«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi
Madridning «Real» klubi Gelzenkirxenda «Shalke-04»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Kilian Mbappe 6-daqiqada, Din Heysen 20-daqiqada va Espi 57-daqiqada kiritdi. Uchrashuv «Real»ning navbatdagi xalqaro nazorat-o'rtoqlik bahsi bo'ldi.
Yangi futbol mavsumiga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rayotgan Madridning «Real» klubi navbatdagi xalqaro nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvini Germaniyaning Gelzenkirxen shahrida mahalliy «Shalke-04» jamoasiga qarshi o‘tkazdi.
Maydonda to‘liq ustunlikka ega bo‘lgan madridliklar raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
6-daqiqadayoq Mbappedan tezkor gol va 3:0 hisobi
Uchrashuv «qirollik klubi»ning faol hujumlari bilan boshlandi:
Mbappe hisobni ochdi: Bahsning 6-daqiqasidayoq fransiyalik yulduz hujumchi Kilian Mbappe tezkor gol urib, madridliklarni oldinga olib chiqdi (0:1);
Heysendan farqning oshirilishi: 20-daqiqada markaziy himoyachi Din Heysen o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Espidan chiroyli nuqta: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan yosh iqtidor Espi 57-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, yakuniy 0:3 hisobini ta’minladi.
O‘rtoqlik o‘yini. Tafsilotlar va tarkiblar
«Shalke» — «Real» — 0:3
16 avgust. Gelzenkirxen, Germaniya
Gollar: Mbappe (6), Heysen (20), Espi (57).
«Real» tarkibi: Kurtua (Lunin 46, Voloshin 87), Trent (Dumfris, 61), Konate (Ryudiger, 46), Heysen (Rivas, 86), Karreras (Kukurelya, 61), Silva (Bellinghem, 61), Valverde (Sestero, 74), Dias (Diomande, 61), Gyuler (Kamavinga, 46), Vinisius (Siria, 87), Mbappe (Espi, 46).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…