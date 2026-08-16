Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?
Ukraina Qurolli kuchlari Harbiy-havo kuchlari Rossiyaning ballistik raketalari va ularning urib tushirilishi haqidagi rasmiy statistikani e'lon qilishni to'xtatdi. Bu qaror mamlakat ichida va xalqaro maydonda keskin bahs-munozaralarga sabab bo'lib, Yuriy Ignat tomonidan rasman tasdiqlandi.
Ukraina Qurolli kuchlari Harbiy-havo kuchlari tomonidan Rossiyaning ballistik raketalari va ularning urib tushirilishiga oid rasmiy statistikani e’lon qilish to‘xtatilgani mamlakat ichida va xalqaro maydonda keskin bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.
Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchmaning sobiq maslahatchisi, siyosiy ekspert Oleg Soskin o‘zining YouTube kanalida bunday qarorni «jinoiy buyruq» deb atab, amaldagi rasmiylarni qattiq tanqid qildi.
«Ma’lumotlarni yashirish vaziyatni qutqarmaydi»
Oleg Soskin raketa zarbalari paytida fuqarolarni ogohlantirish tizimi va haqiqiy ahvol haqida quyidagi fikrlarni bildirdi:
Ogohlantirishsiz qolgan shaharlar: «Bu jinoiy buyruq. Chunki Kropivnitskiyda, menimcha, raketa trevogasi e’lon qilinmagan. Kriviy Rihda xabar berishganmi-yo‘qmi, bilmadim... Bu endi sof jinoyat. Raketalar bor edi, nishonga tegdi, raketalarni urib tushirishning imkoni bo‘lmadi. Xudoga shukur, qurbonlar ko‘p emas, biroq bu haqiqat»;
Axborotni yashirish oqibatlari: Ekspertning ta’kidlashicha, statistik ma’lumotlarni yashirish voqelikni o‘zgartirmaydi — zarbalar va mudofaadagi qiyinchiliklar baribir muqobil manbalar hamda G‘arb OAV orqali oshkor bo‘laveradi;
Keskin siyosiy baho: «Vaziyat yanada yomonlashdi. Bu, albatta, sof xunta va diktaturaning belgilaridir», — deya qo‘shimcha qildi Soskin.
Rasmiy pozitsiya va Yuliya Mendelning munosabati
Ukraina Qurolli kuchlari Havo kuchlari kommunikatsiya boshqarmasi boshlig‘i Yuriy Ignat uchirilgan va urib tushirilgan ballistik raketalar haqidagi ma’lumotlarni ommaviy ravishda e’lon qilish to‘xtatilganini rasman tasdiqlagan edi.
Ushbu holatga «Bloomberg» nashrining maqolasi ortidan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sobiq matbuot kotibi Yuliya Mendel ham «X» ijtimoiy tarmog‘ida kinoyali munosabat bildirdi:
«G‘alati usul»: Mendel ma’lumotlarni yopish qarorini rasmiylarning fuqarolarni himoya qilish va urushdagi muammolarni yashirish uchun topgan eng g‘alati hamda noo‘rin usuli deb baholadi.
Mutaxassislarning fikricha, ballistik hujumlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarning cheklanishi aholi o‘rtasidagi ishonchga va fuqarolik xavfsizligining ta’minlanishiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…