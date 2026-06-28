Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladi

·66·Sport
Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi bahsda maydonga tushib, futbol tarixidagi navbatdagi unikal natijani qayd etdi. Dallasdagi stadionda boʻlib oʻtgan uchrashuvda amaldagi chempionlar 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, pley-off bosqichiga maksimal ochko bilan yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni jamoa pley-off yoʻllanmasini muddatidan avval hal qilgani sababli asosiy tarkib futbolchilariga dam berishga qaror qildi. Shu bois Lionel Messi oʻyinni zaxira oʻrindigʻida boshladi. Birinchi boʻlimda argentinaliklar tarkibidagi rotatsiyaga qaramay, katta ustunlikka ega boʻlishdi. Avvaliga jarohati sabab 2022-yilgi mundialni oʻtkazib yuborgan Giovani Lo Celso jarima zarbasidan hisobni ochgan boʻlsa, keyinchalik Lautaro Martinez penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.

Tarixiy rekord: Yetti oʻyin, yetti gol

Uchrashuvning 60-daqiqasida maydonga tushgan Lionel Messi oʻzining rekordlar seriyasini davom ettirdi. Bahsning 80-daqiqasida jarima zarbasini mahorat bilan ijro etgan 39 yoshli hujumchi jahon chempionatlari tarixida ketma-ket yettita oʻyinda gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Bu natija jahon futboli tarixida hali hech bir oʻyinchi tomonidan qayd etilmagan mislsiz koʻrsatkichdir.

Ushbu gol Messining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 19 taga yetkazdi. Shu tariqa u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatidagi oʻrnini yanada mustahkamlab oldi. Hozirda u 16 tadan gol urgan Miroslav Klose va Kylian Mbappe hamda 15 ta golga ega braziliyalik afsonaviy Ronaldo Nazariodan sezilarli darajada oʻzib ketgan.

Shuningdek, Lionel Messi joriy 2026-yilgi jahon chempionatining "Oltin butsa" poygasida ham yetakchilikni qoʻlga oldi. Ayni damda uning hisobida 6 ta gol mavjud. U eng yaqin taʼqibchilari — Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe va Erling Xolandni ikki goldan koʻproqqa ortda qoldirmoqda.

Oʻyindan soʻng Lionel Messi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida gʻalabani nishonlar ekan, jamoaviy birdamlikka urgʻu berdi. "Guruh bosqichini yakunlash uchun yana bir gʻalaba. Biz hali ham birgamiz...", — deb yozdi Argentina terma jamoasi sardori oʻz muxlislariga qarata.

Argentina terma jamoasi Meksika va Fransiya bilan bir qatorda guruh bosqichini 100 foizlik natija bilan yakunlagan sanoqli jamoalardan biriga aylandi. Endilikda "albiseleste" chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida 1/16 final bosqichi oʻyinlariga tayyorgarlik koʻradi. Messining ajoyib sport formasi esa muxlislarda Argentina yana bir bor oltin medallarni qoʻlga kiritishi borasida katta umid uygʻotmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldiJud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldiBugun, 13:38Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondiJud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondiBugun, 13:37Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi