Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladi
Jahon chempionatlari tarixida yangi sahifa ochildi: Kabo-Verde terma jamoasi pley-off bosqichiga yoʻllanma olgan eng kichik davlatga aylandi. Guruh bosqichidagi matonatli oʻyinlaridan soʻng, Atlantika okeani orollaridan kelgan ushbu jamoa nimchorak finalda amaldagi jahon chempioni Argentina va afsonaviy Lionel Messi bilan kuch sinashadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarixiy natija Xyustonda oʻtgan Saudiya Arabistoniga qarshi bahsdan soʻng qayd etildi. Uchrashuv 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlangach, futbolchilar maydon markazida toʻplanib, mobil telefon orqali Ispaniya va Urugvay oʻrtasidagi oʻyin natijasini hayajon bilan kuzatishdi. Ispaniyaning gʻalabasi Kabo-Verdeni "H" guruhida ikkinchi oʻrin bilan keyingi bosqichga olib chiqdi.
Kabo-Verde guruh bosqichini magʻlubiyatsiz yakunlagani diqqatga sazovordir. Ular Ispaniya bilan nursiz durang oʻynashgan boʻlsa, Urugvay bilan 2:2 hisobidagi jangovar natijani qayd etishgan edi. Bu natijalar jamoaning tasodifan pley-offga chiqmaganini, balki haqiqiy kurashuvchanlik namoyish etganini koʻrsatadi.
Katta orzular sari yoʻlJamoa sardori va 40 yoshli faxriy darvozabon Vozinha ushbu muvaffaqiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashira olmadi. Uning taʼkidlashicha, koʻpchilik bu kichik davlat vakillarining hatto bitta gʻalaba qozonishiga ham ishonmagan edi. Biroq, Kabo-Verde maydonda oʻzining texnik va taktik salohiyatini toʻliq namoyish eta oldi.
"Biz bu yerga shunchaki durang uchun kelmaganmiz, har doim gʻalaba qozonishni istaymiz. Saudiya Arabistoni kuchli raqib, ammo biz koʻproq toʻpga egalik qildik va koʻproq vaziyatlar yaratdik. Endi esa Lionel Messi va Argentina bilan oʻynash – har bir futbolchi uchun ushalgan orzudir," – deydi Vozinha Goal.com nashriga bergan intervyusida.
Ushbu yutuq nafaqat orol aholisi, balki butun dunyo boʻylab tarqalgan Kabo-Verde diasporasi uchun ham gʻurur manbaiga aylandi. Vozinhaning soʻzlariga koʻra, jamoa aʼzolari qiyinchiliklar bilan ulgʻaygan va ota-bobolaridan matonatni oʻrgangan. Bu ruh ularga maydonda yirik davlatlar bilan tengma-teng kurashish imkonini bermoqda.
Argentina bilan toʻqnashuvdan nimalar kutish mumkin?Argentina terma jamoasi uchun ushbu bahs navbatdagi qadam boʻlib koʻrinsa-da, Kabo-Verde kabi "jangchi" jamoalar har doim kutilmagan sovgʻalar taqdim etishi mumkin. Lionel Messi boshchiligidagi yulduzli tarkibga qarshi oʻyin orolliklar uchun oʻz tarixidagi eng muhim uchrashuv hisoblanadi.
Kabo-Verde futbolchilari oʻzlarini dunyoga tanitish va kichik davlatlar ham katta yutuqlarga qodirligini isbotlash uchun maydonga tushishadi. Ular nafaqat oʻz mamlakatini, balki butun dunyodagi kam sonli xalqlarning sharafini himoya qilishmoqda. Endi barcha muxlislarning eʼtibori Lionel Messi va bu jasur "mitti" jamoa oʻrtasidagi qarama-qarshilikka qaratiladi.
…