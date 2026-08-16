«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi
«Lugano» Instagram’dagi obunachilari soni 60 ming nafarga yetgani munosabati bilan o'zbek muxlislariga minnatdorlik bildirdi. Klub O'zbekiston bayrog'i aks etgan maxsus post orqali yangi muxlislarining qo'llab-quvvatlovini alohida e'tirof etdi. Behruz Karimov «Surxon»dan 250 ming yevro evaziga «Lugano»ga o'tib, 2031 yil 30 iyungacha shartnoma imzoladi, kelishuvda «Surxon»ga keyingi sotuvdan 10 foiz ulush berilishi belgilandi.
Shveysariya chempionatining peshqadam klublaridan biri hisoblangan «Lugano» jamoasi Instagram ijtimoiy tarmog‘idagi obunachilari soni 60 ming nafarga yetganini e’lon qildi. Klub matbuot xizmati o‘zining rasmiy sahifasida O‘zbekiston bayrog‘i aks etgan maxsus post joylashtirib, o‘zbek muxlislarining misli ko‘rilmagan qo‘llab-quvvatloviga alohida minnatdorlik izhor etdi.
«Bizni kuzatishda davom eting»: Shveysariya klubining rasmiy bayonoti
Klubning rasmiy bayonotida o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarining faolligi yuqori baholandi:
«Rahmat, o‘zbek muxlislari!
O‘zbekistondan bo‘lgan yangi muxlislarimizning ajoyib qo‘llab-quvvatlashi tufayli Instagram sahifamizdagi obunachilar soni 60 ming nafarga yetdi.
Biz Behruz Karimovning jamoamiz libosidagi ilk lahzalarini sizlar bilan baham ko‘rishni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Keyingi yangiliklarni o‘tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatib boring! «Lugano» oilasiga xush kelibsiz!»
250 ming yevrolik transfer va 5 yillik shartnoma
19 yoshli iqtidorli futbolchining Yevropaga yo‘l olishi o‘zbek futbolida navbatdagi muhim voqealardan biri bo‘ldi:
Shartnoma muddati: Behruz Karimov Shveysariya grandi bilan 2031 yil 30 iyunga qadar mo‘ljallangan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzoladi;
Moliyaviy shartlar: Termizning «Surxon» klubidan amalga oshirilgan transfer qiymati 250 ming yevroni tashkil etdi (qo‘shimcha bonuslar ham nazarda tutilgan);
Keyingi sotuv ulushi: Kelishuvga binoan, «Surxon» futbolchining keyingi ehtimoliy sotuvidan 10 foiz ulush oladi.
JCH-2026 ishtirokchisining Yevropa sari qadami
Behruz Karimov yosh bo‘lishiga qaramay, xalqaro maydonlarda o‘z mahoratini ko‘rsatishga ulgurgan:
Mundial tajribasi: Iqtidorli futbolchi O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etdi;
Top-raqiblarga qarshi o‘yin: U jahon birinchiligi doirasida Kolumbiya va Portugaliya milliy jamoalariga qarshi kechgan muhim bahslarda maydonga tushib, mutaxassislar e’tiborini tortdi.
Endilikda o‘zbekistonlik muxlislar Behruz Karimovning «Lugano» tarkibidagi rasmiy debyutini katta qiziqish bilan kutmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…