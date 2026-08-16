«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi

·8·Sport
«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi
Qisqacha

«Lugano» Instagram’dagi obunachilari soni 60 ming nafarga yetgani munosabati bilan o'zbek muxlislariga minnatdorlik bildirdi. Klub O'zbekiston bayrog'i aks etgan maxsus post orqali yangi muxlislarining qo'llab-quvvatlovini alohida e'tirof etdi. Behruz Karimov «Surxon»dan 250 ming yevro evaziga «Lugano»ga o'tib, 2031 yil 30 iyungacha shartnoma imzoladi, kelishuvda «Surxon»ga keyingi sotuvdan 10 foiz ulush berilishi belgilandi.

Shveysariya chempionatining peshqadam klublaridan biri hisoblangan «Lugano» jamoasi Instagram ijtimoiy tarmog‘idagi obunachilari soni 60 ming nafarga yetganini e’lon qildi. Klub matbuot xizmati o‘zining rasmiy sahifasida O‘zbekiston bayrog‘i aks etgan maxsus post joylashtirib, o‘zbek muxlislarining misli ko‘rilmagan qo‘llab-quvvatloviga alohida minnatdorlik izhor etdi.

«Bizni kuzatishda davom eting»: Shveysariya klubining rasmiy bayonoti

Klubning rasmiy bayonotida o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarining faolligi yuqori baholandi:

«Rahmat, o‘zbek muxlislari!

O‘zbekistondan bo‘lgan yangi muxlislarimizning ajoyib qo‘llab-quvvatlashi tufayli Instagram sahifamizdagi obunachilar soni 60 ming nafarga yetdi.

Biz Behruz Karimovning jamoamiz libosidagi ilk lahzalarini sizlar bilan baham ko‘rishni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Keyingi yangiliklarni o‘tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatib boring! «Lugano» oilasiga xush kelibsiz!»

250 ming yevrolik transfer va 5 yillik shartnoma

19 yoshli iqtidorli futbolchining Yevropaga yo‘l olishi o‘zbek futbolida navbatdagi muhim voqealardan biri bo‘ldi:

  • Shartnoma muddati: Behruz Karimov Shveysariya grandi bilan 2031 yil 30 iyunga qadar mo‘ljallangan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzoladi;

  • Moliyaviy shartlar: Termizning «Surxon» klubidan amalga oshirilgan transfer qiymati 250 ming yevroni tashkil etdi (qo‘shimcha bonuslar ham nazarda tutilgan);

  • Keyingi sotuv ulushi: Kelishuvga binoan, «Surxon» futbolchining keyingi ehtimoliy sotuvidan 10 foiz ulush oladi.

JCH-2026 ishtirokchisining Yevropa sari qadami

Behruz Karimov yosh bo‘lishiga qaramay, xalqaro maydonlarda o‘z mahoratini ko‘rsatishga ulgurgan:

  • Mundial tajribasi: Iqtidorli futbolchi O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etdi;

  • Top-raqiblarga qarshi o‘yin: U jahon birinchiligi doirasida Kolumbiya va Portugaliya milliy jamoalariga qarshi kechgan muhim bahslarda maydonga tushib, mutaxassislar e’tiborini tortdi.

Endilikda o‘zbekistonlik muxlislar Behruz Karimovning «Lugano» tarkibidagi rasmiy debyutini katta qiziqish bilan kutmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38Arsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdiArsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdiBugun, 22:14Barselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdiBarselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdiBugun, 21:55Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiRamazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiBugun, 21:4878 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?Bugun, 21:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha