Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladi

·54·Sport
Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladi

Jahon chempionatlari tarixida yangi sahifa ochildi: Kabo-Verde terma jamoasi pley-off bosqichiga yoʻllanma olgan eng kichik davlatga aylandi. Guruh bosqichidagi matonatli oʻyinlaridan soʻng, Atlantika okeani orollaridan kelgan ushbu jamoa nimchorak finalda amaldagi jahon chempioni Argentina va afsonaviy Lionel Messi bilan kuch sinashadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarixiy natija Xyustonda oʻtgan Saudiya Arabistoniga qarshi bahsdan soʻng qayd etildi. Uchrashuv 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlangach, futbolchilar maydon markazida toʻplanib, mobil telefon orqali Ispaniya va Urugvay oʻrtasidagi oʻyin natijasini hayajon bilan kuzatishdi. Ispaniyaning gʻalabasi Kabo-Verdeni "H" guruhida ikkinchi oʻrin bilan keyingi bosqichga olib chiqdi.

Kabo-Verde guruh bosqichini magʻlubiyatsiz yakunlagani diqqatga sazovordir. Ular Ispaniya bilan nursiz durang oʻynashgan boʻlsa, Urugvay bilan 2:2 hisobidagi jangovar natijani qayd etishgan edi. Bu natijalar jamoaning tasodifan pley-offga chiqmaganini, balki haqiqiy kurashuvchanlik namoyish etganini koʻrsatadi.

Katta orzular sari yoʻl

Jamoa sardori va 40 yoshli faxriy darvozabon Vozinha ushbu muvaffaqiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashira olmadi. Uning taʼkidlashicha, koʻpchilik bu kichik davlat vakillarining hatto bitta gʻalaba qozonishiga ham ishonmagan edi. Biroq, Kabo-Verde maydonda oʻzining texnik va taktik salohiyatini toʻliq namoyish eta oldi.

"Biz bu yerga shunchaki durang uchun kelmaganmiz, har doim gʻalaba qozonishni istaymiz. Saudiya Arabistoni kuchli raqib, ammo biz koʻproq toʻpga egalik qildik va koʻproq vaziyatlar yaratdik. Endi esa Lionel Messi va Argentina bilan oʻynash – har bir futbolchi uchun ushalgan orzudir," – deydi Vozinha Goal.com nashriga bergan intervyusida.

Ushbu yutuq nafaqat orol aholisi, balki butun dunyo boʻylab tarqalgan Kabo-Verde diasporasi uchun ham gʻurur manbaiga aylandi. Vozinhaning soʻzlariga koʻra, jamoa aʼzolari qiyinchiliklar bilan ulgʻaygan va ota-bobolaridan matonatni oʻrgangan. Bu ruh ularga maydonda yirik davlatlar bilan tengma-teng kurashish imkonini bermoqda.

Argentina bilan toʻqnashuvdan nimalar kutish mumkin?

Argentina terma jamoasi uchun ushbu bahs navbatdagi qadam boʻlib koʻrinsa-da, Kabo-Verde kabi "jangchi" jamoalar har doim kutilmagan sovgʻalar taqdim etishi mumkin. Lionel Messi boshchiligidagi yulduzli tarkibga qarshi oʻyin orolliklar uchun oʻz tarixidagi eng muhim uchrashuv hisoblanadi.

Kabo-Verde futbolchilari oʻzlarini dunyoga tanitish va kichik davlatlar ham katta yutuqlarga qodirligini isbotlash uchun maydonga tushishadi. Ular nafaqat oʻz mamlakatini, balki butun dunyodagi kam sonli xalqlarning sharafini himoya qilishmoqda. Endi barcha muxlislarning eʼtibori Lionel Messi va bu jasur "mitti" jamoa oʻrtasidagi qarama-qarshilikka qaratiladi.

Jahon ChempionatiArgentinaLionel MessiKabo-VerdeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaLionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaBugun, 17:13Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Bugun, 17:12Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Bugun, 16:57Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi