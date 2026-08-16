Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?

·33·Madaniyat
Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi uyida, farzandlari ishtirokida kamtarona nikoh marosimini o'tkazdi. Jorjina Vogue nashriga bergan intervyusida juftlik yaqinlar davrasidagi samimiy marosimni hashamatli to'ydan afzal ko'rgani, kelajakda oila a'zolari va do'stlari bilan katta to'y qilishni rejalashtirayotganini aytdi.

Jahon futboli yulduzi Krishtianu Ronaldu va uning rafiqasi Jorjina Rodriges 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi o‘z uyida juda kamtarona va yaqinlar davrasida nikohdan o‘tdi. Milliarder futbolchi uchun odatdagidan ancha farqli bo‘lgan bu to‘yning sababi esa ko‘pchilikni qiziqtirdi.

Jorjina Vogue nashriga bergan intervyusida juftlik to‘yni ataylab g‘ayrioddiy tarzda o‘tkazishga qaror qilganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, kelajakda oila a’zolari va do‘stlar ishtirokida katta to‘y qilish rejasi ham bor.

Jorjinaning aytishicha, u bolaligida katta qasr, ulkan arava, uzun ko‘ylak va olmoslar bilan bezatilgan tojli hashamatli to‘yni orzu qilgan. Biroq yillar o‘tib, uning qarashlari o‘zgargan.

«Qasrlar, uylar, orollar, otlar, mashinalar — bularning barchasi biz uchun har kungi oda. Ammo yaqinlar davrasidagi samimiy marosim biz uchun ancha noodatiy», — degan Jorjina.

To‘y uyning mehmonxonasida o‘tkazildi

Ronaldu va Jorjina nikoh marosimini Kashkayshdagi uyining mehmonxonasida tashkil etgan. Marosimda ularning besh nafar farzandi — 9 yoshli egizaklar Yeva Mariya va Mateo, 8 yoshli Alana, 4 yoshli Bella va 16 yoshli Krishtianu Junior ham ishtirok etgan.

Juftlik aynan shu xonada oilaviy hayotining oddiy kunlarini o‘tkazadi. Ular birgalikda nonushta, tushlik va kechki ovqat qiladigan shu joyda nikoh qasamyodlarini ham aytgan.

Jorjina bu qarorining sababini tushuntirar ekan, 30 yildan keyin farzandlari aynan shu stol atrofida ota-onasining to‘yi bo‘lib o‘tganini eslashini istashini aytdi.

Ronaldu esa bu fikrga hazil bilan qo‘shilib, yillar davomida xona bezagi o‘zgarishi va ehtimol, o‘sha stol ham boshqa stolga almashtirilishini aytdi.

Jorjina to‘yda ko‘z yoshlarini tiya olmadi

Juftlik nikoh xabarini Instagram'dagi qo‘shma sahifasida ham e’lon qildi. Ular oltin nikoh uzuklari taqilgan qo‘llarining suratini joylashtirdi. Ronaldu esa postga «C❤️G» deb izoh qoldirdi.

Jorjina marosim paytida his-tuyg‘ularini yashira olmaganini tan oldi.

«Hammasi men tasavvur qilganimdek bo‘ldi. Samimiy, muhabbatga to‘la va oilamiz eng muhim o‘rinda edi. Ko‘z yoshlarimni tiya olmadim», — dedi u.

Shu tariqa, millionlab muxlislar oldidagi hashamatli to‘y o‘rniga Ronaldu va Jorjina o‘z uyida, farzandlari davrasidagi samimiy marosimni tanladi. Juftlik uchun eng qimmatli narsa katta tantana emas, balki oilasi bilan birga o‘tkazilgan unutilmas kun bo‘lgan.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezPortugaliyaVogue
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Kecha, 18:09Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kecha, 17:17Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Kecha, 00:51Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirdaKanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirda15.08, 18:01Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!15.08, 11:06Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi14.08, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)