Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi uyida, farzandlari ishtirokida kamtarona nikoh marosimini o'tkazdi. Jorjina Vogue nashriga bergan intervyusida juftlik yaqinlar davrasidagi samimiy marosimni hashamatli to'ydan afzal ko'rgani, kelajakda oila a'zolari va do'stlari bilan katta to'y qilishni rejalashtirayotganini aytdi.
Jahon futboli yulduzi Krishtianu Ronaldu va uning rafiqasi Jorjina Rodriges 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi o‘z uyida juda kamtarona va yaqinlar davrasida nikohdan o‘tdi. Milliarder futbolchi uchun odatdagidan ancha farqli bo‘lgan bu to‘yning sababi esa ko‘pchilikni qiziqtirdi.
Jorjina Vogue nashriga bergan intervyusida juftlik to‘yni ataylab g‘ayrioddiy tarzda o‘tkazishga qaror qilganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, kelajakda oila a’zolari va do‘stlar ishtirokida katta to‘y qilish rejasi ham bor.
Jorjinaning aytishicha, u bolaligida katta qasr, ulkan arava, uzun ko‘ylak va olmoslar bilan bezatilgan tojli hashamatli to‘yni orzu qilgan. Biroq yillar o‘tib, uning qarashlari o‘zgargan.
«Qasrlar, uylar, orollar, otlar, mashinalar — bularning barchasi biz uchun har kungi oda. Ammo yaqinlar davrasidagi samimiy marosim biz uchun ancha noodatiy», — degan Jorjina.
To‘y uyning mehmonxonasida o‘tkazildi
Ronaldu va Jorjina nikoh marosimini Kashkayshdagi uyining mehmonxonasida tashkil etgan. Marosimda ularning besh nafar farzandi — 9 yoshli egizaklar Yeva Mariya va Mateo, 8 yoshli Alana, 4 yoshli Bella va 16 yoshli Krishtianu Junior ham ishtirok etgan.
Juftlik aynan shu xonada oilaviy hayotining oddiy kunlarini o‘tkazadi. Ular birgalikda nonushta, tushlik va kechki ovqat qiladigan shu joyda nikoh qasamyodlarini ham aytgan.
Jorjina bu qarorining sababini tushuntirar ekan, 30 yildan keyin farzandlari aynan shu stol atrofida ota-onasining to‘yi bo‘lib o‘tganini eslashini istashini aytdi.
Ronaldu esa bu fikrga hazil bilan qo‘shilib, yillar davomida xona bezagi o‘zgarishi va ehtimol, o‘sha stol ham boshqa stolga almashtirilishini aytdi.
Jorjina to‘yda ko‘z yoshlarini tiya olmadi
Juftlik nikoh xabarini Instagram'dagi qo‘shma sahifasida ham e’lon qildi. Ular oltin nikoh uzuklari taqilgan qo‘llarining suratini joylashtirdi. Ronaldu esa postga «C❤️G» deb izoh qoldirdi.
Jorjina marosim paytida his-tuyg‘ularini yashira olmaganini tan oldi.
«Hammasi men tasavvur qilganimdek bo‘ldi. Samimiy, muhabbatga to‘la va oilamiz eng muhim o‘rinda edi. Ko‘z yoshlarimni tiya olmadim», — dedi u.
Shu tariqa, millionlab muxlislar oldidagi hashamatli to‘y o‘rniga Ronaldu va Jorjina o‘z uyida, farzandlari davrasidagi samimiy marosimni tanladi. Juftlik uchun eng qimmatli narsa katta tantana emas, balki oilasi bilan birga o‘tkazilgan unutilmas kun bo‘lgan.
…