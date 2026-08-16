Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?
«Manchester Siti» Angliya Superkubogida «Arsenal»ga 0:3 hisobida yutqazdi. Abduqodir Husanov markaziy himoyadan o'ng qanotga o'tkazilgani sabab yangi pozitsiyaga moslashishda qiynalgani qayd etildi. Elliot Anderson jamoaning eng yaxshilaridan biri sifatida e'tirof etilgan bo'lsa, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Fil Foden va Erling Holandning o'yini tanqid qilindi.
Angliyada yangi mavsum starti «Manchester Siti» va uning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska uchun omadsiz kechdi. «Uembli» stadionida APLning amaldagi chempioni «Arsenal»ga qarshi o‘tkazilgan Superkubok bahsida «shaharliklar» 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
Uchrashuv yakunlangach, «Siti» faoliyatini keng yorituvchi nufuzli esteemedkompany.com nashri tahlilchilari jamoa futbolchilarining maydondagi chiqishlarini alohida baholab chiqdi.
Abduqodir Husanovga qanot pozitsiyasi noqulaylik tug‘dirdimi?
Ushbu bahsda o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanov kutilmaganda markazda emas, himoyaning o‘ng qanotida maydonga tushirildi:
Ekspertlar xulosasi: Tahlilchilar Husanovning yangi pozitsiyaga tez moslasha olmaganini va jiddiy qiyinchiliklarga duch kelganini qayd etdi;
Markazdan qanotga o‘tish ta’siri: Abduqodir o‘tgan mavsumning ikkinchi qismini muntazam ravishda markaziy himoyada o‘tkazgani sababli, ushbu uchrashuvda qanot himoyachisi sifatida o‘ynash unga noqulaylik tug‘dirgani ta’kidlandi.
Asosiy tarkib futbolchilarining ko‘rsatkichlari
Nashr boshlang‘ich tarkibda tushgan boshqa yetakchilarning o‘yinini quyidagicha tahlil qildi:
Janluiji Donnarumma: Italiyalik darvozabon uchun o‘yin omadsiz kechdi; u dastlabki ikki gol urilgan vaziyatda yaxshiroq harakat qilishi va oyoq bilan o‘ynash mahoratini oshirishi lozimligi ko‘rsatildi;
Ruben Diash va Yoshko Gvardiol: Diash raqib hujumlari qarshisida qiynalgan bo‘lsa, jarohatdan endi qaytgan Gvardiol hali optimal sport formasiga to‘liq kirmagani sezildi;
Elliot Anderson: To‘p bilan yaxshi qarorlar chiqargan holda maydonda «Siti» safidagi eng yaxshilardan biri sifatida e’tirof etildi;
Fil Foden va Erling Holand: Har ikki yulduz ham imkoniyatlarga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, Foden to‘pni juda ko‘p yo‘qotdi, Holand esa o‘zining eng yaxshi o‘yinini namoyish eta olmadi;
Niko O'Rayli va Antuan Semeno: O‘yin davomida kutilgan darajada faollik va xavf tug‘dira olishmadi;
Jeremi Doku: Qanotda faol harakat qilgan bo‘lsa-da, ajratilgan 45 daqiqa ichida o‘zini yanada yorqinroq ko‘rsatishi talab etilardi.
Zaxiradan tushganlar: Sherki va Gehi asosiy tarkibga da’vogar
Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan ayrim futbolchilar keyingi turlar uchun murabbiylar shtabiga ijobiy signal berdi:
Rayan Sherki: Zaxiradan tushgach, «Siti» hujum chizig‘ining eng faol va xavfli a’zosiga aylandi. Ekspertlar keyingi «Bornmut»ga qarshi bahsda uni asosiy tarkibga munosib deb topdi;
Mark Gehi: Himoyada eng xotirjam harakat qilib, navbatdagi bellashuvda startdan o‘rin olishga loyiq ekanini ko‘rsatdi;
Jek Grilish va Umar Marmush: Grilish yaxshi uzatmalari bilan ajralib turgan bo‘lsa, katta g‘ayrat bilan tushgan Marmushga sheriklari tomonidan yetarli qo‘llov yetishmadi;
Niko Gonsales va Riko Lyuis: Lyuis o‘yin ritmiga to‘liq kira olmadi, ammo taktik zarurat tug‘ilganda Gonsales va Anderson tayanch yarimhimoya juftligi sifatida ko‘rilishi mumkinligi aytildi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…