Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqda
Zamonaviy OLED-televizorlar displey panellarining yeyilish tezligi 10 yil avvalgi modellarnikidan deyarli farq qilmaydi. Rtings tadqiqotida 2017 yilda chiqarilgan LG C7 modeli 2020–2023 yillarda ishlab chiqarilgan yangi televizorlar bilan solishtirilib, barcha qurilmalar 10 ming soat davomida SDR rejimida maksimal yorqinlikda sinovdan o'tkazilgan. Yangi panellar texnik jihatdan chidamliroq bo'lsa-da, ularning yuqori yorqinligi yeyilish jarayonini tezlashtiradi.
Soʻnggi yillarda OLED-televizorlar texnologik jihatdan sezilarli darajada oʻzgarganiga qaramay, ularning displey panellari avvalgidek tezlikda ishdan chiqmoqda. ixbt.com nashrining Rtings tadqiqotiga tayanib xabar berishicha, zamonaviy OLED ekranlarning yeyilish tezligi bundan oʻn yil oldingi modellarnikidan deyarli farq qilmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqot davomida mutaxassislar 2017 yilda chiqarilgan LG C7 modelini 2020–2023 yillarda ishlab chiqarilgan bir qator yangi televizorlar bilan solishtirishdi. Sinov shartlariga koʻra, barcha qurilmalar oʻn ming soat davomida tinimsiz ishlagan va ularda maxsus yangiliklar telekanali namoyish etib borilgan. Bunda barcha sinovdagi televizorlar SDR rejimida oʻzining maksimal yorqinlik darajasida ishlashi taʼminlangan.
Texnik yutuqlar nima uchun natija bermadi?Oʻtkazilgan keng koʻlamli sinov natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi avlod televizorlari 2017 yilgi LG C7 modeliga nisbatan sezilarli darajada kamroq darajada qaytarib boʻlmaydigan darajada yeyilish holatlarini koʻrsatmagan. Garchi tahlilchilar yangi panellar texnik nuqtai nazardan chidamliroq ekanini taʼkidlashsa-da, amalda boshqa omillar muhim rol oʻynagan.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, zamonaviy OLED-displeylar turli muhandislik yechimlari evaziga chidamlilik boʻyicha oldingi avloddan ustun turadi. Biroq shu bilan birga, ular ancha yuqori yorqinlik koʻrsatkichlariga ham ega. Statistika shuni koʻrsatadiki, aksariyat foydalanuvchilar oʻz qurilmalaridan doimiy ravishda maksimal yorqinlik rejimida foydalanishni afzal koʻradi.
Maʼlumki, OLED ekranlarning yorqinligi LCD panellarga qaraganda biroz pastroq boʻladi, shuning uchun foydalanuvchilar undan eng yuqori darajada foydalanishga intiladi. Biroq ekranning maksimal yorqinligi uning yeyilish tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.
Natijada, ishlab chiqaruvchilar erishgan texnik yaxshilanishlar va panel chidamliligining oshishi foydalanuvchilar tomonidan maksimal yorqinlikning faol ishlatilishi tufayli butunlay yoʻqqa chiqarilmoqda. Yaʼni, yangi televizorlar mustahkamroq boʻlsa-da, ularning kuchaytirilgan yorqinligi avvalgi muammolarni yana qaytarmoqda.
…