«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdi

·53·Dunyo
«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdi
Qisqacha

Dmitriy Kuleba ballistik raketa uchirilganidan so'ng raketa taxminan 30 soniyada yetib kelishi sababli tinch aholining boshpanaga borishga deyarli vaqti qolmasligini aytdi. U rasmiylardan raketa uchirilishiga tayyorgarlik alomatlari sezilganda aholini bir-ikki soat oldin xavfsiz joylarga yo'naltiradigan tizim yaratishni so'radi. Siyosiy ekspert Oleg Soskin Kropivnitskiy va Kriviy Rih kabi shaharlarda raketa trevogasi o'z vaqtida yangramayotganini tanqid qildi.

Ukrainada Rossiyaning ballistik raketa zarbalari tezligi va havo hujumidan mudofaa hamda ogohlantirish tizimidagi jiddiy muammolar siyosiy va jamoatchilik doiralarida keskin muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalist Olesya Batsmanning YouTube kanaliga bergan intervyusida ballistik raketa uchirilganda tinch aholida boshpanaga yetib olish uchun deyarli vaqt qolmasligini ma’lum qildi.

«Trevoga yangraydi va yarim daqiqada raketa yetib keladi»

«Strana» nashri keltirgan bayonotga ko‘ra, sobiq vazir ballistik qurollarning tezligi tufayli an’anaviy ogohlantirishlar yetarli bo‘lmayotganini ta’kidladi:

«Agar so‘nggi daqiqada, tungi soat ikkida ballistik zarba bo‘lishi haqida ogohlantirish paydo bo‘lsa, trevoga chalinadi — va o‘ttiz soniyadan so‘ng raketa yetib keladi. Bu vaziyatda endi qayergadir qochishning ma’nosi qolmaydi».

Dmitriy Kuleba vaziyat tezda ijobiy tomonga o‘zgarmasligini aytib, rasmiy hokimiyat organlaridan fuqarolar xavfsizligini ta’minlash uchun oldindan harakat qilish bo‘yicha kompleks tavsiyalar berishni so‘radi. Uning fikricha, mutasaddilar raketa uchirilishiga tayyorgarlik alomatlari sezilgan zahotiyoq aholiga bir-ikki soat oldin xavfsiz joylarga borishni tavsiya etadigan tizimni yo‘lga qo‘yishi lozim.

«Ma’lumotni yashirish — sof jinoyat»: Soskindan keskin tanqid

Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchmaning sobiq maslahatchisi, siyosiy ekspert Oleg Soskin ham o‘zining YouTube kanalida ballistik raketa xavfi haqidagi ma’lumotlarning vaqtida e’lon qilinmayotganini qattiq tanqid qildi:

  • Trevogasiz zarbalar: Ekspert Kropivnitskiy va Kriviy Rih kabi shaharlarda zarbalar oldidan raketa trevogasi o‘z vaqtida yangramayotganiga e’tibor qaratdi;

  • Og‘ir oqibatlar: «Bu jinoiy buyruq. Ma’lumotni e’lon qilmaslik sof jinoyatdir. Raketalar uchdi, nishonga tegdi, ularni urib tushirishning imkoni bo‘lmadi. Xudoga shukur, halok bo‘lganlar ko‘p emas, biroq bu haqiqatni o‘zgartirmaydi», — dedi Soskin.

Ekspertlar va sobiq rasmiylar ballistik raketalar tahdidi ortib borayotgan bir paytda fuqarolik xavfsizligi tizimini shoshilinch ravishda qayta ko‘rib chiqish zarurligini ta’kidlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UkraineRossiyaDmytro KulebaYouTubeLeonid Kuchma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 23:45Ona farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiOna farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiKecha, 23:09Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiTungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiKecha, 22:29Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiUkraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiKecha, 22:19Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Kecha, 17:53Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Kecha, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi