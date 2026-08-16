Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?

·33·Dunyo
Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?
Qisqacha

Ukraina Qurolli kuchlari Harbiy-havo kuchlari Rossiyaning ballistik raketalari va ularning urib tushirilishi haqidagi rasmiy statistikani e'lon qilishni to'xtatdi. Bu qaror mamlakat ichida va xalqaro maydonda keskin bahs-munozaralarga sabab bo'lib, Yuriy Ignat tomonidan rasman tasdiqlandi.

Ukraina Qurolli kuchlari Harbiy-havo kuchlari tomonidan Rossiyaning ballistik raketalari va ularning urib tushirilishiga oid rasmiy statistikani e’lon qilish to‘xtatilgani mamlakat ichida va xalqaro maydonda keskin bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchmaning sobiq maslahatchisi, siyosiy ekspert Oleg Soskin o‘zining YouTube kanalida bunday qarorni «jinoiy buyruq» deb atab, amaldagi rasmiylarni qattiq tanqid qildi.

«Ma’lumotlarni yashirish vaziyatni qutqarmaydi»

Oleg Soskin raketa zarbalari paytida fuqarolarni ogohlantirish tizimi va haqiqiy ahvol haqida quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Ogohlantirishsiz qolgan shaharlar: «Bu jinoiy buyruq. Chunki Kropivnitskiyda, menimcha, raketa trevogasi e’lon qilinmagan. Kriviy Rihda xabar berishganmi-yo‘qmi, bilmadim... Bu endi sof jinoyat. Raketalar bor edi, nishonga tegdi, raketalarni urib tushirishning imkoni bo‘lmadi. Xudoga shukur, qurbonlar ko‘p emas, biroq bu haqiqat»;

  • Axborotni yashirish oqibatlari: Ekspertning ta’kidlashicha, statistik ma’lumotlarni yashirish voqelikni o‘zgartirmaydi — zarbalar va mudofaadagi qiyinchiliklar baribir muqobil manbalar hamda G‘arb OAV orqali oshkor bo‘laveradi;

  • Keskin siyosiy baho: «Vaziyat yanada yomonlashdi. Bu, albatta, sof xunta va diktaturaning belgilaridir», — deya qo‘shimcha qildi Soskin.

Rasmiy pozitsiya va Yuliya Mendelning munosabati

Ukraina Qurolli kuchlari Havo kuchlari kommunikatsiya boshqarmasi boshlig‘i Yuriy Ignat uchirilgan va urib tushirilgan ballistik raketalar haqidagi ma’lumotlarni ommaviy ravishda e’lon qilish to‘xtatilganini rasman tasdiqlagan edi.

Ushbu holatga «Bloomberg» nashrining maqolasi ortidan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sobiq matbuot kotibi Yuliya Mendel ham «X» ijtimoiy tarmog‘ida kinoyali munosabat bildirdi:

  • «G‘alati usul»: Mendel ma’lumotlarni yopish qarorini rasmiylarning fuqarolarni himoya qilish va urushdagi muammolarni yashirish uchun topgan eng g‘alati hamda noo‘rin usuli deb baholadi.

Mutaxassislarning fikricha, ballistik hujumlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarning cheklanishi aholi o‘rtasidagi ishonchga va fuqarolik xavfsizligining ta’minlanishiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Leonid KuchmaOleg SoskinVolodymyr ZelenskyyYulia MendelBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdi«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdiKecha, 23:31Ona farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiOna farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiKecha, 23:09Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiTungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiKecha, 22:29Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiUkraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiKecha, 22:19Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Kecha, 17:53Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Kecha, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi