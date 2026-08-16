Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?

·29·Sport
Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?
Qisqacha

«Manchester Siti» Angliya Superkubogida «Arsenal»ga 0:3 hisobida yutqazdi. Abduqodir Husanov markaziy himoyadan o'ng qanotga o'tkazilgani sabab yangi pozitsiyaga moslashishda qiynalgani qayd etildi. Elliot Anderson jamoaning eng yaxshilaridan biri sifatida e'tirof etilgan bo'lsa, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Fil Foden va Erling Holandning o'yini tanqid qilindi.

Angliyada yangi mavsum starti «Manchester Siti» va uning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska uchun omadsiz kechdi. «Uembli» stadionida APLning amaldagi chempioni «Arsenal»ga qarshi o‘tkazilgan Superkubok bahsida «shaharliklar» 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.

Uchrashuv yakunlangach, «Siti» faoliyatini keng yorituvchi nufuzli esteemedkompany.com nashri tahlilchilari jamoa futbolchilarining maydondagi chiqishlarini alohida baholab chiqdi.

Abduqodir Husanovga qanot pozitsiyasi noqulaylik tug‘dirdimi?

Ushbu bahsda o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanov kutilmaganda markazda emas, himoyaning o‘ng qanotida maydonga tushirildi:

  • Ekspertlar xulosasi: Tahlilchilar Husanovning yangi pozitsiyaga tez moslasha olmaganini va jiddiy qiyinchiliklarga duch kelganini qayd etdi;

  • Markazdan qanotga o‘tish ta’siri: Abduqodir o‘tgan mavsumning ikkinchi qismini muntazam ravishda markaziy himoyada o‘tkazgani sababli, ushbu uchrashuvda qanot himoyachisi sifatida o‘ynash unga noqulaylik tug‘dirgani ta’kidlandi.

Asosiy tarkib futbolchilarining ko‘rsatkichlari

Nashr boshlang‘ich tarkibda tushgan boshqa yetakchilarning o‘yinini quyidagicha tahlil qildi:

  • Janluiji Donnarumma: Italiyalik darvozabon uchun o‘yin omadsiz kechdi; u dastlabki ikki gol urilgan vaziyatda yaxshiroq harakat qilishi va oyoq bilan o‘ynash mahoratini oshirishi lozimligi ko‘rsatildi;

  • Ruben Diash va Yoshko Gvardiol: Diash raqib hujumlari qarshisida qiynalgan bo‘lsa, jarohatdan endi qaytgan Gvardiol hali optimal sport formasiga to‘liq kirmagani sezildi;

  • Elliot Anderson: To‘p bilan yaxshi qarorlar chiqargan holda maydonda «Siti» safidagi eng yaxshilardan biri sifatida e’tirof etildi;

  • Fil Foden va Erling Holand: Har ikki yulduz ham imkoniyatlarga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, Foden to‘pni juda ko‘p yo‘qotdi, Holand esa o‘zining eng yaxshi o‘yinini namoyish eta olmadi;

  • Niko O'Rayli va Antuan Semeno: O‘yin davomida kutilgan darajada faollik va xavf tug‘dira olishmadi;

  • Jeremi Doku: Qanotda faol harakat qilgan bo‘lsa-da, ajratilgan 45 daqiqa ichida o‘zini yanada yorqinroq ko‘rsatishi talab etilardi.

Zaxiradan tushganlar: Sherki va Gehi asosiy tarkibga da’vogar

Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan ayrim futbolchilar keyingi turlar uchun murabbiylar shtabiga ijobiy signal berdi:

  • Rayan Sherki: Zaxiradan tushgach, «Siti» hujum chizig‘ining eng faol va xavfli a’zosiga aylandi. Ekspertlar keyingi «Bornmut»ga qarshi bahsda uni asosiy tarkibga munosib deb topdi;

  • Mark Gehi: Himoyada eng xotirjam harakat qilib, navbatdagi bellashuvda startdan o‘rin olishga loyiq ekanini ko‘rsatdi;

  • Jek Grilish va Umar Marmush: Grilish yaxshi uzatmalari bilan ajralib turgan bo‘lsa, katta g‘ayrat bilan tushgan Marmushga sheriklari tomonidan yetarli qo‘llov yetishmadi;

  • Niko Gonsales va Riko Lyuis: Lyuis o‘yin ritmiga to‘liq kira olmadi, ammo taktik zarurat tug‘ilganda Gonsales va Anderson tayanch yarimhimoya juftligi sifatida ko‘rilishi mumkinligi aytildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Abdukodir KhusanovManchester CityArsenalErling HaalandPhil Foden
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!Bugun, 23:01«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiLiverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiBugun, 22:50«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha