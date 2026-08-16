«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdi
Dmitriy Kuleba ballistik raketa uchirilganidan so'ng raketa taxminan 30 soniyada yetib kelishi sababli tinch aholining boshpanaga borishga deyarli vaqti qolmasligini aytdi. U rasmiylardan raketa uchirilishiga tayyorgarlik alomatlari sezilganda aholini bir-ikki soat oldin xavfsiz joylarga yo'naltiradigan tizim yaratishni so'radi. Siyosiy ekspert Oleg Soskin Kropivnitskiy va Kriviy Rih kabi shaharlarda raketa trevogasi o'z vaqtida yangramayotganini tanqid qildi.
Ukrainada Rossiyaning ballistik raketa zarbalari tezligi va havo hujumidan mudofaa hamda ogohlantirish tizimidagi jiddiy muammolar siyosiy va jamoatchilik doiralarida keskin muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalist Olesya Batsmanning YouTube kanaliga bergan intervyusida ballistik raketa uchirilganda tinch aholida boshpanaga yetib olish uchun deyarli vaqt qolmasligini ma’lum qildi.
«Trevoga yangraydi va yarim daqiqada raketa yetib keladi»
«Strana» nashri keltirgan bayonotga ko‘ra, sobiq vazir ballistik qurollarning tezligi tufayli an’anaviy ogohlantirishlar yetarli bo‘lmayotganini ta’kidladi:
«Agar so‘nggi daqiqada, tungi soat ikkida ballistik zarba bo‘lishi haqida ogohlantirish paydo bo‘lsa, trevoga chalinadi — va o‘ttiz soniyadan so‘ng raketa yetib keladi. Bu vaziyatda endi qayergadir qochishning ma’nosi qolmaydi».
Dmitriy Kuleba vaziyat tezda ijobiy tomonga o‘zgarmasligini aytib, rasmiy hokimiyat organlaridan fuqarolar xavfsizligini ta’minlash uchun oldindan harakat qilish bo‘yicha kompleks tavsiyalar berishni so‘radi. Uning fikricha, mutasaddilar raketa uchirilishiga tayyorgarlik alomatlari sezilgan zahotiyoq aholiga bir-ikki soat oldin xavfsiz joylarga borishni tavsiya etadigan tizimni yo‘lga qo‘yishi lozim.
«Ma’lumotni yashirish — sof jinoyat»: Soskindan keskin tanqid
Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchmaning sobiq maslahatchisi, siyosiy ekspert Oleg Soskin ham o‘zining YouTube kanalida ballistik raketa xavfi haqidagi ma’lumotlarning vaqtida e’lon qilinmayotganini qattiq tanqid qildi:
Trevogasiz zarbalar: Ekspert Kropivnitskiy va Kriviy Rih kabi shaharlarda zarbalar oldidan raketa trevogasi o‘z vaqtida yangramayotganiga e’tibor qaratdi;
Og‘ir oqibatlar: «Bu jinoiy buyruq. Ma’lumotni e’lon qilmaslik sof jinoyatdir. Raketalar uchdi, nishonga tegdi, ularni urib tushirishning imkoni bo‘lmadi. Xudoga shukur, halok bo‘lganlar ko‘p emas, biroq bu haqiqatni o‘zgartirmaydi», — dedi Soskin.
Ekspertlar va sobiq rasmiylar ballistik raketalar tahdidi ortib borayotgan bir paytda fuqarolik xavfsizligi tizimini shoshilinch ravishda qayta ko‘rib chiqish zarurligini ta’kidlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…