnik jihatdan chidamliroq bo'lsa-da, ularning yuqori yorqinligi yeyilish jarayonini tezlashtiradi.

Soʻnggi yillarda OLED-televizorlar texnologik jihatdan sezilarli darajada oʻzgarganiga qaramay, ularning displey panellari avvalgidek tezlikda ishdan chiqmoqda. ixbt.com nashrining Rtings tadqiqotiga tayanib xabar berishicha, zamonaviy OLED ekranlarning yeyilish tezligi bundan oʻn yil oldingi modellarnikidan deyarli farq qilmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot davomida mutaxassislar 2017 yilda chiqarilgan LG C7 modelini 2020–2023 yillarda ishlab chiqarilgan bir qator yangi televizorlar bilan solishtirishdi. Sinov shartlariga koʻra, barcha qurilmalar oʻn ming soat davomida tinimsiz ishlagan va ularda maxsus yangiliklar telekanali namoyish etib borilgan. Bunda barcha sinovdagi televizorlar SDR rejimida oʻzining maksimal yorqinlik darajasida ishlashi taʼminlangan.

Texnik yutuqlar nima uchun natija bermadi?

Oʻtkazilgan keng koʻlamli sinov natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi avlod televizorlari 2017 yilgi LG C7 modeliga nisbatan sezilarli darajada kamroq darajada qaytarib boʻlmaydigan darajada yeyilish holatlarini koʻrsatmagan. Garchi tahlilchilar yangi panellar texnik nuqtai nazardan chidamliroq ekanini taʼkidlashsa-da, amalda boshqa omillar muhim rol oʻynagan.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, zamonaviy OLED-displeylar turli muhandislik yechimlari evaziga chidamlilik boʻyicha oldingi avloddan ustun turadi. Biroq shu bilan birga, ular ancha yuqori yorqinlik koʻrsatkichlariga ham ega. Statistika shuni koʻrsatadiki, aksariyat foydalanuvchilar oʻz qurilmalaridan doimiy ravishda maksimal yorqinlik rejimida foydalanishni afzal koʻradi.

Maʼlumki, OLED ekranlarning yorqinligi LCD panellarga qaraganda biroz pastroq boʻladi, shuning uchun foydalanuvchilar undan eng yuqori darajada foydalanishga intiladi. Biroq ekranning maksimal yorqinligi uning yeyilish tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Natijada, ishlab chiqaruvchilar erishgan texnik yaxshilanishlar va panel chidamliligining oshishi foydalanuvchilar tomonidan maksimal yorqinlikning faol ishlatilishi tufayli butunlay yoʻqqa chiqarilmoqda. Yaʼni, yangi televizorlar mustahkamroq boʻlsa-da, ularning kuchaytirilgan yorqinligi avvalgi muammolarni yana qaytarmoqda.

OLEDTelevizorlarRtingsLGTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaNASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:23Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiXiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiBugun, 15:28Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiBugun, 13:29Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinBugun, 12:53SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiBugun, 12:29Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari