Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi bahsda maydonga tushib, futbol tarixidagi navbatdagi unikal natijani qayd etdi. Dallasdagi stadionda boʻlib oʻtgan uchrashuvda amaldagi chempionlar 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, pley-off bosqichiga maksimal ochko bilan yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni jamoa pley-off yoʻllanmasini muddatidan avval hal qilgani sababli asosiy tarkib futbolchilariga dam berishga qaror qildi. Shu bois Lionel Messi oʻyinni zaxira oʻrindigʻida boshladi. Birinchi boʻlimda argentinaliklar tarkibidagi rotatsiyaga qaramay, katta ustunlikka ega boʻlishdi. Avvaliga jarohati sabab 2022-yilgi mundialni oʻtkazib yuborgan Giovani Lo Celso jarima zarbasidan hisobni ochgan boʻlsa, keyinchalik Lautaro Martinez penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.
Tarixiy rekord: Yetti oʻyin, yetti golUchrashuvning 60-daqiqasida maydonga tushgan Lionel Messi oʻzining rekordlar seriyasini davom ettirdi. Bahsning 80-daqiqasida jarima zarbasini mahorat bilan ijro etgan 39 yoshli hujumchi jahon chempionatlari tarixida ketma-ket yettita oʻyinda gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Bu natija jahon futboli tarixida hali hech bir oʻyinchi tomonidan qayd etilmagan mislsiz koʻrsatkichdir.
Ushbu gol Messining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 19 taga yetkazdi. Shu tariqa u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatidagi oʻrnini yanada mustahkamlab oldi. Hozirda u 16 tadan gol urgan Miroslav Klose va Kylian Mbappe hamda 15 ta golga ega braziliyalik afsonaviy Ronaldo Nazariodan sezilarli darajada oʻzib ketgan.
Shuningdek, Lionel Messi joriy 2026-yilgi jahon chempionatining "Oltin butsa" poygasida ham yetakchilikni qoʻlga oldi. Ayni damda uning hisobida 6 ta gol mavjud. U eng yaqin taʼqibchilari — Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe va Erling Xolandni ikki goldan koʻproqqa ortda qoldirmoqda.
Oʻyindan soʻng Lionel Messi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida gʻalabani nishonlar ekan, jamoaviy birdamlikka urgʻu berdi. "Guruh bosqichini yakunlash uchun yana bir gʻalaba. Biz hali ham birgamiz...", — deb yozdi Argentina terma jamoasi sardori oʻz muxlislariga qarata.
Argentina terma jamoasi Meksika va Fransiya bilan bir qatorda guruh bosqichini 100 foizlik natija bilan yakunlagan sanoqli jamoalardan biriga aylandi. Endilikda "albiseleste" chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida 1/16 final bosqichi oʻyinlariga tayyorgarlik koʻradi. Messining ajoyib sport formasi esa muxlislarda Argentina yana bir bor oltin medallarni qoʻlga kiritishi borasida katta umid uygʻotmoqda.
…